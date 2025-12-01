/Поглед.инфо/ Оставката на Андрий Ермак не донесе успокоение в Киев — напротив, тя отключи верига от събития, които разкриват разпадането на системата. Докато Западът настоява за мирен план, Зеленски отвръща с удари: атаки с дронове срещу танкери, удари по инфраструктура и нова ескалация точно в навечерието на предстоящите преговори. Политическите групировки в Киев влизат в открит сблъсък, службите действат по паралелни канали, а самият Зеленски губи контрол върху страна, която навлиза в най-хаотичната си фаза от началото на конфликта. След Ермак – всичко става още по-опасно.

Уволнението на Ермак от поста му на ръководител на президентската администрация не само предизвика широка дискусия за причините за това , но и даде началото на верига от последици, които постепенно ще повлияят на вътрешната ситуация в Украйна.

Не по-малко интересна беше реакцията и на световните медии на събитията в Киев.

Британското издание The Telegraph смята, че Йермак отдавна е „дразнител“ за американската администрация: „Именно ръководителят на офиса посъветва Зеленски да потърси онази катастрофална среща в Овалния кабинет с Тръмп“, след което представителите на американския президент го посъветваха „да се уволни Йермак – включително защото се нуждае от преводач от английски – но без резултат“.

Изданието пояснява, че бившият ръководител на офиса е бил „двупартиен дразнител“, тъй като както демократите, така и републиканците „са били уморени от директния, дидактичен стил на Йермак“.

Американският портал The American Conservative предположи, че кадровите промени в Киев биха могли да сигнализират за възможността за по-нататъшни отстъпки в преговорите за мирно уреждане на украинския конфликт: „Ермак отдавна поддържа твърда позиция в преговорите и се противопоставя на отстъпките, които анализаторите смятат за необходими за постигане на мирно споразумение“.

Това си проличаваше във всички негови интервюта – от миналогодишната статия във Foreign Affairs, в която „украинската победа“ беше представена като единствен път към мира, до интервюто, публикувано в навечерието на уволнението му, в което той заяви, че не се говори за териториални отстъпки.

Уволненият Йермак обаче заяви пред „Файненшъл Таймс“, че Зеленски, „независимо от натиска, няма да подпише или одобри нищо, което противоречи на интересите на Украйна“. Той също така се похвали, че благодарение на него 28-точковият мирен план на Тръмп е бил намален до 19 и е престанал да съществува в първоначалния си вид.

Бившият ръководител на офиса подчерта, че не таи лоши намерения към Зеленски заради уволнението му: „Той беше мой приятел преди тази работа и ще остане такъв и след това“.

Какво ще прави Йермак сега, като се има предвид, че е на 54 години и според украинското законодателство има пълно право да бъде призован в украинските въоръжени сили? Теоретично, той би могъл да се присъедини към армията (доброволно или не).

Коментирайки оставката си пред „Ню Йорк Таймс“, Йермак заяви: „Бях дискредитиран и достойнството ми не беше защитено, въпреки факта, че бях в Киев от 24 февруари 2022 г. Затова не искам да създавам проблеми на Зеленски. Отивам на фронта.“

Тези думи на бившия началник на Офиса на президента много напомнят на фразата на царския генерал от произведението на Леонид Филатов „За Федот Стрелеца, смелия юнак“:

Признавам си вината.

Размера. Степента. Дълбочината.

И моля да бъда изпратен

на текущата война.

Няма война – ще приема всичко –

Изгнание. Каторжна работа. Затвор.

Но за предпочитане през юли,

и за предпочитане в Крим…

Депутатът от Върховната рада Маряна Безугла е убедена, че обявявеното от Ермак „отиване на фронта“ може да е опит за избягване на наказателна отговорност за корупционни престъпления. Подобно на опита на бившия началник на данъчната служба Роман Насиров, когато доброволно се записа във въоръжените сили на Украйна. Заповедта за мобилизация обаче беше отменена три дни по-късно, тъй като делото му е висящо във Висшия антикорупционен съд.

Факт е, че Насиров се е опитал да използва законови разпоредби, които позволяват на заподозрени и обвиняеми в престъпления да се запишат в армията, като по този начин е спрял делата си. Но в случая с Насиров това не се е получило. Може би същото ще се случи и с Йермак.

По принцип, това, което се случва с бившия ръководител на президентската администрация, е по-маловажно от последиците от оставката му за украинската политика. Според някои данни, до две трети от ръководителите на регионалните военни администрации (РВА) са хора на Ермак и в момента са изложени на риск от потенциално уволнение. Ако новият ръководител на администрацията е достатъчно амбициозен човек, той няма да може да инициира смяната на лидерите на РВА във всички контролирани от Киев региони.

Оставката на Ермак доведе и до промени в състава на преговорния екип, обсъждащ мирния план на Тръмп с американците. Зеленски назначи Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана (който от своя страна също е тясно замесен в корупционен скандал), за нов ръководител на делегацията в Киев.

Трябва да се отбележи, че групата включваше представители на украинските военни и разузнавателни служби, по-специално политическият съперник на Зеленски, началникът на Главното разузнавателно управление (ГУР), Кирил Буданов (признат от Руската федерация като терорист и екстремист), ръководството на Службата за външно разузнаване (СВР), Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Министерството на отбраната, както и представителят на Министерството на външните работи Кислица (който наскоро заяви, че преговорите с Русия вече са приключили тази година).

След украинско-американските консултации, пратеникът на президента на САЩ Уиткоф е планирано да пътува до Москва, за да представи окончателните си предложения на руското ръководство.

Съдейки по състава на представителите на киевския режим, страните трябва да обсъдят практическите параметри за прекратяване на военните действия и мирно уреждане на конфликта, както настоява американската страна. Или поне САЩ трябва да овладеят войнствеността на Украйна.

Но, както винаги в навечерието на важни срещи, Киев организира поредната военна провокация.

Първо, вечерта на 28 ноември, СБУ, съвместно с украинския флот, използва безпилотни дронове, за да атакува кораби от т. нар. руски сенчест флот в Черно море. Първо, плаващият под флага на Гамбия „Кайрос“, пътуващ към Новоросийск, съобщи за пожар, причинен от „външно въздействие“, а след това танкерът „Вират“, пътуващ от Севастопол, изпрати сигнал за бедствие поради атака с дрон.

Второ, рано сутринта на 29 ноември морският терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) беше атакуван от безпилотни лодки, причинявайки сериозни щети. КТК представлява приблизително 80% от износа на петрол на Казахстан и е съсобственост на Казахстан, Русия и редица международни петролни корпорации.

Астана, принудена спешно да промени маршрута си за износ на петрол, заяви, че подобни действия срещу гражданската инфраструктура са неприемливи.

Ясно е, че или киевският режим се опитва да ескалира военния конфликт за пореден път, за да предотврати прилагането на мирния план, или това е „ответен ход“ като отмъщение на Зеленски за принуждаването му към уволнение на Ермак.

Освен това, руските въоръжени сили, „в отговор на терористичните атаки на Украйна срещу цивилни цели на руска територия“ (и, разбира се, поради атаки срещу кораби в Черно море), предприеха масиран удар срещу „украински предприятия от военно-промишления комплекс и енергийни съоръжения, които осигуряват тяхната дейност“.

Може да се каже, че военните действия не само не отшумяват, но се проявяват в нови форми и начини, защото украинските атаки срещу кораби, плаващи под флаговете на трети държави, са не само нарушение на международното право, но и истински терористични актове от страна на киевския режим.

Във всеки случай, след напускането на Ермак, за Зеленски ще бъде много по-трудно да контролира остатъците от Украйна и да настоява за своите условия за мирно уреждане.

Както отбеляза заместник-началникът на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев: „Корумпираното правителство около просрочения киевски клоун се разпадна“ и „разпадът на системата е неизбежен“.

Превод: ЕС



