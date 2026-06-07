Зеленски говори за мир, докато Киев бърза срещу времето

/Поглед.инфо/ Изявленията на Владимир Зеленски за близък мирен процес съвпадат с период, в който Украйна все още разполага с няколко важни технологични преимущества. Ударите с далекобойни дронове, зависимостта на украинската армия от Starlink и появата на нови руски космически комуникационни системи очертават времеви прозорец, който може да се окаже много по-важен от дипломатическите декларации. Зад публичните послания за преговори все по-ясно се вижда надпревара между две военни и технологични системи, които се опитват да достигнат следващия етап от конфликта при възможно най-благоприятни условия.

Почти всяка война ражда собствен политически театър. Декларациите за мир вървят успоредно с подготовката за нови настъпления, а дипломатическите жестове често съвпадат с най-интензивните фази на военно планиране. Последните изявления на украинския президент Владимир Зеленски изглеждат именно като част от подобна двойна динамика. От едната страна стои реториката за мир и преговори. От другата – ускоряване на действията, които трудно могат да бъдат определени като подготовка за политическо уреждане.

Според публикации на западни медии и анализи, цитирани в руското информационно пространство, публичното писмо на Зеленски до Владимир Путин е било предназначено не само за Кремъл. Адресатите изглеждат значително повече. Сред тях вероятно попадат западните правителства, американските политически кръгове около Доналд Тръмп, европейските институции и не на последно място собственото украинско общество. В подобна ситуация самото писмо придобива функция на политически сигнал, а не на дипломатически инструмент.

Историята на международните отношения показва, че сериозните преговори рядко започват чрез публични послания. Договорите за прекратяване на войни, размяната на пленници, териториалните компромиси и механизмите за гарантиране на сигурността обикновено се подготвят чрез канали, които дълго време остават невидими за широката публика. Поради тази причина редица наблюдатели приемат подобни писма като елемент от информационна стратегия, а не като доказателство за непосредствен дипломатически пробив.

Тук обаче има по-съществен въпрос. Ако Киев действително не очаква незабавни преговори, защо темата за мира се поставя толкова настойчиво именно сега?

Отговорът може би не се намира в дипломатическите формулировки, а в технологичния календар на войната.

През последните две години украинските сили инвестираха огромни ресурси в развитието на безпилотни системи. Постепенно дроновете се превърнаха от помощно средство в самостоятелен инструмент за стратегически натиск. Ударите вече не са ограничени до фронтовата линия. Те достигат нефтени бази, логистични центрове, летища, промишлени предприятия и инфраструктура на стотици и дори хиляди километри от бойните действия.

Според различни оценки част от украинските далекобойни апарати вече могат да действат на разстояния над 3000 километра. Независимо че конкретните характеристики трудно могат да бъдат независимо проверени, самият факт, че атаки достигат дълбоко във вътрешността на Русия, вече не подлежи на съмнение.

Това създава нова ситуация. Дълго време стратегическата дълбочина беше едно от най-сериозните предимства на Русия. Огромната територия позволяваше важни производства, складове и логистични възли да останат извън непосредствения обсег на противника. Дроновете постепенно започват да променят това уравнение.

Ефектът не се измерва единствено в разрушени обекти. Още по-важно е принудителното преразпределение на ресурси. Колкото повече цели трябва да бъдат защитавани, толкова повече средства за противовъздушна отбрана се изтеглят от други направления. Всяка нова атака създава необходимост от допълнителни радари, мобилни огневи групи, средства за радиоелектронна борба, системи за ранно предупреждение и постоянна координация между различни военни структури.

Войната започва да поглъща не само боеприпаси, а и внимание.

Точно тук се появява тезата за тримесечния прозорец на възможностите, която циркулира в редица аналитични публикации. Логиката е проста. В момента украинските дронови програми вероятно дават резултати по-бързо, отколкото руската система успява да изгражда защита срещу тях. Но подобен дисбаланс рядко трае дълго.

Военната история показва, че всяко ново оръжие първоначално създава впечатление за революция. След това започва периодът на адаптация. Появяват се нови тактики, нови технологии и нови защитни решения. В един момент предимството постепенно намалява.

Нещо подобно може да се случи и с дроновете.

Русия вече увеличава производството на средства за радиоелектронна борба, модернизира системите за ПВО и разширява мрежите за наблюдение на нисколетящи цели. Този процес не е моментален. Той изисква време, инженери, заводски мощности, електроника и огромни финансови ресурси. Но именно времето е ресурсът, който Киев вероятно оценява като ограничен.

Паралелно с дроновата надпревара протича друга, далеч по-малко видима битка – тази в космоса.

През март Русия съобщи за изстрелването на първите серийни спътници от системата „Рассвет“, развивана от компанията „Бюро 1440“. Проектът се разглежда като част от по-широката стратегия за изграждане на национална комуникационна инфраструктура, която да намали зависимостта от чужди технологии.

На пръв поглед това изглежда като цивилен телекомуникационен проект. Подобни системи обаче почти винаги имат двойно предназначение. В съвременната война комуникацията е толкова важна, колкото артилерията и боеприпасите.

Starlink се превърна в един от символите на украинската отбранителна способност именно защото осигурява устойчива комуникация между подразделенията, дроновите оператори и командните центрове. Без подобна мрежа значителна част от съвременните операции стават значително по-трудни.

По тази причина руските усилия за създаване на собствено сателитно съзвездие имат много по-широк смисъл от обикновен интернет проект. Става дума за изграждане на комуникационен гръбнак, който в перспектива може да обслужва както граждански, така и военни структури.

Тук има и друга страна. Украйна разчита на система, чието съществуване зависи от решенията на частна американска компания и от политическата среда във Вашингтон. Досега този модел работеше. Никой обаче не може да гарантира, че ще работи по същия начин и след година или две.

Особено ако политическата конфигурация в САЩ се промени.

Европейските съюзници вече обсъждат алтернативни комуникационни решения. Водят се разговори за нови сателитни програми. Разработват се собствени системи. Самият факт, че подобни дискусии съществуват, показва колко чувствителен е въпросът.

Това поставя украинското ръководство пред сложна задача. Ако в момента действително разполага с технологично предимство в определени направления, логично е да се стреми да го използва преди настъпването на следващата фаза от конфликта.

Тук обаче се появява противоречие, което заслужава внимание.

Ако Украйна наистина се намира в толкова благоприятна позиция, защо западните правителства все по-често говорят за необходимост от политическо решение? Ако инициативата е толкова убедително на страната на Киев, би трябвало да се наблюдава обратната тенденция.

Част от отговора вероятно се крие в икономиката.

Войната навлиза в период, в който производствените мощности започват да определят резултатите по-силно от отделните операции. Заводите за боеприпаси, линиите за сглобяване на дронове, производството на електроника, достъпът до редки метали и способността за финансиране на военните разходи придобиват все по-голямо значение.

Русия продължава да увеличава военните си разходи и да пренастройва части от индустрията към нуждите на конфликта. Украйна от своя страна остава силно зависима от външно финансиране. Европейският съюз и Съединените щати продължават да предоставят подкрепа, но въпросът за устойчивостта на този модел остава открит.

Няколко години след началото на конфликта става все по-трудно да се поддържа първоначалното ниво на политическа мобилизация. Избирателите в Европа започват да задават въпроси за цената. Американската вътрешна политика се концентрира върху собствени проблеми. Бюджетните ограничения постепенно се превръщат в част от дебата.

Поради тази причина всяка страна се стреми да достигне евентуални бъдещи преговори от позиция на максимална сила.

Москва изгражда нови комуникационни системи, увеличава производството и разширява отбранителната инфраструктура. Киев демонстрира способност да нанася удари на големи разстояния и настоява, че може да държи под натиск руската територия.

На този фон разговорите за мир започват да изглеждат по-малко като подготовка за компромис и повече като елемент от борбата за по-добри стартови позиции.

Затова следващите месеци вероятно няма да бъдат определени от дипломатическите формулировки, а от темповете на производство, скоростта на технологичната адаптация и способността на всяка от страните да поддържа натоварването върху собствената си икономика. Именно там се намира скритият център на тази война – далеч от телевизионните студиа, далеч от публичните писма и далеч от шумните политически декларации.