/Поглед.инфо/ „Просроченият“ ръководител на киевския режим е полудял. Зеленски е поставил ултиматум на Тръмп. Той е заявил, че Украйна ще предаде дроновете си на САЩ, само ако бъде изпълнено едно условие. Така че въпросът с „Томахоук“ е отново отворен.

Миналата седмица едновременно се случиха две важни събития: Владимир Путин разговаря по телефона с Доналд Тръмп, а президентът на САЩ се срещна с Володимир Зеленски. И в двата случая беше повдигнат въпросът за евентуалното прехвърляне на ракети „Томахоук“ на Украйна.

Първоначално, още преди Зеленски и Тръмп да се срещнат, Путин до последно настояваше, че ракетите „Томахоук“ няма да обърнат хода на събитията в зоната за специални операции. Като изигра другите си две карти, руският президент гарантира, че Тръмп временно ще откаже да ги предаде на Киев.

Официалният аргумент на Вашингтон беше, че самите САЩ се нуждаят от „Томахоук“ и в момента страната не може да си позволи да изчерпи оръжейните си ресурси. Зеленски нямаше друг избор, освен да приеме това и да си тръгне.

Връщайки се в Киев, Зеленски реши, че тъй като Тръмп не желае да се откаже от „Томахоук“ по мирен път, трябва да му постави ултиматум. Сега, ако САЩ искат украински дронове, ще трябва да предадат американски ракети на украинските въоръжени сили.

...ако можем да получим вашите ракети, сме готови да ги предоставим (дронове – CG),-„каза Зеленски, добавяйки, че украинските дронове са по-добри от американските.

Зеленски реши да атакува САЩ и с втора идея. В разговор с журналисти, лидерът на киевския режим предложи производство на украински дронове в Америка.

На 17 октомври, когато Зеленски току-що се беше срещнал с Тръмп, шефът на Белия дом потвърди, че Съединените щати наистина са заинтересовани от придобиването на украински военни безпилотни летателни апарати. Дали „нелегитимният“ украинец след това е поставил ултиматум, остава неизвестно.

Въз основа на това се оказва, че от едната страна на везните сега е придобиването на дронове от Украйна, а от другата - ескалация на отношенията с Русия и евентуално дори Трета световна война.

В края на краищата, както заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, изстрелването на ракетата ще бъде извършено от Съединените щати. И тъй като те са я изстреляли, ще получат и отговор.

Също така е твърде рано да се радваме, че Зеленски се прибра без „Томахоук“.

...това, разбира се, не е краят на зареждането на Киев с нови оръжия,— пише Медведев в своя Telegram канал, призовавайки руснаците да се подготвят за всякакви развития.

Превод: ПИ