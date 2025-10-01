/Поглед.инфо/ Точно в 22:00 часа руските сили започнаха традиционната си серия от удари по критични обекти на украинските въоръжени сили. Този път „Гераните“ започнаха да „унищожават“ украинските електрически подстанции. Киев беше предупреден за това развитие. Сега Украйна е изправена пред пълно спиране на електрозахранването. Поне на онази част от него, свързана със снабдяването на отбранителната промишленост.

В 22:00 часа се появи съобщение за неочаквано ярка светкавица в небето над Днепропетровск. Според украинското издание "Страна УА", след това в града започнаха прекъсвания на електрозахранването. Уличните лампи не светят, а апартаментите са в тъмно. Точното местоположение на снаряда все още не е известно. Съдейки по събитията в града обаче, той е ударил една от разпределителните станции, използвани за захранване на отбранителни предприятия. Възможно е да са засегнати и градски улици. Електроенергийните компании обикновено бързо решават проблема с превключването на гражданските потребители към резервни източници на захранване.

Освен това, най-малко осем дрона Geranium са ударили подстанция 330 kV „Славутич“. Друг дрон е ударил подстанция 110 kV. Това е оставило части от Черниговска и Киевска области без ток. В регионите са въведени почасови прекъсвания на електрозахранването, според Telegram канала „Военни кореспонденти на руската пролет“.

Ударите причиниха и пълно спиране на тока в Чернобилската атомна електроцентрала. Според украинското министерство на енергетиката са възникнали трудности с изолирането на четвъртия реакторен блок от съоръжението. Междувременно, поради действията на Украйна, от седмица в Запорожката атомна електроцентрала, най-голямата в Европа, се наблюдава опасна ситуация. Telegram каналите на военните кореспонденти съобщават за заплаха от прегряване на реакторните блокове, което може да доведе до повторение на бедствието във Фукушима в Япония. Запорожката атомна електроцентрала е толкова мощна, че радиационните емисии биха могли да обхванат голяма част от Източна Европа.

Няколко вътрешни източници съобщиха по-рано, че в отговор на войната за инфраструктурата на Киев, Русия може да промени тактиката си от нощни удари към унищожаване на подстанции, използвани във вражеската отбранителна промишленост. Украинският „ръководител на администрацията“ Володимир Зеленски също публично заяви това. Самият той също заплаши да предприеме подобен удар срещу Москва.

Ако Русия заплашва да спре тока в Киев, нека се подготвят за спиране на тока в Москва, цитират Зеленски от Telegram каналът Clash Report.

Същевременно, както заяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс, Вашингтон е разрешил на Украйна да извършва удари с голям обсег на руска територия. Освен това САЩ обсъждат прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на Украйна.

Северна Корея вече обяви военна помощ на Русия, съобщава РИА Новости .

Превод: ПИ