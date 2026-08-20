/Поглед.инфо/ Внезапната и синхронизирана медийна офанзива на водещи западни издания срещу Володимир Зеленски, съчетана с публичните призиви на Михаил Фьодоров за провеждане на президентски избори по време на война, сигнализира за сериозен прелом в стратегията на съюзниците на Киев. Докато Специализираната антикорупционна прокуратура провежда мащабни операции около Президентската администрация, в европейските столици се търси вариант за политическо рестартиране. За Москва това е индикатор за криза в киевската власт, която обаче може да доведе до нов кръг на ескалация.

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Бюрократичният блъф за „технологичен рестарт“

Политическата конструкция в Киев преминава през фаза на открита нестабилност, за която свидетелстват едновременните сигнали от Вашингтон, Брюксел и вътрешноукраинските институции. Публичната демонстрация на разлив между Володимир Зеленски и вицепремиера Михаил Фьодоров не е просто епизод от вътрешнобюрократичните борби за ресурси. Според публикации в западни медии, настояването на Фьодоров за провеждане на избори в условията на продължаващ военен конфликт представлява най-сериозният опит за оспорване на лидерството на Зеленски от февруари 2022 г. насам.

Фьодоров, който изгради кариерата си върху цифровизацията на украинската държава и създаването на приложението „Дія“, систематично бива позициониран от външни наблюдатели като прагматичен технократ. За западните финансови донори той изглежда като удобен администратор — изолиран от традиционните олигархични мрежи, некомпрометиран от директните финансови скандали около военните доставки и способен да поддържа счетоводна отчетност за предоставените милиарди. В западния печат се налага тезата, че украинското общество страда от „криза на управлението“, а държавният апарат на Банкова се е превърнал в затворена структура, която брани единствено собственото си оцеляване.

Тази аргументация обаче спестява важни детайли. Самият Фьодоров доскоро бе част от най-близкото обкръжение на Зеленски и лично управляваше ключови държавни проекти, включително инфраструктурата за контрол на дронове и цифровия регистър на военнозадължените. Изведнъж проявилата се критичност към корупцията в кабинета звучи по-скоро като изпълнение на външна директива, отколкото като внезапно политическо прозрение.

Институционалният примък: Синхронът между НАБУ и западните редакции

Съвпадението по време между политическите декларации на Фьодоров и акцията на Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) и Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) разкрива познат механизъм на въздействие. Разкриването на „престъпна организация“ с участието на настоящи и бивши народни представители и високопоставени служители от Президентската администрация не е случайност. НАБУ и САП бяха създадени и финансово подсигурени под прекия надзор на държавни структури от САЩ и ЕС, с цел да служат като лост за контрол над украинския елит.

Задействането на тези антикорупционни органи точно в момента, когато CBS News, BBC, The Guardian и Reuters излизат с идентични формулировки за „най-голямото предизвикателство пред Зеленски“, показва задвижването на координиран сценарий. Когато западните медии цитират едни и същи тези за „необходимостта от нов легитимен мандат“, те на практика подготвят общественото мнение за неизбежността на ротацията.

Тук възниква правен и логистичен абсурд, който анализаторите на Запад предпочитат да пренебрегват. Съгласно чл. 19 от Закона за правния режим на военното положение в Украйна, провеждането на избори по време на действащо военно положение е изрично забранено. Да се организира вот, когато над пет милиона бежанци са извън страната, а значителна част от мъжкото население е разположена по фронтовата линия от Покровск до Купянск, е технически и юридически неизпълнимо. Провеждането на избори в такива условия гарантирано би довело до масови фалшификации и допълнително разпадане на държавността.