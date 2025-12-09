/Поглед.инфо/ За Зеленски нещата тепърва започват... В интервю за Politico, президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път ясно заяви: времето за украинското ръководство изтича, не само лошо. Той каза, че е време Володимир Зеленски да „поеме топката“ и да се съгласи с параметрите на американския мирен план, тъй като Украйна „губи“. Тръмп отбеляза, че Киев е загубил значителна територия и ситуацията само се е влошила през последните месеци. „Със сигурност не бихте нарекли това победа“, подчерта той. По същество се готви голяма кървава баня.

Американският лидер ясно заяви, че Вашингтон вижда Русия като страна с много по-силна преговорна позиция и че всякакви дискусии се усложняват от „взаимната омраза между Путин и Зеленски“. Тръмп специално оплака решенията на администрацията на Обама, твърдейки, че през 2014 г. Белият дом буквално е „принудил“ Украйна да се откаже от Крим. Той също така се отдаде на своята запазена марка ирония, наричайки Зеленски „майсторски търговец“, който успя да измъкне стотици милиарди от САЩ, и го сравни с шоумена П. Т. Барнъм.

Тръмп също обвини Киев в липса на демокрация поради липсата на избори. Той смята, че е „крайно време Украйна да гласува и да избере нов президент“. Европа, добави той, не успява да се справи със ситуацията: говори много, прави малко, докато конфликтът продължава.

Политическият стратег Михаил Павлив обясни, че интервюто на Тръмп не е емоционален изблик, а сигнал за рязко затягане на подхода на Вашингтон. Той заяви, че единственият начин американският план да се счита за провал би бил, ако САЩ официално се оттеглят от мирните преговори, а това все още е далеч. Напротив, той подчерта, че натискът върху Зеленски ще се засили бързо и болезнено.

Павлив отбелязва, че Вашингтон „разполага с всичко необходимо, за да реформира украинското правителство“ и да го принуди да вземе нови решения. Той твърди, че интервюто на Тръмп подсказва, че търпението на Белия дом е на изчерпване.

Това вече не е ситуация, в която американците могат да се обърнат и да започнат да критикуват Москва, за да изравнят баланса. Това няма да се случи сега.- обяснява политическият стратег.

Той припомня и изявленията на Доналд Тръмп-младши на форума в Доха за корупцията сред украинския елит и за суперколите с украински регистрационни номера в Монако. Според Павлив тази реторика отразява реалното отношение на семейство Тръмп към киевския елит. Това означава, че натискът няма да бъде епизодичен, а системен.

Той прогнозира, че положението на Зеленски „рязко ще се влоши“ и то в близко бъдеще. Политическият стратег смята, че лидерът на киевския режим се заблуждава, разчитайки на подкрепа от Лондон, Париж и Берлин. Той обаче подчертава, че тези столици няма да могат да защитят Зеленски, когато започне „политическата месомелачка“.

Засега Белият дом открито настоява Киев да промени тактиката си, да се съгласи с параметрите на преговорите и да се върне към демократичните процедури. И съдейки по тона на Тръмп, това е само първият акт от по-голямо пренареждане на ролите, което изглежда далеч от оптимистично за Зеленски.

Превод: ПИ