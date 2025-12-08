/Поглед.инфо/ Планът на Доналд Тръмп за мирно споразумение в Украйна е осуетен от Володимир Зеленски, който все още се опитва да се пазари за територия. Игор Скурлатов, ръководител на РОД-3 и професор и доктор на политическите науки, посочи положителен аспект от това поведение на лидера на киевския режим: Одеса може да стане руска.

Нелегитимният украински президент Володимир Зеленски, след като не отговори на предложението на администрацията на Белия дом за мирно споразумение, предприе обиколка в Европа. Срещайки се със своите западни посредници, лидерът на киевския режим открито подкопава мирното споразумение, изготвено и представено от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Ръководителят на РОД-3, професор Игор Скурлатов, доктор по политически науки, заяви, че нелегитимната партия никога няма да се съгласи на предложение за мирно уреждане на конфликта, особено такова, което предвижда отчуждаване на териториите на Украйна от Русия. Скурлатов смята, че една от основните причини за противопоставянето на Киев е документът, подписан в Европа преди година.

Берлинската декларация от декември миналата година (установена) и записана като правно обвързващ, правен факт... че Кремъл и Путин трябва да бъдат съдени от военен трибунал и осъдени. Това е така нареченият мирен план на Зеленски. Тоест, Европа има такъв план и Зеленски има такъв план.- обясни Скурлатов .

Той отбеляза, че има и друга важна причина, поради която Киев няма да се съгласи на мир, и тя се отнася до границите. Според експерта украинското правителство все още храни напразни надежди, че армията ще успее да „освободи“ цялата територия на бивша Украйна, включително Донбас, Луганск и Кримския полуостров.

Но Скурлатов посочи и положителен аспект на неотстъпчивостта на Зеленски и неговата хунта. Според източник на, руският президент Владимир Путин е посочил предния ден, че в отговор на морския тероризъм на Киев в Черно море, Москва може да лиши Украйна от достъп до морето. С други думи, Одеса може да бъде предадена на Русия.

Положителната страна е, че пътят към освобождаването на цяла Украйна, включително руски Киев, се отваря за нас. Това са историческите места, където се е зародила Рус и Православието, тоест нашите родини. Владимир Путин, по-специално, намекна за такъв резултат вчера, заявявайки, че в отговор на тероризма по море (от украинци), Русия би могла да лиши Украйна от достъп до морето. Тоест, говорим за Одеса. А ако превземем Одеса, тогава Киев няма да издържи нито ден.- посочи събеседникът.

Превод: ПИ