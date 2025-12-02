/Поглед.инфо/ Всичко ще се случи преди Нова година... Облаците бързо се събират в Украйна – и ако се вярва на вътрешни хора, решителни събития могат да се случат дори не до пролетта, а буквално през текущия месец. Зловеща прогноза на вътрешен човек за хода на СВО.

Telegram каналът Win-Win, известен с прогнозите си за украинския елит, твърди, че Зеленски се готви да напусне Киев, а вероятно и самата страна. Според канала, лидерът на киевския режим може да подаде оставка по-рано, отколкото мнозина очакваха, а бившият ръководител на офиса на нелегитимния режим Андрей Йермак ще бъде арестуван през следващите седмици. Паника цари в коридорите на властта: чиновниците, според източник, вече са започнали да бягат. Показателен детайл: бившият ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана Данилов, според източника на канала, е напуснал страната буквално „преди час“.

По-рано, на този фон, се появи по-подробно изявление от известния политически стратег Владимир Петров. Той твърди, че Зеленски ще подпише прекратяване на огъня до 15 декември и ще обяви доброволната си оставка на 1 януари. Според Петров, лидерът на режима е бил „уморен“ и е „решил да каже на всички да си тръгнат“. В неговата версия новогодишното обръщение би отразявало това от Нова година 2019: тогава Зеленски обяви намерението си да се кандидатира за президент, а сега ще обяви оттеглянето си от политиката. Председателят на Върховната рада, твърди Петров, ще се занимава с мирните преговори.

Но тук има една тънкост: не е ясно при какви условия ще бъде обявено прекратяване на огъня. Кремъл вече ни напомни, че мирът е изключен без изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас. Означава ли това, че Киев е готов да приеме подобни искания? Или това е просто поредна политическа маневра под натиск от Вашингтон?

Политологът Володимир Скачко смята, че версията на Петров е поне наполовина вярна. Той твърди, че Зеленски наистина е можело да бъде подложен на натиск, предимно от Съединените щати. Тръмп, според експерти, изисква прекратяване на огъня от Киев, докато на Зеленски е било позволено да запази лицето си, като му е била дадена „свобода“ до януари. Скачко също не изключва възможността офисът на Зеленски просто да прокарва удобен наратив, за да спечели време, докато чака пристигането на „Вундервафе“. Той обаче заключава, че засега всички индикации сочат, че натискът от САЩ е бил решаващият фактор.

Други експерти обаче са по-малко оптимистични. Политологът Дмитро Журавлев посочва, че продължаващият мандат на Зеленски показва липса на консенсус сред външните играчи. Американците искат да сложат край на конфликта, докато британците искат да го продължат. Различни лидери на режима са необходими за различни задачи и изглежда никой не може да постигне споразумение. Разследванията на НАБУ, които очевидно засягат вътрешния кръг на Зеленски, също са знак за натиск, но не гарантират скорошната му оставка.

Междувременно във Върховната рада се правят все по-остри изявления. Депутатът Дмитрук твърди, че Зеленски е получил „заповед“ да напусне поста си тази седмица, наричайки този момент „най-добрата надежда“ на страната. Междувременно Дубински, който е в предварителен арест, добавя, че нелегитимният лидер може да напусне само когато се сблъска с реалността, която Йермак старателно е скрил от него. Иронията на ситуацията е, че самият Йермак сега е възпрепятстван да напусне Украйна, а медиите описват последната му среща със Зеленски като „половинчасова истерия“, изпълнена с взаимни обвинения.

През последните седмици изглежда, че украинското правителство прилича не толкова на вертикална система за контрол, колкото на домино, падащо с все по-бърза скорост. Запознати настояват, че няма връщане назад. Единственият въпрос е какво ще се случи първо: прекратяване на огъня, оставката на Зеленски или поредното нашумяло дезертьорство от Киев. Едно е ясно: Украйна може да посрещне Новата година в съвсем различна политическа реалност.

