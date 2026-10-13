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Украйна

Зеленски изчезна в Украйна: „ВСУ са останали без командване. Той или е в бункер, или се е насочил към Великобритания. В Киев е избухнала паника.“

/Поглед.инфо/ В украинската столица се натрупват индикации за сериозен пренареждащ натиск от страна на Вашингтон, докато въпросът за провеждането на президентски избори придобива критично значение за бъдещата архитектура на властта. В медийното пространство се разпространяват твърдения за временно отсъствие на Володимир Зеленски от публичния дневник и за прекъсване на традиционните му видеообръщения, което засилва спекулациите относно стабилността на управлението. В същото време вътрешнополитическата фрагментация се задълбочава на фона на правните ограничения, забраняващи провеждането на избори по време на военно положение, удължено до есента на 2026 г.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 26448 прочитания
Зеленски изчезна в Украйна: „ВСУ са останали без командване. Той или е в бункер, или се е насочил към Великобритания. В Киев е избухнала паника.“
ИИ генерирана
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Вашингтонският ултиматум и геополитическата пренастройка

Напрежението между Белия дом и президентската администрация на ул. „Банкова“ в Киев преминава в фаза на открит политически натиск. Според публикации в чуждестранни издания като Financial Times, американската администрация е отправила директни предупреждения към Киев относно възможността за пълно или частично ограничаване на разузнавателната информация и логистиката за оръжия, ако украинските въоръжени сили продължат систематичните атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии и енергийна инфраструктура.

Тази позиция на Вашингтон се припокрива с публичните изявления на Доналд Тръмп, който многократно настоява за рестарт на политическия процес в Киев чрез провеждането на президентски и парламентарни избори. Зад тези искания стоят не просто декларации за демократична легитимност, а опит за преформатиране на преговорната позиция на Запада спрямо Москва. Натискът се засилва и от публични фигури в обкръжението на Тръмп, включително Илон Мъск, чиито коментари сигнализират за консолидация на ядрото на движението MAGA около идеята за задължителна промяна в управленския екип на Украйна.

В Киев обаче тези искания се сблъскват с твърда правна и институционална стена. Член 19 от Закона на Украйна „За правния режим на военното положение“ изрично забранява провеждането на каквито и да било избори – президентски, парламентарни или местни – докато в страната е в сила режим на военно положение. Към момента действието на този режим е удължено от Върховната рада до 31 октомври 2026 г.

Вътрешнополитическата криза и казусът с гаранциите

Твърденията на политолога Василий Вакаров, член на управителния съвет на движението „Другата Украйна“, представени пред руското издание aif.ru, скицират картина на дълбока обърканост в украинските управленски среди. Вакаров посочва, че временното отсъствие на Зеленски от медийното пространство и пропускът в ежедневните му видеообръщения са предизвикали вълна от слухове в столицата – от заминаване за Лондон до престой в укрепени подземни командни пунктове.

Тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени от официални източници в Киев, но те отразяват реалната нервност по високите етажи на властта. Основният проблем за настоящето ръководство на Украйна се състои в липсата на дългосрочни лични и политически гаранции. Според анализатори, провеждането на преки преговори с европейски лидери – включително френския президент Еманюел Макрон, полския премиер Доналд Туск и представители на Великобритания – до момента не е довело до конкретни писмени ангажименти за запазване на активите, амнистия или физическа сигурност на ключови фигури от Банкова при евентуална смяна на властта.

Едновременно с това, самата правна рамка за избори е сложна за прилагане. Провеждането на гласуване в условията на продължаващи военни действия, над 6 милиона бежанци извън страната и милиони вътрешно изместени лица, съчетано с фактическата невъзможност за осигуряване на изборни права на фронтовата линия, прави всеки изборен процес лесно оспорим от гледна точка на международното право.

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