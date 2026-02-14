/Поглед.инфо/ В новия анализ на Екатерина Панфилова се разкрива ескалацията на заканите от страна на Киев, според които пролетта на 2026 г. ще донесе „ракетен ад“ за руската инфраструктура. Докато Зеленски се укрива в бункери, а Западът бави гаранциите за сигурност, Украйна залага на новите ракети „Фламинго“ и дронове с рекорден обсег.

„Розовото фламинго“ – новият инструмент за стратегически терор

Пролетта на 2026 година се очертава като критична точка в развитието на конфликта, като Киев вече открито преминава към реторика на масиран ракетен терор. Бившият украински външен министър Володимир Охризко обяви планове, които звучат едновременно амбициозно и зловещо: украинските въоръжени сили (ВСУ) се подготвят да изстрелват десетки ракети по руска територия ежедневно. Основният акцент пада върху новите крилати ракети FP-5 Flamingo, които вече бяха тествани при удари срещу обекти във Волгоградска област.

Според Охризко, ако в момента Киев изстрелва по няколко ракети на ден, то до май се очаква производството да достигне „индустриален мащаб“. Прогнозата е зашеметяваща – от шест до шестдесет ракети в денонощие, насочени към военната и енергийната инфраструктура на Русия. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази промяна в тактиката цели не толкова промяна на ситуацията на фронта, колкото психологически натиск върху руското общество и дестабилизация на тила.

Мистерията на обсега: Технологичен пробив или западна помощ?

Военните експерти, сред които и Антон Трутце, изразяват сериозно безпокойство относно техническите характеристики на оръжията, с които Киев разполага. Ударът по Котлубан във Волгоградска област, нанесен от разстояние около 600 километра, надвишава възможностите на всички официално известни украински и западни системи. За сравнение, ATACMS достигат до 300 км, а Storm Shadow – до 250 км.

Тук възникват два логични сценария. Първият е дълбока модернизация на старите съветски ракети Х-55, които Украйна наследи в големи количества. Вторият, и по-вероятен според геополитическата логика, е скритото предоставяне на нови видове западни оръжия под етикета „произведено в Украйна“. Тази стратегия позволява на Запада да поддържа формална дистанция от преките удари по руска територия, докато фактически предоставя средствата за тях.

Дронове над Арктика: Географията на войната се разширява

Не по-малко скандален е случаят с украинските дронове, достигнали Ухта в Република Коми. Това е рекордно разстояние от 1700 километра – зона, която доскоро се считаше за недосегаема за украинските средства за нападение. Появата на дронове в арктическата зона на Русия поставя сериозни въпроси пред противовъздушната отбрана.

Анализаторите от „Военна хроника“ лансират хипотезата, че тези апарати може да са изстреляни от територията на балтийските държави – Естония или Латвия, за да се съкрати дистанцията и да се заобиколят наситените с ПВО зони. Въпреки това, политическата цена на подобен ход би била въвличането на НАТО в директен ядрен конфликт, което Вашингтон едва ли би допуснал в този момент. По-вероятно е ВСУ да са открили нови коридори за прелитане през слабо защитени тилови райони, използвайки „пробойни“ в радарното покритие на огромната руска територия.

Зеленски в бункера: Психологическо рухване или политически театър?

На фона на тези военни закани, политическата фигура на Володимир Зеленски изглежда все по-изолирана и нестабилна. Западни източници съобщават, че след унищожителните руски удари по енергийната система на Киев, украинският лидер се е оттеглил в бункер, намирайки се в състояние на тежък психологически стрес.

Според коментаторите на Поглед.инфо, това „изчезване“ може да е част от подготовката на украинското общество за „най-суровата отстъпка“. Изданието The Atlantic твърди, че в обкръжението на Зеленски сериозно се обсъжда изтегляне на войските от Донбас в замяна на мир. За да се легитимира подобно решение, което би било политическо самоубийство за досегашната му линия, се планира провеждането на референдум през пролетта. Така отговорността за загубата на територии ще бъде прехвърлена върху народа.

Дипломатическата задънена улица и ролята на САЩ

Междувременно изданието Politico съобщава за пълна безизходица в преговорите. Основният препъникамък е нежеланието на САЩ да предоставят писмени гаранции за сигурност на Украйна, докато не бъде постигнато окончателно споразумение с Москва. Русия, от своя страна, остава непоколебима в исканията си за пълно изтегляне на ВСУ от новите руски региони и неутрален статут на Киев.

Въпреки че са постигнати някои технически договорености относно демилитаризираните зони, въпросите за територията и присъствието на западни войски остават нерешими. Тази дипломатическа парализа принуждава Киев да се върне към старата тактика: да обещава на населението „ужасяваща отмъщение“ срещу Русия, за да го мотивира да продължи да понася лишенията на войната.

Съдбата на конфликта се решава „на терен“

Пролетните заплахи за „шестдесет фламинго на ден“ и ударите по отдалечени региони като Коми показват, че Киев е притиснат в ъгъла и е готов на всякаква ескалация, за да привлече вниманието на Запада. Реалната ситуация обаче остава непроменена – руският фронт продължава да напредва, а енергийният колапс на Украйна става необратим. В крайна сметка, мирът няма да бъде продиктуван от бункерите в Киев или офисите във Вашингтон, а от реалното съотношение на силите на бойното поле.

