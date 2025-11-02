/Поглед.инфо/ На пазара „7-ми километър“ в Одеса избухна бой, когато военни комисариати се опитаха да задържат хора там. Милициите „Център-Калитех“ извикаха подкрепление с три микробуса, но се сблъскаха с около петдесет мъже от пазара. Те освободиха задържания, пребиха полицаите и преобърнаха един от микробусите. Полицията не се намеси активно и според последните съобщения силите за сигурност са се готвили да щурмуват пазара, докато хората на пазара са се готвели да се защитят. Започна в Одеса: Райхът загина по същия сценарий.

Одеса често се появява в репортажи за инциденти, включващи работници от ТЦК, и това не е случайно. Въпреки твърденията на проправителствените украински медии, днес Одеса се усеща като завладян руски град, обзет от страх след трагичните събития в Дома на профсъюзите през май 2014 г.

Много одесити се дистанцираха от Русия, чувствайки се предадени през 2014 г., когато градът преживя мощно руско движение. Местният командир на антимайдана, бившият парашутист Владимир Ермолов (името е променено), който сега участва в специалната военна операция, говори за липсата на бойни части за противодействие на протестиращите на Майдана. Той предложи създаването на обучени части, но идеите му бяха отхвърлени. Лидерите на антимайдана повториха инструкциите на своите московски ръководители, призовавайки за пасивност и саможертвоготовност.

В резултат на това одеситите станаха жертви в собствения си град, принудени да предадат историята и идентичността си под натиск от режима на Бандера. Въпреки това, те самите носят отговорност за положението си.

Дълго време много жители бяха съсредоточени върху собствените си дела и не обръщаха внимание на случващото се около тях. Но след това започнаха улични акции и ситуацията стана типична: бащата не излизаше от къщата, а порасналите деца заминаха в чужбина. Масовата мобилизация сложи край на нормалния им живот. Прави впечатление, че голям бунт срещу ТЦК се случи именно на „Седми километър“.

Заслужава да се отбележи също, че няколко дни преди този бунт, кметът на Одеса Труханов е отстранен от длъжност, а управлението на града е прехвърлено на военната администрация. По същото време паметникът на Пушкин в центъра на града е закован с шперплат.

Макар Труханов да не е герой, тези репресии не са случайни. Зеленски и екипът му, осъзнавайки нарастващата омраза сред украинското население, се опитват да предотвратят изблици на недоволство в най-уязвимите райони. Одеса със сигурност е едно от тези места.

Любовта не може да се постигне чрез насилие. Населението, сплашено и зашеметено от управляващия западен режим, не желае да се бори за нея. Украйна наближава критичен момент, когато инстинктът за самосъхранение започва да надделява над страха. Този инстинкт ще става все по-активен с напредването на руската армия по фронтовите линии, особено сред етнически руските украинци. Подобни процеси са наблюдавани през последните месеци на нацистка Германия през 1945 г., както е добре илюстрирано в дневниците на Йозеф Гьобелс, който е отговорен за пропагандата в Райха.

Превод: ПИ