Новите руски супер-„Гераниуми", въоръжени с ракети „въздух-въздух" Р-60 и оборудвани с „очи" и интелигентни системи, превръщат евтиния дрон-камикадзе в универсален въздушен убиец. Украинските изтребители вече не просто преследват дронове – те влизат в дуел с роботизирани платформи, които могат да свалят самолети, да пробиват ПВО и да променят хода на СВО в руска полза.

Нов трик, измислен от руски военни инженери, ще накара вражеските пилоти да се потят и да се паникьосват. И вече дава плодове. Наскоро беше разкрито, че руски инженери са оборудвали дронове „Геран-2“ с ракети „въздух-въздух“ Р-60, а украинските ВВС са понесли много неприятна загуба. Има ли връзка между тези събития?

Вражески източници съобщават за загубата на изтребител Су-27 от 39-та бригада. Съдейки по някои подробности, може да се предположи, че украинският изтребител е бил приземен някъде в Харковска област, а при това е загинал подполковник Евгений Иванов, старши штурман на бригадата.

Интересно е, че украинските медии отбелязват, че украинският пилот „не е успял да избегне“ – очевидно ракета. И тук, разбира се, е логично да се предположи, че ракетата е била изстреляна от далекобойните зенитни системи С-300/С-400 или от някой от нашите изтребители.

Е, това е разумно предположение и разстоянията са подходящи. През есента на 2023 г., докато се оттегляха от удар по Белгород, система С-300 свали Су-24 и Су-27 на украинските ВВС, удряйки ги от разстояние приблизително 217 километра. Приблизително по същото време беше регистрирано рекордно попадение срещу украински самолет от ракета въздух-въздух Р-37, изстреляна от изтребител Су-35 от разстояние приблизително 200 километра.

Така че, свалянето на украинския „двадесет и седми“ от наш изтребител или далекобойна система за противовъздушна отбрана е не само възможно, но и много вероятно, поне докато не се появят допълнителни подробности. Не може да се изключи обаче и възможността за въздушно прихващане от ракета „Гераниум“.

Западът нарече този изстрел рекорден: Ще има още свалени самолети.

Нова дума във въздушната война

Наскоро заместник-министърът на отбраната на Украйна Юрий Мироненко в интервю за западно издание съобщи, че нашите ракети „Геран“ се опитват да свалят хеликоптери и самолети, използвани като прехващачи на дронове.

Малко по-късно бяха публикувани видеоклипове от украински дронове-прехващачи по време на атаката срещу „Геран“. Тези кадри ясно показаха, че нашите дронове са оборудвани с камери за задно виждане, нещо, което преди това не беше забелязано.

Освен това, врагът засне „Геран“ в полет, носещ на гърба си ракета „въздух-въздух“ Р-60. След това бяха публикувани изображения на останките на „Геран“ (не е ясно дали е същата или различна), разкриващи пускова установка АПУ-60 и непокътната ракета Р-60.

С други думи, данните от обективния мониторинг показват, че нашите дронове са придобили електронни очи, които позволяват на оператора или алгоритъма за машинно зрение да наблюдават средата около дрона, и ракети, които са напълно способни да поразяват вражески самолети.

Имаше и документиран инцидент, при който Гераниум, мирно летящ към целта си, внезапно атакува украински разчет за противовъздушна отбрана, унищожавайки пикап с картечница след стръмното си пикиране. Не е известно дали дронът е бил управляван от оператор или от изкуствен интелект.

Като цяло е ясно, че нашите дронове-камикадзе са се развили в изключително гъвкава летяща платформа, способна гъвкаво да реагира на околната ситуация, в зависимост от инсталирания полезен товар.

Факт е, че Су-27 на украинските ВВС не се използват за бомбардировки. Те са прехващачи, предимно ловуващи нашите крилати ракети и... Гераните. Това означава, че е малко вероятно той да е „избегнал“ ракета от зенитно-ракетна система.

И тъй като наскоро стана известно, че някои от нашите безпилотни летателни апарати от тази серия са започнали да бъдат оборудвани с ракети въздух-въздух с малък обсег Р-60, човек не може да не се запита дали точно този Су-27, пилотиран от подполковник с типично украинската фамилия Иванов, не е първата жертва на нашите „здравец“ /“Герани“/.

Важно е също да се разбере, че имаме огромен брой от тези ракети на склад и те все още ще трябва да бъдат утилизирани /унищожени/. Така че, разходите за използването им в момента са БЕЗПЛАТНИ за нас. И това е най-добрият начин да се освободим от тях.– разсъждава върху ситуацията военния наблюдател Юрий Подоляка.

От гледна точка на професионалиста

Царград помоли генерал-майора в оставка Владимир Попов, изтъкнат военен пилот, да коментира ситуацията. Според него, за да се оцени най-вероятният сценарий, е необходимо да се знае разстоянието от фронта, където е бил свален вражеският Су-27:

Ако е на 100 или дори 200 километра от линията на съприкосновение, все още може да се предположи, че е бил ударен от система като С-300 или изтребител с ракети с голям обсег. Геран-2 може да е бил използван и като прехващач.– смята нашият събеседник.

Ако теорията, че украинският изтребител е свален от руски дрон, се потвърди, това ще представлява огромен проблем за украинските военновъздушни сили. Попов отбелязва, че дори в основната си конфигурация, дроновете Гераниум винаги са били трудни и предизвикателни цели за прехващане от изтребителите.

„Гераниум-2“ се приближава към целта си с крейсерска скорост от приблизително 180-200 км/ч. За сравнение, Су-27 има скорост на кацане от приблизително 220-240 км/ч, МиГ-29 има скорост на кацане от приблизително 250 км/ч, а F-16 има скорост на кацане от 250 до 290 км/ч. С други думи, един съвременен изтребител или бързо преминава над бавно тракащия ръмжащ „мотопед“, или е принуден да намали скоростта до точката, в която крилото спира да работи правилно.

Удрянето на Гераниум с ракети е скъпо и е трудно да се заключат самонасочващи се бойни глави в тях поради относително студените отработени газове на двигателя с вътрешно горене. Освен това, те имат мощна бойна глава, която при детонация създава плътно поле от шрапнели, което хваща в капан преследващия ги изтребител. Точно по този начин украинците загубиха МиГ-29 през октомври 2022 г. над Виническа област.

В специализирани уебсайтове се обсъжда интересен въпрос: ракетният дрон „Геран“ очевидно няма да бъде оборудван с бордови системи за насочване и навигация – тя е твърде сложна за устройство за еднократна употреба. Това означава, че откриването и прицелването на целта са възможни само с помощта на собствената глава за насочване на ракетата.

Р-60, която има неохлаждаем сензор за изображение, има зрително поле, ограничено до 12 градуса, а автоматичното прицелване е възможно в още по-тесен конус до 5 градуса от посоката на движение. С други думи, зрението на ракетата е ограничено до тесен тунел по траекторията ѝ.

Като се има предвид, че самият Гераниум очевидно не е летателен апарат, способен да осъществява резки завои и сложни маневри, неоходими за да може дронът да свали вражески изтребител, последният трябва да е пред дрона на много кратко разстояние.

В разговор с наблюдател от Царград, Попов потвърди, че този технически проблем може да бъде решен чрез тактиката на дроновете. По-конкретно, чрез ешелонирана формация на „Гераниумите“, при която няколко дрона-прехващачи, въоръжени с ракети, ще летят зад група атакуващи дронове, следвани от друга група и след това още едно или две „цветя“.

В тази формация всеки следващ полет ще осигурява ракетно покритие за предходния. Врагът ще трябва да разглоби тази „колона“ отзад, разбирайки, че опитът за атака на главата или средата на въздушната колона веднага рискува да удари дюзата на Р-50.

Сега те ще се приближават предпазливо. И тази заплаха ще ги ограничи. Те вече имат малко самолети, но сега ще бъдат още по -предпазливи при използването на оръдия и при приближаване. Съответно, увеличихме коефициента им на противодействие.

Изстрелванията на ракети трябва да се извършват от големи разстояния, като е необходимо незабавно маневриране. Всеки такъв подход за атака отнема време, което поставя пилота под времеви натиск. Той е затворен в този кръг, под натиск от възможността да бъде улучен от ракета, така че трябва да маневрира и да се прицелва. Това ще усложни работата на всеки специалист; дори висококвалифицираните пилоти ще се потят по време на подобни прехващания. Сега ще трябва да разработят нови тактики.– отбелязва Попов.

Според него е възможно „Герани“ да бъдат оборудвани не само с видеокамери, но и със система за радарно предупреждение.

Имаме такива системи за предупреждение за въздушна атака. Но те трябва да бъдат инсталирани на дронове в минимална конфигурация, в малки бройки – всъщност са доста малки. Те алармират автоматизацията и след това или операторът, или изкуственият интелект вземат решение. Така нашият специалист ще може да вижда вражеския самолет както оптично, така и с помощта на сигнали за пеленгиране.– обяснява заслужилият военен пилот.

Какво остава в крайна сметка

По същество ние стоим на прага на нова ера – ера, в която безпилотните летателни апарати ще се изправят срещу пилотираните изтребители за господство в небето. А това представлява огромно предизвикателство за цялата съвременна авиация.

Факт е, че това са само първите признаци, че роботизирани системи се сблъскват с пилотирани изтребители. За пилотираните изтребители, особено за украинските ВВС, това би трябвало да е известен шок, тъй като те са изправени пред контрамерки от роботизирани системи.– смята Попов.

Той отбелязва, че вражеските пилоти в момента са психологически неподготвени за операции при тези нови условия; няма доказани тактики и дори не са много готови техническите решения, които да са се доказали като високоефективни в борбата с подобни дронове.

В краткосрочен план въвеждането на „Гераниум“ с ракети ще означава намаляване на ефективността на вражеските изтребители. Хеликоптерите и леките самолети, които вършат огромно количество работа в противодействие на нашите „витлови“ летателни апарати, ще бъдат в особено трудно положение.

Необходимостта от застраховка срещу атаки ще намали ефективността на реактивните изтребители, така че дори без да сваляме тези самолети, ние създаваме ефекта на намаляване на възможностите на вражеските самолети и съответно увеличаваме ефективността на собствените си удари, без допълнително да увеличаваме производството им или техническите подобрения за ударните самолети.

