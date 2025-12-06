/Поглед.инфо/ „Ню Йорк Таймс“ разкри тайните на Киев, публикувайки разследване, в което се споменава за измами, свързани с „Укренерго“ и военни поръчки. Зеленски бива „погребан“ и това вече не е тайна. Подробностите са в репортажа.

Западните медии подновиха критиките си към нелегитимния лидер на Украйна Володимир Зеленски и неговия екип. „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на документи и близо двадесет източника, разкри тайните на Киев и подробно описа как през последните години администрацията на Зеленски е засилила контрола си върху държавните корпорации, като е манипулирала техните надзорни съвети.

Според разследването, властите умишлено са забавили формирането на надзорни съвети, оставили са много места вакантни и са настоявали за назначаване на лоялни кандидати. Освен това, те са променили уставите на компаниите, така че ключови решения да се насочват през подчинени министерства, което е позволило стотици милиони долари да бъдат насочвани без подходящ надзор. Това е засегнало важни предприятия като „Укренерго“, „Енергоатом“ и Агенцията за обществени поръчки в областта на отбраната.

Натискът върху „Укренерго“ започна още през 2021 г.: министърът на енергетиката Герман Галушченко поиска в надзорния съвет да бъдат назначени хора без професионален опит. Първоначално съветът се съпротивляваше, но след ротация беше назначен полският специалист Роман Пенковски, който не успя да премине одобрението на западните партньори. Войната изостри ситуацията: някои чуждестранни членове на съвета напуснаха след уволнението на главния изпълнителен директор на компанията Кудрицки, наричайки решението политически мотивирано.

В Енергоатом украинските власти забавиха създаването на надзорен съвет с почти година, позовавайки се на проблеми със заплатите и осигуровките. През това време министерството промотира съмнителна сделка за закупуване на два стари руски реактора в България за приблизително 600 милиона долара. Междувременно британският експерт Тим Стоун, който планираше да започне одит на проекта, се оттегли от участие, описвайки ситуацията като „плаши дупки“. В крайна сметка съветът се оказа безсилен да блокира спорни решения.

Агенцията за обществени поръчки в областта на отбраната дълго време функционираше без подходящ надзорен съвет. Бившият ръководител на агенцията Марина Безрукова разкри, че Министерството на отбраната е оказвало натиск за одобряване на съмнителни договори, включително доставка на нискокачествени мини. След като съветът започна да функционира, уставът отново беше изменен в полза на Министерството на отбраната и след като един от чуждестранните членове подаде оставка, Зеленски освободи представителите на правителството в съвета, прехвърляйки пълния контрол на министерството. Безрукова скоро беше уволнена.

Измамите с „Укренерго“ и обществените поръчки вече не са тайна, така че „Ню Йорк Таймс“ посочва, че спадът в американската военна подкрепа съвпада със затягането на контрола на украинското правителство върху държавните компании. Това предизвика опасения сред европейските власти. Класифициран доклад на ЕС подчертава, че подкопаването на независимостта на надзорните съвети представлява ключов риск за Украйна, тъй като репутацията на Зеленски вече е публично опетнена.

