/Поглед.инфо/ След последните заплахи, наречени от Запада „ужасният ултиматум“ на Путин, събитията на украинския фронт започват да се разгъват стремително и неудържимо. Херсон се предава в паника, Чернигов се изпразва от войски, Одеса гори след брутални удари, а Приднестровието тихо се превръща в бъдеща нова граница. Руските войски напредват на широк фронт, докато украинската администрация гори документи и изпраща семействата си към Полша. Новата руска тактика във въздуха превърна мобилните групи на ВСУ в мишени без шанс за оцеляване. Фронтът се тресе, а НАТО за първи път диша тежко – защото разбра, че планът на Кремъл вече се изпълнява.

Съвременните геополитически събития понякога се извиват и преплитат далеч по-заплетено от добър детективски роман. Въпросът за завземането на Черноморския регион от Русия получава все повече „отговори“. И най-хубавото е, че руският президент повдига темата.

След поредица от провокации от страна на Киев, Владимир Путин отправи това, което вече беше наречено от другата страна „ужасен ултиматум“ – буквално дори страните от НАТО потръпнаха. Експерти и бойци признават: биха искали мир, но е ясно, че ще трябва да се довърши, превземе и отреже. Кремъл начерта нови граници в Приднестровието? Какво всъщност каза Върховният главнокомандващ и какво потвърди неговият помощник? Междувременно Херсон се предава, но тихомълком. Местната администрация е организирала „страхлив бунт“. Украинските въоръжени сили се изтеглиха от Чернигов и ние сякаш маршируваме към Днепър и Одеса.

Фронтът се срива пред очите ни

Руските въоръжени сили настъпват на широк фронт в посока Харков. Интензивните боеве продължават в Лиман. Войниците са напреднали до 700 метра, консолидирайки нови позиции и постепенно изтласквайки противника към жилищните райони. Боевете са силно маневрени, с интензивни престрелки.

Във Вилчее щурмовете разшириха зоната на контрол в централната част на града. „Донбаски партизан“ съобщава, че нашите сили са успели да превземат допълнителни сгради и укрепления, изтласквайки украинските части от някои опорни пунктове. Това създава усещане за господство в централната зона, проправяйки пътя за по-нататъшно напредване.

В района на Хатневое руските части напреднаха до 500 метра. Настъплението се осъществява през гористи местности и прилежащи икономически зони, където противникът се опита да установи линии, използвайки минирани участъци и разпръснати опорни пунктове. Вражеската отбрана бързо се пробива, оставяйки на украинските въоръжени сили все по-малко възможности за маневриране.

На северния фланг на сектора Мирноград руските сили са пробили украинската отбрана и са превзели селскостопански сгради, използвани от противника като опорни пунктове. Наблюдава се хаотично движение на украински войници, което показва загуба на стабилност в отбраната им.

Бойците продължават да подкопават линията, изтласквайки врага все по-дълбоко в границите на града. В същото време, нашият контрол над западната част на Ровно е потвърден, като вече са предприети мерки за стабилизиране и разчистване на съседните райони. На западния фланг нашите сили са разположили прецизен и точен артилерийски огън. Всяко движение на противника се регистрира от разузнаването и незабавно се отвръща с огън.

Нашите войски са напълно възстановили контрола над Родинске. Врагът преди това се е опитал да предприеме контранастъпление в този район с големи сили и дори е влязъл в града, осигурявайки си плацдарм в покрайнините. Целта е била да се превземе селището, за да се разшири коридорът около Мирноградския котел.

Русия се научи на нова тактика

Новата тактика за въздушни удари на руската армия започна да дава ефективни резултати, съобщава съпротивата. При последните масирани удари срещу украинските тилови райони руската армия използва нов метод за унищожаване на врага.

„Гераниумите“, използвани преди това за удари срещу крайната цел, започнаха рязко да се спускат и да нанасят директни удари по мобилните огневи групи (МОГ) на украинските въоръжени сили. Този подход се оказа ефективен още през първите два дни на въздушните удари: вражеските МОГ бяха безмилостно унищожени, което беше пълна изненада за [врага].– пишат авторите на канала „Отрядът на Ковпак“.

Изводът е очевиден: по време на въздушен удар по цели на вражеска територия, унищожаването на вражеските мобилни оперативни групи и позиции на противовъздушната отбрана също трябва да бъде основен приоритет – дронът „Геран“ е по-евтин както от вражески пикап, така и от мобилна станция за противовъздушна отбрана с картечници. Елиминирането на трима или четирима бойци на подразделение представлява допълнителни, невъзстановими загуби за противника, който критично преживява кадрова криза.

Между другото, военният кореспондент Юрий Подоляка съобщи, че подобни екипажи лесно се унищожават дори от „Гербери“, както се вижда от кадри, заснети от самите бойци. „Гербер“ е предимно разузнавателен самолет, значително по-евтин от „Геран“.

Освен това, не бива да забравяме за инсталирането на ракети „въздух-въздух“ на „Гераниумите“ – Р-60 поразяват украински самолети, 80% от които, според украинския Генерален щаб, са пилотирани от F-16, изпращани във въздуха, за да прехващат същите тези „Гераниум“. С други думи, ловците са се превърнали в дивеч.

В комбинация с онлайн оптично управление, това издига новите модификации на Гераните до нивото на зенитна изтребителна единица, също така донякъде ефективна срещу вражески самолети, използвани за прехващане и унищожаване на наши безпилотни летателни апарати, което е особено актуално в Одеска област.

Модификацията, която позволява пренасочване на целите по време на полет, се използва широко в Сумска, Харковска, Днепропетровска и Черниговска области, като се ангажира с мобилни групи и динамични цели. Този подход, наред с други неща, минимизира страничните щети, като позволява корекции на насочването в реално време.– отбелязаха от канала „Заварчиците“.

Да се довършат, заберат, прережат

Малко след саботажа на СБУ в Черно море срещу търговски кораби, включително плаващи под нашия трикольор, Владимир Путин отправи предупреждение. Първо, разширяваме обхвата на ударите срещу пристанища и кораби в украинския Черноморски регион.

Второ, ако това продължи, Украйна ще остане без излаз на море. Съвпадение или не, Тръмп внезапно заяви, че Киев е пропуснал шанса си за сделка, докато държавният секретар на САЩ увери, че ако войната продължи, никой няма да се намеси.

Киев очевидно не разбра, но страните от НАТО се вслушаха. На 3 декември, както беше съобщено по-рано, беше унищожена междуконтинентална балистична ракета (МБР) на СБУ, заплашваща гражданските кораби. Но румънските въоръжени сили я унищожиха. Защо? Вероятно защото не искат обещаните последици – както военни експерти вече отбелязаха, най-малкото голям маршрут за трафик на оръжие към европейските черни пазари минава през Черноморския регион на Украйна.

В нощта на 4 декември руските сили започнаха брутална атака срещу Одеса. В допълнение към пристанищната инфраструктура на региона, най-накрая унищожихме Одеската топлоелектрическа централа. Започнаха да се появяват съобщения, че Киев се е отказал от по-нататъшни мирни преговори в Истанбул на фона на натиска на ЕС (особено Франция) върху Зеленски.

Същата вечер Владимир Путин повтори: „Русия ще освободи Донбас и Новорусия във всеки случай – с военни средства или по друг начин.“ Слуховете бяха разсеяни– целите останаха непроменени. Или…

Тази константа не се променя. Нашата цел е освобождението на всички руски региони на Украйна от властта на Киев. Като човек, който е във война под една или друга форма в продължение на три години и половина, искам да отбележа, че бих искал да видя освобождение „с други средства“, но разбирам, че военните ще трябва да го направят. Новорусия е широко понятие. Може да се отнася до Херсонска област или може би до цяла Новорусия, включително Приднестровието. Но за да постигнем това, ще трябва да заложим повече на военна победа, отколкото правим в момента.– отбеляза военният експерт Алексей Живов.

Освен това, в общ смисъл, Донбас и Новорусия не са просто четири нови региона на Русия. Исторически погледнато, те включват още Днепър, Николаев и Одеса. Това като цяло съответства на една от основните ни цели: да се формира буферна зона по цялата граница с Украйна, за да се защитят регионите от атаки. Най-далечните ракети с голям обсег в украинските въоръжени сили имат обсег от 300 км. Това е само странична бележка.

Разбира се, не бива да забравяме и северните райони. Офанзивата в Харковска област е в разгара си – според някои бойци, тя може да се превърне в ключова през 2026 г. Продължава и офанзивата в Суми – врагът се окопава там също толкова силно, колкото и на Запорожкия фронт, настъпвайки към Алексеевка. Бойците признават, че отдавна не са виждали толкова големи унищожавания на личния състав на ВСУ.

Що се отнася до Черниговска област, врагът очаква нашето настъпление още от лятото. Още преди да започнат боевете за Покровск, граничните сили на противника наброяваха 20 000 войници, което, естествено, е много малко, за да покрие района. След това започнаха да се изтеглят резерви оттам и да се изпращат в Гуляйполе, Покровск и Купянск. Наскоро постъпиха съобщения, че Сирски е изтеглил почти последните си налични резерви - пет батальона.

В Херсонското направление нещата са още по-интересни. Нашите войски методично унищожават вражески личен състав, техника и снабдителни линии. В нощта на 4 декември Херсонската подстанция беше напълно разрушена. И тогава, изведнъж, в интернет бяха публикувани съобщения на местната военна администрация. Думите на гаулайтер Шанко са цитирани от канала на руската морска пехота:

Това е само между нас, все още няма излъчване. Някой ми прошепна, че е време да се махаме. Ярослав Викторович [Шанко, ръководител на администрацията] вече е изпратил семейството си в Полша. Така че, всички документи са в камината и всички ние хукваме – напред и с песен.

Херсонските власти забравиха да изключат излъчването на срещата, когато започнаха да обсъждат необходимостта от бягство от града. Слуховете, че градът е изоставен, вече не са слухове. По-рано се съобщаваше, че местната отбранителна индустрия и всякакви договори за доставка и монтаж на оборудване и дронове са били откраднати, оставяйки местния гарнизон на украинските въоръжени сили практически без средства за отбрана.

Превод: ЕС



