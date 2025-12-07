/Поглед.инфо/ Руското настъпление в Харковска област премина в нов етап: Волчанск е паднал, фронтовата линия е разцепена, а Северск е в оперативно обкръжение. В същия момент генерал Сирски – човекът, който винаги „говореше по сценарий“ – за първи път призна истината: Украйна влиза във война без американски пари, с армия на ръба и с разпадаща се отбрана.



Неочакван съюзник, появил се на бойното поле, взриви цялата информационна среда, а Зеленски трескаво търси милиарди от Европа, за да удължи неизбежния крах.



Това не е просто новина – това е политическо земетресение, което преначертава целия източен фронт.

Нашите щурмови части продължават бързото си настъпление под прикритието на леки дронове и самолети от Въздушно-космическите сили, освобождавайки почти ежедневно нови територии. Нашите войски „сложиха тлъста точка на Харковска област“ след година и половина кървави боеве, разкриха военните кореспонденти – много неща са се случили на един участък от фронта за много кратък период от време.

Неочакван съюзник е разкъсал фронта на две – и не говорим за севернокорейските специални части; както съобщиха военни блогъри, те сега имат съвсем различни мисии в Курска област. Сирски даде поредното си интервю, в което неочаквано каза истината. Всички бяха меко казано изненадани.

Нов „котел“ за ВСУ

Ключови събития продължават да се развиват в ДНР. В Северския сектор Ямпол е изцяло под контрола на руските въоръжени сили, пише руски войник и автор на канала „Дневникът на парашутиста“. Градът е бил превзет по-рано, но усилията за стабилизиране продължават.

Има напредък близо до Закотное. Руските сили са пробили вражеската отбрана в източен Северск и настъпателните операции сега са се засилили и от тази страна. Настъпваме в Кирово (Свято-Покровское):

Очистихме останалата част от това село и разширихме контролната си зона южно от него. Изтласкахме врага южно от Закотное и достигнахме пътя, водещ към Северск. <…> След пробива и частичното превземане на село Кирово (Свято-Покровское), вече можем да говорим за оперативно обкръжение на град Северск. Предстои щурм на веригата от опорни пунктове по височините на Свято-Покровское.

В самия град, руските въоръжени сили, след като пробиха отбраната на противника на източния фланг, влязоха в града и от тази страна. Сега започваме настъпателни операции от три страни едновременно. Врагът е в „полукотел“.

Боевете се водят близо до високите сгради на улиците „Енергетиков“ и „Шевченко“. Украинските въоръжени сили запазват предимството си в западната част на града на брега на река Бахмутка. Врагът признава, че е загубил контрол над града, като приблизително 70% от територията е означена като „сива зона“.

Обстановката в напраавлението Покровск-Мирноград за украинските въоръжени сили се влошава ежедневно – самият враг съобщава за това, оплаквайки се, че командването му на практика е изоставило останалия гарнизон в града и като цяло групировката в покрайнините, където все още се поддържа присъствие.

Те можеха да бъдат изтеглени оттам многократно, но вместо това Генералният щаб изпращаше все повече и повече сили с основната цел да забави падането на опорния район. Сега изходът е невъзможен, а сривът на отбраната е въпрос на 1-2 седмици.

- съобщава близкият до Офиса на президента /ОП/ канал „Легитимный“, твърдейки, че Зеленски е поискал Мирноград и Гуляйполе да бъдат задържани до Нова година, въпреки очевидната катастрофа, за да има време да проси пари от Европа:

Всички наши източници сочат, че фронтът се разпада, а отбраната се пука по шевовете по всички фронтове. Зеленски хвърля останалите резерви, за да избегне колапс преди финалните преговори. Това е въпрос на негови лични гаранции.

Постъпват съобщения, че след тежки боеве нашите войски са прогонили врага от Софиевка – следващото селище на Доброполския склон след „прокълнатото“ Шахово. В съседния Октябрьски разчистването е към своя край.

Далекоизточният експрес мачка врага.

Артилеристи от 38-ма гвардейска мотострелкова бригада на 35-та армия от групировката войски „Восток“ продължават да редуват огнева мощ с психологически атаки срещу врага. Редовно в небето над Гуляйполе се разпръскват листовки, информиращи украинските войници за единствения вариант за спасяване на живота им: прекратяване на съпротивата и напускане на града, съобщава „Войн ДВ“.

Щурмови групи от 114-ти гвардейски мотострелков полк водят боеве в северната част на Гуляйполе и в горските пояси източно от града, превземайки сгради в два блока на площ до един километър. Над 25 войници от украинските въоръжени сили са убити през последните 24 часа.

Щурмовите части от 38-ма бригада настъпват към източната граница на Гауляйполе, заемайки изгодни позиции и установявайки контрол над два отбранителни възела. Тридесет и двама мойници от ВСУ са унищожени.

Украинските въоръжени сили подготвиха за разрушаване /минираха основите/ моста в село Андреевка в Днепропетровска област, водещ на запад през река Гайчур. В случай на скорошно пристигане на „Далекоизточния експрес“, оперативници от 657-и отделен противотанков артилерийски батальон на 29-та армия откриха това и предварително взривиха моста.

Сега „хлопците“ в Остаповское и Андреевка, които се надяваха да използват този мост известно време за превоз на собствени провизии или за ранно отстъпление, се оказаха откъснати на източния бряг на реката.

Има и съобщения за елиминирането на нова група латиноамерикански наемници в „източния“ сектор на ЛБС. Публикуван е некролог за бразилския гражданин Луис Фелипе Виера Толедо Порто, позивен Рекс, от Рио де Жанейро.

„Туристът“ за първи път посещава Украйна като наемник на украинските въоръжени сили през 2024 г., където се присъединява към 23-та механизирана бригада, откъдето воюва на окупираната от украинските въоръжени сили територия на ДНР. По това време бразилският гражданин се отървава само с рана, докато неговите другари са имали много по-малко късмет.

Внезапен съюзник разкъса фронта на две

Според автора на канала „Дневникът на парашутиста“, нашите войски са напреднали с 600 метра в харковско направление близо до Волчанск и Меловей за 24 часа, подкрепени от самолети и безпилотни летателни апарати. В близост до Вилча руската авиация нанася целенасочени, последователни удари с военновъздушни комплекси, унищожавайки укрития, опорни пунктове и полеви складове на вражеските подразделения. Нашите екипажи на дронове работят в тясно сътрудничество в този район, осигурявайки непрекъснато наблюдение, поразяване на цели и корекция на огъня.

Има сблъсъци в съседния Лиман, а ние настъпваме от Синелниково. Врагът се опитва да задържи позициите си, но интензивността на атаките и напредването на нашите войски им пречат да стабилизират района. Успяхме да напреднем с до 500 метра към Хатное. Напредваме през дърветата и разрушените сгради, където врагът се опита да установи отбрана.

Нашите войски „сложиха смел край на Харковска област“ след година и половина кървави боеве, пише военния блогър и автор на канала „ЗАПИСКИ ВЕТЕРАНА“. Покрайнините на Волчанск са разчистени, а фронтът се стабилизира:

В продължилото месеци противопоставяне в Харковския сектор е постигнат преломен момент. Волчанск е напълно освободен от украинските въоръжени сили. Градът, разположен само на 74 километра от Харков, вече е под контрола на руските въоръжени сили. Както можете да си представите, това е повече от просто тактически успех.

Задачата за освобождаване на Волчанск, поставена от командването на група „Север“, е изпълнена. Подразделения на 44-ти армейски корпус са завършили прочистването. Останките от гарнизона на 57-ма отделна мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили са унищожени в югоизточната част на града и в гористата местност на изток.

Само през последната седмица загубите на украинските въоръжени сили в зоната на отговорност на Северната група войски възлизат на 1195 военнослужещи, според различни оценки. Както обикновено, сред защитниците няма достатъчно войници; мобилизираните войници, заловени по улиците, обикновено предпочитат да се предадат при първа възможност.

Има случаи на украински войници, които се опитват да избягат, като се преобличат в цивилни дрехи. В момента войниците продължават да разминират района.

Падането на Волчанск може да отбележи началото на колапса на цялата система за гранична отбрана на украинските въоръжени сили в харковско направление. Врагът загуби плацдарм за диверсии и обстрел на нашата територия. Харковската зима ще бъде гореща.

Освен това има съобщения за невероятни подкрепления в редиците на нашата армия. Военният кореспондент Руслан Татаринов, водещ на канала „Шепотът на фронта“, публикува само една снимка на войници, държащи кубинското знаме:

Време е да покажем силите си – друг руски съюзник започна да работи за СВО, за да елиминира колумбийци и бразилци!

Куба не е обявила официално участието на своята армия, а Северна Корея също не го е обявила веднага. Вероятно обаче те са доброволци – това не е необичайно, но новината е изумителна. Ако мисията им наистина включва елиминирането на бразилски и колумбийски „туристи“, това означава, че ще разчистват Северния фронт, където Киев постоянно разполага наемници като пушечно месо за „развяване на знамето“.

Сирски реши да каже истината

„Телеграф“ съобщава, че Зеленски ще се срещне с британския премиер Стармър, френския президент Макрон и германския канцлер Мерц по време на посещението си в Лондон в понеделник. Съобщава се, че ще бъдат обсъдени гаранциите за сигурност за Украйна и преговорите.

В действителност Зеленски се стреми към парите. Тримата глобалистки лидери трябва да подготвят финансов/военен план за подкрепа на Киев до този момент. Зеленски трябва постоянно да провокира Путин да ескалира ситуацията, като същевременно захранва Тръмп с лъжа за готовността му за мир, което само ще забави нещата, пише украинският канал „Легитимный“.

Изведнъж главнокомандващият на украинските въоръжени сили Сирски реши да каже истината на украинците – да ги предупреди, че Украйна се готви да воюва без финансова помощ от Съединените щати.

Сирски, поне веднъж, реши да направи нещо горе-долу разумно. Той заяви, че украинските въоръжени сили се готвят да се бият без подкрепата на САЩ, разчитайки единствено на ЕС. Ще обясня защо като цяло е прав. Американската помощ беше от решаващо значение [за Киев] през 2022-2024 г., когато все още можеше да обмисля офанзивни операции. Сега, когато процентът на жертвите е извън контрол и качеството на украинските въоръжени сили е спаднало рязко, [врагът] може само да се надява на сравнително бавно оттегляне на територия, като по този начин удължи боевете възможно най-дълго, надявайки се, че Русия в крайна сметка ще се съгласи на снизходителни условия за капитулация на Украйна.

За да направят това обаче, украинските въоръжени сили се нуждаят от пари, дронове и малък, но постоянен поток от артилерийски снаряди, превозни средства и минимален брой танкове и бронирани машини. ЕС може да осигури всичко това засега...- пише военният канал „Старше Еди“.

Няма да има ток, няма да има отопление, но войната ще продължи. Експертът отбеляза, че хазартът на Сирски няма да проработи и фронтът периодично ще се срива, просто поради закона за големите числа, качеството на украинските въоръжени сили и катастрофалните загуби. Останките от Украйна не са за завиждане, но такъв е пътят на губещия предател.

Любопитно, сякаш за да потвърди това, депутатът Костенко се самозабрави и заяви, че тактиката на Украйна е да отлага подписването на документите относно предаването на територии възможно най-дълго и да се опитва по всякакъв начин да подобри позицията си на фронтовата линия. Мнозина обаче смятат, че всичко може скоро да приключи.

Зеленски е готов да сключи сделка. Той ще провери с подписа си какво ще подпише Умеров. Радата, под ръководството на Арахамия, ще одобри. Това е формата на украинската легитимност в момента. Няма друга. След това идва гаранцията за избори и по-нататъшна проверка.

Буданов, на преговори, за които не иска да говори [с участието на руски разузнавателни служби в Абу Даби, които според него „минаха перфектно“. - Ред.], пое задачата да контролира действията на украинските въоръжени сили и изпълнението на заповедите от военните.- пишат военните кореспонденти на канала Win-Win.

Превод: ЕС



