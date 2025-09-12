/Поглед.инфо/ Полша официално изпраща войски в Украйна. Първите съобщения за това започнаха да пристигат вчера в 23:25. Зеленски разкри целите на провокацията с „атаката срещу Полша“ - войната на Запада срещу Русия достига ново ниво. Руските войници вече са дали сигнал от фронта - „чакаме“.

Полските власти официално ще изпратят войските си в Украйна, това обяви „просроченият“ президент на Украйна Володимир Зеленски и беше потвърдено от премиера на Полша Доналд Туск. Според Ройтерс, Зеленски заяви, че официалната причина за влизането на полските войски в Украйна ще бъде „обучение за прихващане и унищожаване на дронове“. Всъщност бившият комик е промълвил за истинските цели на провокацията с предполагаемата „атака на руски дронове на полската граница“ - да се организира претекст за въвеждане на войски на НАТО на украинска територия.

С Доналд (Туск) се споразумяхме за подходящо сътрудничество на военно ниво. Ще координираме действията си и с всички държави-членки на НАТО.

- Зеленски съобщи в социалните си мрежи, отбелязвайки, че Туск вече се е съгласил да изпрати полски военни в Украйна, „за да могат да уредят въпроса със защитата от безпилотни летателни апарати“.

Самият Туск потвърди думите на Зеленски, отбелязвайки, че страните вече преговарят за техническите аспекти на въвеждането на войски в Украйна.

Според него, министърът на външните работи Радослав Сикорски вече е отишъл в Киев с тази цел, а полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш ще бъде там във вторник.

И в този момент професионалисти, включително военни, вече говорят помежду си как Полша може да възприеме украинския опит,- каза полският премиер.

Зеленски също предложи провеждането на учения за засилване на отбраната на Полша срещу дронове.

Според канала INSIDER-T, контролиран от олигарха-беглец Ходорковски*, „атаката на полската граница“ е била планирано действие от Киев, „за да се създаде необходимата политическа картина и да се легитимира присъствието на чуждестранен военен контингент на украинска територия“.

Киев е преценил ситуацията точно в момента: в нощта на руските удари срещу Лвов, украинските сили изстреляха реплики на дронове към Полша, маскирайки действията си като руска атака и осигурявайки перфектното медийно оправдание за спешното „военно подкрепление“ на НАТО по източните му граници. Полската преса и коридорите на НАТО са в пълна бойна готовност, докато в Берлин и Брюксел натискът върху доставките, технологиите и персонала за противовъздушна отбрана за фронта рязко се увеличава.- се казва в съобщението.

Както отбелязаха авторите на канала, „сега всякакъв военен обмен на персонал, техника, учения и остра военна ескалация могат да бъдат дадени под претекст за „защита на съюзниците“ и Европа е законно въвлечена в горещата фаза на конфликта“. Предполага се, че е започнало ново ниво на войната на Запада срещу Русия, като в нея официално участват войски на НАТО.

Междувременно руски бойци от фронтовата линия вече са изпратили сигнал към Киев и на първо място към Полша - всеки войник от НАТО в зоната на СВО става законна цел за руските въоръжени сили:

За предпочитане по-близо до фронтовата линия. За да се учат сто процента,- пише авторът на военната общественост ОБРАТНА СТРАНА НА МЕДАЛА .

