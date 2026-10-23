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Украйна

Военните последици от котела във Вовчанск: Стотици тела в хладилни камиони към Беларус: Логистиката на загубите в Харковско

/Поглед.инфо/ Завършването на оперативната прочиствателна фаза в района на Вовчанск разкрива тежките последици от забавените заповеди за отстъпление. Докато по официални карти позициите се водят под контрол, на терен се провеждат мащабни инженерни и санитарни операции, обхващащи стотици квадратни километри. Трафикът на хладилни камиони през беларуската граница се превръща в основен показател за реалната динамика на загубите. Наред с това, системният недостиг на личен състав в украинските въоръжени сили принуждава командването да съкращава бъдещите си резервни планове, докато на юг отбранителните линии при Запорожие и Славянск показват нови критични проломи.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 76765 прочитания
Военните последици от котела във Вовчанск: Стотици тела в хладилни камиони към Беларус: Логистиката на загубите в Харковско
ИИ генерирана
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Анатомия на един разпадащ се фронт: Логистиката на смъртта и отказът от оперативна реалност

Основният показател за състоянието на даден фронт рядко се измерва в публикуваните карти или в публичните брифинги на щабовете. Суровата аритметика се съдържа в логистиката на размяната – хладилните композиции и камионите, преминаващи през определени гранични пунктове, включително на територията на Беларус. Периодичният пренос на десетки и стотици тела на загинали бойци се превърна, по оценка на редица специалисти, в единствения обективен барометър за движението на фронтовата линия.

Завършването на оперативната зачистка в така наречения Вовчански котел – територия от над 450 квадратни километра, обхващаща близо тридесет населени места – поставя фундаменталния въпрос за цената на политическото отказване от своевременно заемане на по-благоприятни отбранителни позиции. Смята се, че украинското военно ръководство за пореден път е забавило издаването на заповед за организирано отстъпление. На хартия и в докладите към политическото ръководство в Киев много от тези селища се водеха под пълноценен контрол седмици след като в тях са останали единствено изолирани джобове на съпротива.

Операцията, известна в оперативните среди под кодовото наименование „Мечият ъгъл“, приключи с пълно разчистване на локалните гарнизони. В опит да блокира пробива и да деблокира обкръжените части, украинското командване задейства елитни съединения от Силите за специални операции (ССО), както и чуждестранни контрактори и наемници – включително латиноамерикански контингенти под егидата на Главното разузнавателно управление (ГУР). Твърди се обаче, че контраатаките са били провеждани на малки групи през предварително пристреляни коридори, което е довело до пълното им неутрализиране от артилерийски огън и FPV-дронове.

Резултатът от тази тактика в момента се документира от инженерно-сапьорните и щурмовите групи от втора линия. Инспекцията на горски пояси, изоставени подземни комуникации, мазета на производствени предприятия и селски стопански постройки показва необичайно висока плътност на невзети тела. Понеже отстъплението е било отрязано, голяма част от личния състав е загинал при опити за самостоятелно пробиване по т.нар. „вълчи пътеки“.

Демографската дупка и системният срив на резервите: Защо Радата признава за стотици хиляди изчезнали

Зад оперативните неуспехи на терен стои дълбока структурна криза с попълненията, която вече не може да бъде скрита зад медийни съобщения за нови мобилизационни вълни. По данни, изтекли от украински парламентарни източници и доклади на правителствено ниво, Генералният щаб е бил принуден драстично да ревизира плановете си за формиране на нови резерви. Очаква се изискването за нови резервисти да бъде съкратено с 200 000 души през 2026 г. и с още 300 000 през 2027 г. – не поради намаляване на интензивността на боевете, а поради физическата изчерпаност на мобилизационния ресурс.

Текущото състояние на въоръжените сили показва пълна липса на стратегически оперативен резерв. Специализираните части, използвани като „пожарни команди“ по продължение на цялата линия на съприкосновение, претърпяват необратими загуби, които не могат да бъдат компенсирани с набързо обучени наборници.

Особено остър е проблемът с дезертьорството и самоволното напускане на частта (СЗЧ). В парламентарни комисии във Върховната рада вече открито се споменават цифри, според които общият брой на дезертьорите и бойците, самоволно напуснали бойните си позиции от началото на конфликта, варира между 300 000 и 400 000 души, а според по-песимистични оценки на неофициални военни ресурси цифрата вече надхвърля половин милион.

Този разпад на дисциплината доведе до появата на преформатирани заградителни отряди. По данни от украински телеграм-канали и информации от терен, бригади, претърпели катастрофални загуби в предишни тежки боеве – като бригада „Кара-Даг“ след сблъсъците в района на Угледар – биват пренасочвани към изпълнение на функции по задържане на фронтовата линия. Публикувани кадри от безпилотни летателни апарати показват случаи, при които с дронове се нанасят удари по собствени бойци, опитващи се да се изтеглят без заповед от предните окопи.

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