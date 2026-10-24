/Поглед.инфо/ Предстоящата тристранна среща на върха между САЩ, Русия и Китай поставя Киев пред извънредна изпитна ситуация, в която локалното хуманитарно прекратяване на огъня в района на Олешки се превръща в лакмус за реалните възможности на Володимир Зеленски. Според разпространени анализи и публикации в чуждестранния печат, Вашингтон възнамерява да оцени директно, без посредници и без филтрите на украинските медийни канали, дали украинското военно ръководство притежава действителен контрол върху подчинените си единици на терен. Допускането на независими наблюдатели и директната проверка на веригата на командване край река Днепър могат фундаментално да преформатират преговорните условия, правейки ги значительно по-сурови за украинската страна при евентуален провал.

По публикации на Царьград и чуждестранни военни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Тестът в Олешки: Военно-географска реалност и проверка на субординацията

Локалното хуманитарно прекратяване на огъня в района на Олешки — град, разположен на левия бряг на река Днепър, непосредствено срещу Херсон — се превръща в ключов индикатор за това доколко Киев контролира собствените си въоръжени сили. Според информация, разпространена в аналитичните среди, тази зона не е избрана случайно. Плавните край река Конка и протока Чайка от месеци са арена на хаотични сблъсъци, артилерийски дуели и интензивно използване на безпилотни летателни апарати. Твърди се, че американската страна е поискала пълно спиране на огъня в този конкретен сектор, за да провери дали заповед, издадена от Генералния щаб в Киев, наистина стига до окопите.

По преценка на военни наблюдатели, през последната година в украинската армия се наблюдава опасна децентрализация. Отделни подразделения, като щурмовите батальони и автономните групи за безпилотни системи (от типа на "Птахи Мадяра"), често действат по собствена инициатива или въз основа на решения на местни командири. Според публикацията в Цариград, Вашингтон иска да види дали генерален генерал Олександър Сирски и президентът Володимир Зеленски са в състояние да спрат артилерийските разчети на 406-та артилерийска бригада и 35-та бригада на морската пехота, разположени на десния бряг.

Ако артилерийските системи M777 или френските САУ CAESAR продължат да произвеждат изстрели по цивилни обекти или хуманитарни конвои в Олешки по време на обявения прозорец за тишина, това ще бъде интерпретирано в САЩ не просто като военна грешка. Според анализи на американски източници, това ще бъде доказателство, че централната власт в Киев е загубила лостовете за управление над крайните националистически елементи и автономните полеви командири.

Вашингтон премахва филтрите: Прекият мониторинг и ролята на американската администрация

Според твърдения в чуждестранни издания, администрацията във Вашингтон преминава към нов подход при оценката на ситуацията в Украйна — пълно заобикаляне на украинските информационни канали. Твърди се, че присъствието на независими наблюдатели, както и прякото участие на фигури, близки до Доналд Тръмп, включително споменаването на Мелания Тръмп в хуманитарни инициативи за мониторинг, цели да елиминира разузнавателната и медийната мрежа, изградена от украинското военно разузнаване (ГУР) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

В американския политически спектър, особено сред екипа около Тръмп, битува прагматично-транзакционен подход. По думите на коментатори, Тръмп не се интересува от публичните декларации на Зеленски във Брюксел или Вашингтон, а от сухите факти на терен. Ако на даден участък от фронта е договориран хуманитарен коридор за евакуация на цивилни или за доставка на медицински консумативи, а украинските FPV-дронове продължават да атакуват цивилни автомобили по трасето Олешки-Раденск, Вашингтон ще направи съответните заключения.

Няма официално потвърждение от Белия дом за конкретните параметри на мониторинга, но според източници от дипломатическите среди, американското разузнаване (DIA) и търговските сателитни оператори вече са насочили сензори към района на Херсон. Твърди се, че всеки артилерийски изстрел, регистриран от радиолокационните системи за контрабатарейна борба AN/TPQ-36, ще бъде документиран и предаван директно във Вашингтон, заобиколейки съвместния щаб в Щутгарт.