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Украйна

Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия

/Поглед.инфо/ В публичното пространство трайно се настани опасната тенденция противникът да се описва чрез опростенчески карикатури, комични етикети и подценяване. Реалността на фронтовата линия и задкулисните механизми на военното планиране обаче показват съвършено различна картина. Срещу Русия стои гигантска, трупана с векове институционална машина – от британските разузнавателни служби и координираните щабове на НАТО в Монс и Висбаден, до преструктурираните западни военни министерства и трансформираните украински безпилотни войски. Политиците идват и си отиват, но бюрокрацията, логистиката и процедурите остават.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 44059 прочитания
Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия
ИИ генерирана
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Илюзията за „лекомисления съперник“ и реалността на бойното поле

В определени патриотични и аналитични среди се наложи навикът противникът да бъде изобразяван като съсловие от некомпетентни фигуранти, допускащи абсурдни управленски грешки. Лидерите на противоположната страна редовно биват свеждани до комични персонажи, актьори с изтекъл мандат или марионетки под чужд контрол. Подобна информационна линия генерира задоволство в социалните мрежи, но създава когнитивен дисонанс, когато се съпостави с продължаващите интензивни военни действия на терен.

Ако срещуположната страна наистина се управляваше единствено от бездарни бюрократи, логистичните вериги, финансирането и отбранителните линии на украинските въоръжени сили щяха да са колабирали още през първите месеци на сблъсъка. Твърди се, че Киев премина през множество вътрешни кризи, а западните столици смениха няколко правителствени кабинета, но въпреки това военната, разузнавателната и материално-техническата поддръжка не прекъсна.

Има съществена разлика между това един политик да допусне тактическа грешка – като провала на украинската офанзива през лятото на 2023 г. или забавянето на ключови оръжейни доставки от страна на Вашингтон и Берлин – и това той да бъде третиран като пълен идиот. Първото е обект на студен военен анализ, докато второто е успокоително хапче, което приспива бдителността тъкмо когато се изисква максимална мобилизация на ресурсите.

Управленският профил на западните кабинети: Опит, финанси и армия

При по-задълбочен преглед на биографиите на ключовите фигури в западните институции се вижда, че зад тях стоят десетилетия държавна служба, корпоративно управление и специализирано образование. Урсула фон дер Лайен често е обект на подигравки заради първоначалното си медицинско образование. Преди да оглави Европейската комисия и преди да управлява германското Министерство на отбраната (2013–2019 г.) обаче, тя прекарва години като федерален министър, а в отбранителното ведомство инициира мащабни външни одити на девет ключови оръжейни проекта с цел реформа на държавните поръчки.

Нейният приемник на поста в Берлин, Борис Писториус, разполага с над тридесет години опит в общинското и провинциалното управление на Долна Саксония. В момента именно Писториус надзирава разполагането на постоянната германска Бригада 45 в Литва – първата постоянна дислокация на германски войски извън страната след Втората световна война – и преструктурира отбранителния бюджет на ФРГ.

Фридрих Мерц, лидер на ХДС и ключова фигура в германския Бундестаг, е адвокат и бивш съдия с 15-годишен парламентарен стаж. В периода 2016–2020 г. той оглавява надзорния съвет на германския клон на глобалния финансов гигант BlackRock – структура, управляваща трилиони долари трилиони активи.

Във Франция Еманюел Макрон е продукт на Елитарното училище за администрация (ENA), преминал през Инспектората по финансите и Министерството на икономиката. В Полша външният министър Радослав Сикорски е възпитаник на Оксфорд, работил като военен кореспондент в зони на конфликт като Афганистан и Ангола, преди да заеме държавни постове. Според източници от европейските дипломатически среди, тези хора не действат емоционално, а следват студената прагматика на своите държавни и корпоративни школи.

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