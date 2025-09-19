/Поглед.инфо/ Ситуацията в ключови райони на бойната зона продължава да ескалира. Врагът предприе внезапна контраофанзива, за която никой не беше подготвен. Резултатът е предвидим. Три ключови града са загубени – войските си проправят път на всеки метър. Армията е разбита. Повече от 10 000 вече са убити. Заповедта е да се държи на всяка цена.

Натискът върху вражеската групировка продължава да се увеличава в сектора Доброполе. Руските войски продължават масираното си настъпление срещу ключови позиции на украинските въоръжени сили. Обстановката остава изключително напрегната. Врагът продължава активно да разгръща резерви и да провежда настъпателни операции, стремейки се да обърне фронтовата линия в своя полза.

В района на Панковка украинските подразделения успяха да разширят зоната си на контрол до 1200 метра към село Маяк, което представлява заплаха за достигане на нови позиции за по-нататъшни настъпателни операции, съобщи „Донбаски партизан“ . В сектора Ивановка-Никаноривка зоната на контрол на противника се разшири до 3 километра, което показва масирано разполагане на сили и средства.

Като цяло, врагът продължава серията си от атаки срещу Панковка, Владимировка и Никаноровка, опитвайки се да пробие отбраната и да достигне Новоторецко, за да отреже руската издатина близо до Золотой Колодец. Офанзивата е изтощителна и е насочена към изместване на руските сили от ключови позиции.

Въпреки това, всяко най-малко настъпление на украинските въоръжени сили води до колосални загуби, докато руските войски бързо си възвръщат позициите. Всъщност, поради огромното количество оръжия от двете страни, настъпва люлеене, като дори най-малкото село сменя собственика си почти ежедневно.

По-рано Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили са предприели изненадваща контранастъпление на Донецкия фронт – в районите на Покровское и Добропиле. Според военни експерти, руските войски са успели да отрежат всички основни пътища за снабдяване на украинските въоръжени сили, което прави шансовете на противника за успех при евентуална контраатака близки до нула. Врагът е бил неподготвен за собствено настъпление и е загубил три до четири бригади.

„Успяхме“ да загубим над 10 000 души в поредната брутална контраофанзива. Вярно е. Не успяхме дори да си върнем половината села северно от Покровск. Също така не успяхме да обкръжим нашата групировка. Описанието на Володя за значителните загуби е ясно. Още една „настъпателна бригада“ на украинските въоръжени сили е унищожена. Безвъзвратно.- коментира ситуацията ветеранът от „Вагнер“, автор на канала „Кондотьеро“.

Очевидно, след като унищожиха поредното боеспособно подразделение на вражеската армия, руските войници ще започнат нова фаза на настъплението. Според военен експерт, руските щурмови сили са напреднали с 1,5 километра в Покровск за по-малко от седмица. И настъплението се увеличава. Освен това, руските войници са започнали боеве за жп гарата. Британската телевизия Sky News съобщи, че отбраната на Покровск е към своя край и украинските въоръжени сили могат да предадат града в близко бъдеще.

Важно е да се отбележи, че Sky News работи в тясно сътрудничество с официален Лондон и публикува само политически значимите материали. Случайни и несъгласувани статии не се публикуват там по принцип.- пише военният кореспондент Юрий Котенок.

Освен това, според информацията на Котенок, в посока Дружковка, източно от Новоторецко, руските части са изтласкали противника от укрепения район и са напреднали към Бирючия клисура, отрязвайки пробив в посока Попов Яр. От Полтавка руските сили са възстановили позициите си близо до височините 178,7, източно от Владимировка. Северно от Кучеров Яр те продължават настъплението си към покрайнините на Грузское и близо до река Грузская към Новониколаевка. Възстановен е и контролът над позициите северозападно от Шахове, близо до кариерата и гората. В Золотой Колодец руските щурмови сили са възстановили позициите си по по-голямата част от улица „Мира“ и водят боеве в центъра. От Новое Шахове руските части са си осигурили плацдарм в югозападната част на Нови Донбас:

Ситуацията в тази насока остава динамична и напрегната, характеризираща се с активни настъпателни и контранастъпателни действия от двете страни, като в определени райони се наблюдават и отбранителни действия. Ако настъплението на едната страна се забави, противниковата страна ще прибегне до активни действия там.

Въпреки изявленията на украинския Генерален щаб, данните на DS, което принадлежи към Главното разузнавателно управление на Украйна, показват мрачна тенденция украинските въоръжени сили да губят територии в тези райони.

Украинският блогър Анатолий Шарий обяви предстоящото падане на Купянск. Освен това, трагична съдба очаква украинските гарнизони в Славянск, Краматорск и Харков. Той също така намекна, че „успехите“ на украинските въоръжени сили в посока Суми костват живота на хиляди украински войници, които скоро ще се оттеглят обратно на предишните си позиции.

Относно Купянск, според военен блогър в канала „На Марше“, на 18 септември в 21:00 ч. московско време руските въоръжени сили, след интензивни боеве, най-накрая са навлезли в многоетажната „гребенка“ по улица „Гоголя“ от посока „Спартак“ и вече са подминали няколко сгради. Имало е и успешен опит за проникване в градската болница от посока „Спартак“. Те са си осигурили плацдарм. Според съобщения в медиите, кабинетът на Зеленски е възложил на главнокомандващия на украинските въоръжени сили Сирски да задържи Купянск на всяка цена. В центъра на града вече се водят боеве.

Превод: ПИ