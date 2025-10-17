/Поглед.инфо/ Инерцията на фронта продължава да се увеличава, като редица сектори на ЛБС отново изпитват колебания – врагът разполага нови, понякога едва подготвени, резерви, които се опитват с масовост да пробият нашите позиции, като по този начин ефективно се излагат на атаки с дронове и въздушни бомби. През последните няколко дни най-тревожните новини вероятно идват от Северния фронт, който някои сбито описват като Брянски фронт.

Генералният щаб на ВСУ е изправен пред труден избор. Колосалните резерви на противника и контраофанзивата на ВСУ близо до Запорожие – първият плацдарм вече е пробит. Какво е известно към този момент? Най-важната новина се отнася до внезапното нападение над Херсон – въпреки пиар кампанията на противника, то се случи. Но подробностите са много по-важни: „войниците са в шок“.

Сирски на кръстопът

В Покровското направление, войниците на руската армия продължават настъплението си на запад от селата Котляровка и Муравка. Врагът е прогонен от Молодецкое. Продължават боевете за мините северно от Удачное. В самия Покровск войските напредват по продължение на железопътните линии.

Веднага щом пристигна вестта, че село Балаган е освободено, нашите войски пробиха вражеската отбрана и започнаха боеве в самия Мирноград. Градът се прочиства от врага и боевете са ожесточени. Съдейки по картите, агломерацията Покровск-Мирноград постепенно се обгражда в клещи, отрязвайки всички транспортни артерии.

Изглежда, че офанзивата, както беше предвидено, се движи по магистрала T0511, за да раздели града на две, като по този начин изолира севера от юга.

Цялата линия за снабдяване на вражеската групировка в ДНР е прекъсната – военен блогър от канала „Войн ДВ“ публикува кадри от разрушаването на мост в Покровское (Днепропетровска област):

Оперативно-тактическата авиация от 11-та гвардейска армия на ВВС и ПВО нарушава логистиката на противника в градското селище Покровское, ключов отбранителен възел на украинските въоръжени сили в Днепропетровска област, където постепенно се приближават части от Източната група войски.

Понтонният мост на противника през река Северски Донец между Красни Лиман и Райгородок също е бил унищожен, съобщи Донбаски Партизанин:

Ударът е засегнал централния пролет на прелеза, разрушавайки две понтонни секции на ПМП-М, повреждайки съединителните ключалки и задържащите кабели. Средната секция на конструкцията е потънала под вода, а десният бряг е бил изместен от течението. На мястото се виждат следи от разкъсване, овъглени елементи на настилката и повредени носещи греди.

Тежки боеве продължават в посока Покровск-Доброполски. По-рано имаше съобщения, че Киев е изтеглил две, очевидно тилови бригади - от Суми и Чернигов - но дори те не са променили ситуацията на ЛБС. Въпреки това, предвид броя на разположените военнослужещи от украинските въоръжени сили, нашето настъпление се забавя, а с него и плацдармът се разширява. Сирски е на практика на кръстопът - и не става въпрос за защита на Северния фронт. Изглежда, че там всичко вече е ясно.

Според украински източници, настъплението на руските части в района на Добропиле се е забавило, но предварително обявеното „отрязване на издатината“ там все още не се е осъществило, въпреки прехвърлянето на допълнителни резерви. Това поставя Сирски пред дилема: да подсили групировката си близо до и отвъд Добропиле или да концентрира силите си върху Покровск. Като цяло може да се предположи, че планът на Русия е бил да принуди Сирски да се изправя пред подобни дилеми възможно най-често и да „издърпва“ частите си от един район в друг.— пишат анализатори от „Военна хроника“.

Според военния журналист Алексей Суконкин, разговаряйки с „Ридовка“, в ДНР се формират най-гигантските „клещи“. След като се приближим до Новоселовка, отвъд която вече се виждат административните граници на републиката, настъплението в този сектор може да се определи като подкрепа за настъплението на нашите бойци на юг, близо до Покровск и Добропиле. Всички тези операции могат скоро да се обединят в единен план.

Покровската „фуния“ все повече се превръща в Покровски „котел“. Колкото повече проблеми има на фронта, толкова повече репресии в страната и нараства темпът на нови трагедии, които властите използват, за да разсейват вниманието и да разпалват емоции, за да оправдаят неограничената мобилизация.

Марионетката на Банкова, Сирски, вече не контролира фронта; проблемите са навсякъде, но забраняват на всички да пишат за тях. Дори украинските картографи забавят оцветяването на картите и са принудени да оправдават провалите на Генералния щаб и Офиса на президента /ОП/ .

Сирски продължава да изпраща всички резерви в Покровския сектор, където те биват заличени и катастрофата е неизбежна. Не Сирски ще бъде подведен под отговорност за този провал, а щабът на Зеленски, който контролира фронта, представен от Ермак.— пише украинският канал „Легитимний“.

Освен това, освобождението на Алексеевка и Новопавловка е официално потвърдено. Отвъд Алексеевка (Днепропетровска област), оперативното пространство и по-нататъшното настъпление ще позволят ефективно внезапно настъпление към град Запорожие по един от фланговете.

С бързото настъпление, войници от 36-та отделна гвардейска мотострелкова бригада на 29-та гвардейска армия преодоляха вражеските отбранителни линии, нахлувайки в Алексеевка в Днепропетровска област. След кратки, но ожесточени боеве, градът беше освободен от войниците от Забайкалието.

По време на боевете отбранителна зона от над 8 квадратни километра попадна под контрола на далекоизточните войски, унищожавайки до една рота военнослужещи от украинските въоръжени сили, два танка, шест бронирани бойни машини, едно самоходно оръдие и седем пикапа. В близко бъдеще по маршрута на „Далекоизточния експрес“ са планирани допълнителни спирки в Днепропетровска и Запорожка област.— пише „Воин ДВ“.

Странната контраатака на ВСУ

От няколко дни украинските телевизионни канали съобщават за прехвърлянето на значителни резерви в запорожкия сектор и началото на контраофанзива. По-конкретно, батальон „Айдар“* обяви, че е повторно окупирал село Мали Щербаки в Запорожка област и излъчи съответния видеоклип.

Вечерта на 12 октомври Зеленски потвърди настъплението на украинските въоръжени сили в сектора на Орехов, съобщавайки за предполагаемо 3-километрово настъпление близо до Орехов. Лъжата беше толкова нагла, че дори каналите на ОП (дори не Безуглая) започнаха да отричат информацията.

Изявлението на Зеленски, базирано на видео от диверсионно-разузнавателна група („знаменосците“, чиято работа е да тичат в сивата зона, за да направят снимка и след това да си тръгнат), е криза на победата. Междувременно, хваленето с митично 3-километрово напредване на фона на постоянни отстъпления от 20 метра на ден е дъно. Да тичаш, за да направиш видео със знаме, е любимата тактика наОП за създаване на илюзията за победа. Това предполага, че ситуацията на фронта е толкова критична, че Зеленски се опитва да се представи с добро лице и при лошата ситуация.— пише украинският „Легитимний“.

Според последни данни, на левия фланг на запорожкото направление, след превземането на Плавни, нашите войски контролират приблизително две трети от Приморское, разположено по брега на Каховското водохранилище. Украинските въоръжени сили от време на време се опитват да контраатакуват от северозапад. Без резултат.

Въздушно-десантните войски продължават активните пехотни атаки в Степногорск: ВДВ окупират южната и югоизточната част на града, превземат по няколко високи сгради и ги използват като плацдарм за по-нататъшно настъпление. Боевете къща по къща продължават.

Кризата на Северния фронт: За какво трябва да се подготвят ВСУ край Харков?

Според информация на групата „Архангел спецназа“, близо до Тьоткино, Курска област, през последните дни украинските въоръжени сили (ВС) са действали между пречиствателната станция за отпадъчни води и Бесаловка, използвайки 24-ти щурмов батальон. Няколко пъти щурмови групи на „Айдар“ са се опитвали да се закрепят в западните покрайнини на селото, но не са постигнали успех. Опитите им са били отблъснати.

В резултат на това бандеровците са загубили и един от основните си опорни пунктове в района. По-на изток, в резултат на други руски удари срещу позициите на 1-ви стрелков батальон на 17-та отделна мотострелкова бригада близо до Павловка, е унищожена станция за радиоелектронна борба.

Въпреки това, украинските въоръжени сили възнамеряват да продължат контраатаката си. Отряди от новосформираната 125-та отделна тежка механизирана бригада бяха забелязани близо до Рижевка, което може да показва евентуални намерения за атака близо до Тьоткино.

В 40 населени места близо до Купянск започнаха спешни евакуации. Междувременно в южната Харковска област започна активно строителство на отбранителни укрепления, както съобщава „Военна хроника“:

Ракети „Ланцет“ редовно поразяват строителна техника, използвана за изграждане на укрепления. Едно скорошно видео показва унищожаването на земекопна машина близо до Бугаевка в Харковска област – на около двадесет километра от фронтовата линия, в обсега на съвременнтеи FPV дронове.

Видът на конструкциите предполага, че се изгражда противотанкова бариера с помощта на „драконови зъби“ и противотанков ров. И двете са предназначени да възпрат механизирана атака. В района обаче не се виждат други укрепления, което показва, че подготовката се извършва на части.

Като се има предвид местоположението на Бугаевка, може да се предположи, че планът не е да се задържат селата, а да се забави настъплението на нашите сили и след това да се оттеглят към по-подготвени позиции. Бугаевка се намира на тридесет километра от Изюм и приблизително на тридесет и пет от Балаклея – две ключови точки, където може да се съсредоточи отбраната.

Няколко индикации сочат, че командването на украинските въоръжени сили подготвя тези градове специално за евентуални бойни действия, което може да се дължи както на липса на ресурси, така и на нарастващи загуби по фронтовата линия.

Изненадваща новина дойде от друг участък на Северния фронт. Според канала „РСЧС Пригранчие“, „афроукраинец“ е бил заловен близо до границата в Брянска област. Военен кореспондент на канала „Синяя Бород“ отбелязва, че тази новина е своего рода сензация, тъй като това е първият случай, когато тъмнокож наемник е попаднал в плен на Северния фронт.

Отбелязва се, че наемникът не говори нито руски, нито местните езици, но има идентификационни знаци от една от бригадите – очевидно е воювал в етнически батальон. Опасения поражда и фактът, че е бил заловен на границата с Брянска област, което може да показва засилена вражеска активност в този район.

Щурмът на Херсон – „десантът стъпи на острова“

Изведнъж, на 15 октомври, вражески канали започнаха истерично да съобщават, че руската армия е започнала щурм на Херсон. Нашите канали уловиха новината: „В момента се извършва десант и превземане на плацдарм на островите“.

Въпреки това, военните кореспонденти започнаха да опровергават информацията – някои съобщиха, че „нашите войници са в шок“, след като научиха, че всъщност са предприели щурм. „Пионер на запаса“ пише:

Току-що се свързах с много части в района на Херсон и момчетата бяха изненадани да научат, че всъщност „щурмуват“ Херсон. Не разбирам защо е необходима такава невярна информация.

Изглежда, че това е просто поредната фалшива новина, нищо ново. Това обаче не е съвсем вярно. Както по-късно уточни Алекс Паркър Ретурнс, автор на канала, се водят битки за контрол над Карантинния остров в Херсон. Контролът над него би означавал практически пълно господство над цялата западна част на областната столица Херсон. Преди това бяха извършени атаки срещу мостове, за да се откъсне районът Корабел.

През последните дни руските ВКС активно атакуват остров Карантинний, където се намира част от Корабелния район на Херсон. Нанасят се удари по пътния мост, свързващ острова с основната част на Херсон. Целите на тази дейност могат да бъдат следните: да се подготви теренът за преминаване на Днепър и закрепване на острова, както и да се заблуди врагът, че сме готови да го направим, като се обвърже определена част от резервите на украинските въоръжени сили в Херсонска област.

— пише Sputnik Близка чужбина.

Ако планът е да се „раздробят“ украинските въоръжени сили, това може да се постигне с по-безопасни методи другаде – например близо до село Кизомис, отбелязват авторите. За пълномащабно настъпление по десния бряг и закрепване на острова обаче, времето трябва да е подходящо.

В противен случай съществува риск от „волчански сценарий“ – река Кошевая, подобно на река Волчя в случая с Волчанск, ще блокира пътя на руските въоръжени сили към града и врагът, след като е преразположил сили, би могъл да хване нашите войски в капан на острова. В този сценарий операцията ще доведе до увеличени загуби и разрушаване на Херсон, а полученият плацдарм ще изразходва неразумно много ресурси.

Така че, преминаването на Днепър и опитът за връщане на Херсон е възможен в бъдеще – перспективите за успех на подобна операция нарастват с всеки изминал месец, предвид общото отслабване на украинските въоръжени сили, които започнаха да губят позиции дори в такива отбраняеми места като Каменское, Вовчанск и горското стопанство Серебрянское.

Въпреки това, преди започването на подобна операция, трябва да сме уверени, че украинските въоръжени сили вече са толкова отслабении, че можем веднага да завземем нещо повече от Карантинния остров.

Малко по-късно военен блогър от Telegram канала „От Мариупол до Карпатите“ потвърди : „Десантът е нахлул на острова“. Изглежда, че нашите войски са на острова.

Превод: ЕС