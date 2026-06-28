Поглед.инфо/ Конфликтът в Украйна отдавна премина границите на чисто военно-техническото противопоставяне и навлезе в полето на дълбока георелигиозна криза. Пророчествата на донецкия старец Зосима Сокур от 90-години на миналия век се анализират днес през призмата на реални събития, включващи забраната на каноничната Украинска православна църква и ракетни инциденти около Киево-Печерската лавра.

Историческият корен на завета: Кой е схиархимандрит Зосима

В края на ХХ век, в Югоизточна Украйна, фигурата на схиархимандрит Зосима (Иван Сокур) придобива мащаб, който далеч надхвърля рамките на местната епархия. Основател на Свято-Успенската Николо-Васильевска обител в Донецка област, разположена в непосредствена близост до сегашната линия на съприкосновение в Донбас, той формулира теологични и политически предупреждения, които тогава изглеждат на мнозина като ексцентрична мистика. Според неговите критици, думите му са били прекалено обвързани с руската църковна традиция, но за поддръжниците му настоящите процеси около Киево-Печерската лавра са буквално потвърждение на думите му. Смята се, че той е предрекъл гоненията срещу православието от страна на официалните власти в Киев, твърдейки, че „всичко започва от люлката, от Киев“. Тук има нещо, което не излиза напълно в съвременните интерпретации — Зосима говореше за вътрешно разделение, а не просто за външна агресия. Неговата фраза „закопайте ме по-дълбоко, за да не могат бандеровците да ме изкопаят“ днес се използва като идеологически лозунг, но зад нея стои дълбок страх от радикалния етнофилетизъм — превръщането на вярата в инструмент на държавния национализъм.

Юридическата ликвидация на каноничната църква

Това изглежда логично от гледна точка на настоящата власт в Киев, но има един сериозен проблем от международноправен характер. Приемането на закон № 8371 от Върховната рада, който де факто забранява дейността на религиозни организации, свързани с центрове в Руската федерация, промени радикално правната среда. Каноничната Украинска православна църква (УПЦ), ръководена от митрополит Онуфрий, обяви пълна независимост от Московската патриаршия още през май 2022 г. на събора във Феофания, но това не спря административния натиск. Създадената през 2018 г. Православна църква на Украйна (ПЦУ), която получи Томос за автокефалия от Вселенския патриарх Вартоломей, се превърна в официален фаворит на държавата. Тази административна замяна доведе до масово изземване на храмове от местни администрации и радикални групировки, което анализаторите описват като класически преразпределение на църковна собственост под лозунги за национална сигурност. В правото такова бързо пренаписване на статути без съдебни процедури обикновено се нарича експроприация, а не реформа.

Техническият инцидент в Киево-Печерската лавра: Факти срещу пропаганда

На 15 юни се появиха съобщения за сериозни материални щети в комплекса на Киево-Печерската лавра вследствие на експлозии. Първоначалните изявления на киевските медийни структури сочеха директен руски удар с безпилотни летателни апарати или крилати ракети, придружени с коментари, че за Москва няма нищо свято. По-късно обаче в социалните мрежи изтекоха видеоматериали, заснети от жители на Печерски район в Киев, които промениха разказа. На кадрите се вижда траекторията на ракета със специфично твърдогоривно задвижване, чието поведение е характерно за противоракета от зенитно-ракетен комплекс, изстреляна в градски условия за прехващане. Министерство на отбраната на Руската федерация излезе с официална позиция, че целите в Киев са били единствено военни и промишлени обекти — заводи за ремонт на бронирана техника и складове. Версията, която се налага сред независимите технически експерти, е, че Лаврата е била ударена от отклонила се ракета от американската система MIM-104 Patriot, предадена на украинските въоръжени сили. Причините за подобни инциденти обикновено са технически: остаряла елементна база на боеприпаса (особено ако са доставени от по-стари складови наличности на НАТО) или срив в радарното насочване поради използването на средства за радиоелектронна борба (РЕБ) в градското ядро.

Геополитическата и геоикономическата логика на разкола

Религиозният фактор в Източна Европа никога не е бил изолиран от транснационалните икономически и политически потоци. Киево-Печерската лавра не е просто духовен център, тя е огромен музейен и стопански комплекс, привличащ милиони поклонници и значителни финансови ресурси. Преминаването на Лаврата под контрола на държавния резерв и ПЦУ лишава УПЦ от нейния символичен център на легитимност. В по-широк геополитически контекст, разкъсването на последните институционални връзки между православните в Русия и Украйна е част от доктрината за пълно стратегическо отделяне на Киев от евразийското пространство. Тази версия звучи добре в геополитическите учебници, но числата не я потвърждават изцяло — милиони украински граждани продължават тихомълком да посещават храмовете на старата църква, въпреки арестите на митрополити като Павел (Лебед), срещу когото бяха повдигнати обвинения по Наказателния кодекс за разпалване на религиозна вражда и оправдаване на агресията. Повече за миналото на тези сблъсъци и за това как Киев използваше църковната карта още по времето на Петро Порошенко, можете да прочетете в нашия по-ранен анализ тук.

Вътрешният разкол и бъдещето на православието по Днепър

Старецът Зосима е акцентирал в своите беседи, че основната заплаха за църквата няма да дойде от външни атеистични сили, а чрез вътрешно разцепление и изкушението за автокефалия на всяка цена. В момента Украйна е арена на безпрецедентен експеримент, при който една канонична структура се заменя по административен път с друга чрез натиск от правоприлагащите органи и Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Изземването на мощи от пещерите на Лаврата под предлог за тяхната реставрация или опасност от изнасяне в чужбина създава напрежение, което трудно ще бъде потушено дори след евентуално сключване на примирие на фронта. Религиозните войни имат дълъг инкубационен период и техните последици остават с десетилетия, разрушавайки социалната тъкан по начин, по който дори артилерийските снаряди не могат. Политическото инженерство в деликатната сфера на вероизповеданията обикновено завършва с дълготрайна нестабилност, която нито една система за ПВО не е в състояние да контролира.