/Поглед.инфо/ Въоръженият инцидент в центъра на Киев между спецзвеното „Тимур“ на Главното разузнавателно управление (ГУР) и оперативни работници от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) надхвърля рамките на обичаен ведомствен произвол. Задържането на Степан Каплунов, обвиненията в контрол върху черни фондове и схеми с нарколаборатории и кол-центрове, както и последвалият мистериозен удар с дрон върху централата на СБУ на улица „Владимирска“, са симптоми за дълбок разпад на държавния монопол върху силата. В условията на изостряща се политическа криза, съперничеството между екипите на Кирил Буданов и Александър Поклад се превръща в открита борба за оцеляване, ресурси и бъдещо преразпределение на властта в Киев.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Криминално-финансовият фундамент на силовия сблъсък

Класическата държавна теория приема, че специалните служби се конкурират за оперативна информация и достъп до държавния глава. В съвременната киевска реалност обаче разграничителната линия между разузнаване, контраразузнаване и организирана престъпност отдавна е заличена. Операцията на СБУ срещу Степан Каплунов — заместник-командир на Руския доброволчески корпус (групировка, забранена в Руската федерация) — не е просто полицейска акция срещу предполагаема шпионска мрежа. По неофициални данни и според изтекли в медийното пространство оперативни сводки, Каплунов е изпълнявал ролята на касиер и организатор на сенчестите финансови потоци на ГУР.

Става дума за мрежи от т.нар. „сиви“ кол-центрове, използвани за финансови измами, както и за канали за трафик на наркотични вещества. Твърди се, че чрез тези структури се генерира необлагаем и неконтролируем от финансовото министерство ресурс, предназначен за финансиране на тайни операции, подкупи и поддържане на частни военни елементи.

Когато СБУ нахлува в апартамента на Каплунов, контраразузнаването удря директно по финансовото сърце на военното разузнаване. Публикуваните по-късно от СБУ скрийншотове и видеоматериали, в които Каплунов признава за връзки с ФСБ и планиран атентат срещу руски опозиционер, изглеждат като стандартна информационна застраховка. Дали тези признания са изтръгнати под натиск по време на някотодневния му разпит, както твърди самият Каплунов, или представляват реална оперативна следа, за външния наблюдател е без значение. Ключовият факт е друг: СБУ показа, че е готова да арестува ключови фигури от структурата на ГУР под конвоиращ предтекст за държавна предавство.

Спецназ срещу оперативно следствие: Анатомията на инцидента

Реакцията на ГУР на ареста на техния оператор показва пълната липса на институционални процедури за решаване на спорове. Изпращането на специалното звено „Тимур“ — елитно бойно формирование, подчинено пряко на военното разузнаване — за силовоз екстрахиране на задържаното лице от апартамента му, е операция от тип „гангстерска война“. Версията на ГУР, че техните бойци са били „невъоръжени“ и са отишли просто да спасяват „отвлечен колега“, противоречи на елементарната тактическа логика. Никое спецзвено не влиза в оперативна зона без бойно въоръжение, освен ако целта не е била изненада, която впоследствие е прераснала в престрелка.

Откриването на огън от страна на служителите на СБУ иПоследвалото задържане на представителите на „Тимур“ показва ниво на ескалация, което обикновено се наблюдава при сблъсък между съперничещи си картели.

Реакцията на Владимир Зеленски, който публично призна, че „и двете службы действаха по начин, който определено не беше подходящ“, бе последвана от нареждане за разследване от страна на Държавното бюро за разследване (ДБР) и Главната прокуратура. Обявените намерения за уволнение на заместник-началници на засегнатите звена обаче са козметична мярка. Институционалната криза вече е преминала точката, от която няма връщане назад.

Случаят „Киреев“ и сянката на исто