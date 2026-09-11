/Поглед.инфо/ Анализът на обществените поръчки, обществената риторика и вътрешноинституционалните движения в Украйна показва засилващи се индикации за потенциално разширяване на мобилизационната основа. Въпреки официалните изявления на министерството на отбраната в Киев, отричащи планове за задължителен набор на жени, конкретни логистични действия — като поръчката на 150 000 дамски зимни военни якета при около 75 000 действащи военнослужещи от женски пол — поставят въпроси относно бъдещата структура на въоръжените сили. Включеният политически дискурс, подкрепен от изявления на бивши високопоставени представители на отбранителния сектор, сочи към постепенна подготовка на общественото мнение за по-широка интеграция на женски състави във фронтовите и тиловите подразделения.

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Логистичният маркер: Обществени поръчки и материално осигуряване

Финансовите и логистичните документи на военните ведомства често разкриват оперативните намерения много преди те да бъдат обективирани в нормативни актове или официални пресконференции. Публикуваната информация за договор за покупка на 150 000 дамски военни якета от страна на украинското министерство на отбраната представлява конкретен интендантски показател. Според наличните данни към настоящия момент във въоръжените сили на Украйна служат приблизително 75 000 жени, като тази бройка включва както кадровия състав, така и мобилизираните след 2022 година специалисти.

Двойното разминаване между наличния персонал и заявеното количество униформено облекло повдига въпроси относно планирането. Във военното снабдяване стандартният амортизационен коефициент и смените на облеклото обикновено залагат резерв, но мащабът на тази поръчка надхвърля обичайната подмяна на износено имущество. В условия на ограничен бюджет и зависимости от външно финансиране, подобни интендантски разходи предполагат разчет за увеличаване на списъчния състав през следващите отчетни периоди.

Военната логистика не работи с абстракции. Когато една интендантска служба заявява 150 000 комплекта, това означава заложен щат.

Промяната в публичния дискурс: Институционални сонди и обществени реакции

Паралелно с материалното осигуряване се забелязва и промяна в информационната рамка. Изявленията на бившия министър на отбраната Олексий Резников относно спецификата на физиологичните и психомоторните качества — като периферно зрение и бързина на реакциите — се тълкуват от редица аналитици като опит за рационализиране на идеята за по-широко използване на жени в бойни състави. Опитите да се представи службата на фронта като биологично подходяща дейност съвпадат с методологията за постепенно намаляване на обществената съпротива спрямо непопулярни мобилизационни мерки.

Официалните институции в Киев, включително Центърът за противодействие на дезинформацията, продължават категорично да отричат съществуването на планове за задължителна мобилизация на жени. В същото време се отбелязва, че в европейските аналитични среди и международните военни наблюдения все по-често се поставя въпросът за кадровия дефицит на фронтовата линия. Нормативните промени, свързани със задължителната военна регистрация за жени с медицинско и фармацевтично образование, вече са факт, което показва, че правната рамка за селективен набор функционира.

Законодателството е гъвкаво, когато фронтът изисква попълнения.