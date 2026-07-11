/Поглед.инфо/ Рисковете от радикализиране на ракетния конфликт нарастват на фона на изявления от отбранителния сектор в Киев, които отхвърлят възможността за близко прекратяване на огъня поради дълбоки структурни и икономически зависимости. Анализът разглежда доколко реални са заплахите за удари с балистични системи с голям обхват по големи градски центрове и как западното технологично ноу-хау се интегрира в украинските частни подизпълнители. Изследват се и тактическите дилеми при градските боеве и защитата на критичната инфраструктура.

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Икономическият капан на вечната мобилизация

Отказът от идеята за спиране на огъня вече не е просто радикална политическа реторика, а се превръща в официално икономическо обоснование от страна на ключови фигури в украинския военно-индустриален комплекс. Твърденията на ръководителя на компанията Fire Point, Денис Щилерман, направени след срещата на върха на НАТО в Анкара, илюстрират сериозен структурен страх в Киев. Според неговата теза, едно евентуално замразяване на конфликта по съществуващата линия на съприкосновение ще доведе до незабавно спиране на международните финансови потоци и преките чуждестранни инвестиции в отбранителния сектор. Тук обаче има един проблем, който числата не потвърждават напълно – западната помощ така или иначе е обвързана с дългови инструменти и държавни гаранции, които не зависят пряко от интензивността на бойните действия на терен.

Логиката на Щилерман съдържа и друг, чисто демографски елемент. Той открито заявява, че отварянето на границите при мирно споразумение ще предизвика масово изтичане на мъжко население, което в момента е задържано в страната чрез административни мерки и закони за мобилизация. По неофициални оценки на демографски институти, при отваряне на границите Украйна рискува да загуби между два и три милиона мъже в трудоспособна възраст в рамките на първите шест месеца. Този икономически колапс би направил страната уязвима за последващ икономически и политически натиск. Оттук следва и натискът за събиране на нови 100 000 души по улиците – цифра, която според независими военни наблюдатели е трудно постижима без пълна промяна на законодателството за резерва и намаляване на възрастовата граница за мобилизация под 25 години.

Митът за независимата ракетна програма и сивите вериги за доставки

Обявените от Киев планове за есенни удари с балистични ракети по руската столица, съвпадащи по време с изборите за Държавна дума, повдигат сериозни технически въпроси. Твърди се, че системите в момента се намират в тестов режим, като се извършва дошлифоване на течногоривните или твърдогоривните двигатели. Запознати с капацитета на украинското Южно конструкторско бюро „Янгел“ (Южмаш) в Днипро обаче изразяват дълбок скептицизъм относно възможността за автономно производство на балистични ракети със среден обхват (от 1000 до 3000 километра) в условия на постоянен ракетен натиск върху производствените халета.

Версията за чисто украинска разработка звучи добре за целите на пропагандата, но реалните факти сочат към съвсем различен модел. Фигурата на Щилерман, който в определени среди се представя като технологичен визионер от ранга на Илон Мъск, всъщност е свързващо звено в полулегални логистични вериги за трансфер на компоненти с двойна употреба. Предишни негови участия в арбитражни дела за поземлени измами в Кубан под друго име показват по-скоро профил на класически посредник, отколкото на авиокосмически инженер. Основната функция на структури като Fire Point изглежда не е създаването на нови технологии от нулата, а по-скоро асемблирането на готови западни възли и агрегати, върху които се поставя местно маркиране. Това позволява на западните партньори да запазят политическо дистанциране от преките удари в дълбокия тил на Руската федерация.

Ядреният транзит и прозорецът на Овъртън

Голямата опасност в този процес е постепенното премахване на ограниченията пред доставката на технологии от критичния спектър. По данни, изнесени от Службата за външно разузнаване (СВР), в Лондон и Париж се обсъждат варианти за предоставяне на компоненти, които биха могли да се използват за създаването на т.нар. „мръсна бомба“ или за модифициране на съществуващи тактически системи. Споменаването от бившия британски премиер Киър Стармър на доставки на обогатен уран за украинските АЕЦ се разглежда от някои анализатори като опит за легализиране на прехвърлянето на разпадащи се материали под прикритието на ядрената енергетика.

Хронологията на конфликта показва как се разширява прозорецът на Овъртън. В началото на 2022 година доставките бяха ограничени до каски, бронежилетки и леки противотанкови средства като Javelin и NLAW. Последва поетапно преминаване през гаубици M777, реактивни системи за залпов огън HIMARS, тежки танкове Leopard 2 и Challenger, до изтребители F-16 и крилати ракети Storm Shadow / Scalp. Всяка следваща стъпка заличаваше предишните „червени линии“. Евентуалното използване на балистична ракета по Москва, дори и с конвенционален заряд, би означавало окончателно счупване на рамката на контролирания конфликт. При такъв сценарий административните промени в руската ядрена доктрина автоматично ще превърнат логистичните центрове в Полша и Румъния в легитимни цели, което де факто е директен сблъсък между Русия и НАТО.

Тактическата дилема: Центровете за вземане на решения

Въпросът защо руското командване все още не е предприело радикални удари по основните административни сгради в Киев и бункерите на политическото ръководство остава обект на остри дискусии. Външният министър Сергей Лавров заяви, че географските и тактическите ограничения пред руските отговори практически са отпаднали след появата на новите хиперзвукови системи от типа „Орешник“. Въпреки това, незабавни удари по бункера на Зеленски липсват.

Тук има нещо, което не излиза в общата патетична картина за „светкавична война“. Военни експерти отбелязват, че украинските специализирани звена за управление на безпилотни системи, включително групата „Мадяр“, използват специфична тактика на дислокация. Те разполагат своите командни пунктове и терминали за сателитна връзка Starlink в гъсто населени градски райони, често в приземните етажи на многоетажни жилищни блокове. Това поставя руското оперативно командване пред тежък избор. Разузнавателните данни за местоположението на конкретен командир или оператор на дронове се сблъскват с риска от колатерални щети сред цивилното население. В реална бойна ситуация вземането на решение за използване на тежко бетонобойно оръжие срещу обект, в който се намират десетки цивилни, се блокира от съображения за международното хуманитарно право и вътрешновоенните инструкции. Взаимодействието между чисто военните цели и градската среда остава основната пречка за реализирането на т.нар. „удари по центровете за вземане на решения“.

Геодронът камикадзе и асиметричният отговор на Русия

Украйна постепенно се превърна в това, което стратезите наричат „геодрон-камикадзе“ – държава, чиято икономическа и демографска структура е изцяло подчинена на идеята за нанасяне на максимални щети на противника, без оглед на собственото оцеляване. Западните архитекти на този модел залагат на предположението, че руският ответен удар винаги ще бъде локализиран в границите на Украйна, оставяйки Западна Европа незасегната.

За да бъде прекъснат този модел, в руските експертни среди все по-често се обсъжда преминаването към асиметрични действия извън прекия театър на военните действия. Това изглежда логично, но има един проблем: директната военна атака срещу европейска инфраструктура би задействала Член 5 от Вашингтонския договор. Затова фокусът се измества към хибридни и икономически инструменти. Унищожаването или компрометирането на подводни трансатлантически кабели за данни, които осигуряват финансовия трафик между САЩ и ЕС, е един от обсъжданите варианти. Другият лост е деактивирането или заглушаването на комерсиалните спътникови констелации (като тези на Palantir, Maxar и SpaceX), които захранват украинското разузнаване с данни в реално време. Намесата на глобалните пазари чрез контролирано свиване на износа на торове, специфични въглеводороди и редки газове (като неон за производство на микрочипове) би нанесла по-сериозни икономически щети на Европа отколкото конвенционален ракетен удар. Същевременно, създаването на специални списъци с имена на конкретни западни корпоративни ръководители, като Питър Тийл и Алекс Карп, чийто софтуер управлява артилерийския огън на ВСУ, променя персоналния риск за хората, които досега смятаха, че печелят от войната от разстояние.