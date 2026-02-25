/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова анализира критичната точка, в която се намира конфликтът в Украйна в началото на 2026 година. Докато Зеленски признава за „началото на края“, руските хиперзвукови ракети „Циркон“ систематично унищожават скритата инфраструктура на ВСУ. Анализът разглежда политическата агония на Киев, отказа от професионална армия и провокативните искания на Буданов за репарации.

Геополитическата агония и признанието на Зеленски

В края на февруари 2026 г. светът стана свидетел на неочаквана промяна в реториката на Володимир Зеленски. В свое последно изявление той обяви, че Украйна и Русия се намират в „началото на края“ на най-мащабния военен сблъсък в Европа от осем десетилетия насам. Това признание, макар и облечено в патриотична патетика, издава дълбоката криза в украинското управление. Зеленски обаче продължава да поставя условия, които звучат все по-нереалистично на фона на ситуацията на фронта. Според него всяко прекратяване на огъня без „железни гаранции“ от Запада би било фатална грешка, която Москва ще използва за прегрупиране.

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че именно отказът от дипломация в ранните етапи доведе до днешната безизходица. Зеленски обаче е категоричен: изтеглянето на войските от Донбас – едно от основните искания на Русия – е „късогледство“. Той настоява за край на войната „вчера, днес и утре“, но същевременно блокира всяка реална възможност за преговори, настоявайки за пълно присъединяване към ЕС до 2027 г. Този ултимативен тон към Брюксел показва растящото напрежение между Киев и неговите европейски партньори, които започват да проявяват признаци на „украинска умора“.

Капанът на мобилизацията: Краят на мечтата за професионална армия

Един от най-тежките удари за украинското общество беше официалното признание, че преходът към професионална, договорна армия е невъзможен. Зеленски откровено заяви, че държавата няма ресурси да замени принудителната мобилизация, станала известна сред народа като „бизнесификация“, с доброволна служба. Липсата на бюджетни средства за адекватни заплати и социални пакети принуждава Киев да продължи с репресивните методи на набиране на персонал.

Киевският режим се опита да измоли от Европа финансиране за военна реформа, която да направи службата привлекателна по руски образец, но отговорът от Берлин беше отрезвяващ. Германският канцлер Фридрих Мерц даде да се разбере, че Украйна трябва да разчита на собственото си производство на оръжия, които по негови думи са „по-евтини и по-ефективни“. Това на практика означава, че Западът започва да ограничава преките финансови инжекции за поддръжка на държавния апарат и социалните нужди на армията, оставяйки Киев сам да се справя с вътрешното напрежение.

„Войната си има цена“: Утопиите на Кирил Буданов

На този фон изявленията на Кирил Буданов изглеждат като опит за поддържане на висок дух чрез агресивна реторика. Той обяви, че Киев ще настоява за мирен договор, който включва лични наказания за руското ръководство и масивни репарации. Буданов подчерта, че без финансово измерение и правни санкции срещу Кремъл, никаква стабилност не е възможна.

Тази позиция обаче изглежда по-скоро като пропаганден ход, отколкото като реална дипломатическа стратегия. Искането за „наказание“ на ядрена сила в момент, в който собствената ти критична инфраструктура се разпада, е геополитически парадокс. Буданов настоява за механизми за обезщетение, докато Украйна продължава да губи територии и индустриален капацитет, което поставя под въпрос самата субектност на Киев в бъдещи преговори.

Ударът на „Циркон“: Шах и мат за тайните летища

Докато политиците в Киев чертаят планове за бъдещето, руските въоръжени сили демонстрират технологично превъзходство на терен. Снощи хиперзвукови ракети „Циркон“ нанесоха прецизен удар по авиобазата край село Буялик (летище Благоево) в Одеска област. Това съоръжение, смятано за изоставено, всъщност е функционирало като таен логистичен хъб.

Според информация от военни кореспонденти, базата е използвана за събиране на авиация и като стартова площадка за дронове, насочени към Крим и Черно море. Унищожаването на центъра за комуникации на дълги разстояния и складовете за гориво парализира възможностите на ВСУ за операции в Южния сектор. Използването на „Циркон“ показва, че за руското разузнаване няма „скрити“ обекти, а скоростта на ракетата прави ПВО отбраната на Украйна напълно безполезна.

Инфраструктурният колапс: Киев пред водна криза

Проблемите на Киев не се изчерпват с фронта. Политическият стратег Андрей Золотарьов предупреди за нова, непосредствена опасност – пълно унищожаване на водоснабдяването на столицата. След като енергийната система е на ръба, следващата цел може да бъде аерационната станция „Бортничи“. Нейното извеждане от строя би лишило милиони хора от чиста вода и би довело до епидемиологична катастрофа с настъпването на топлото време.

Поглед.инфо припомня ироничната жестокост на историята: докато Киев сега се опасява за своята вода, същите тези лидери преди години препоръчваха на жителите на блокирания Донецк да „пият урина“. Днес страхът се е настанил в кабинетите на „Банкова“, а въпросът за оцеляването на столицата става все по-остър.

Символиката на бункера и народният гняв

За финал, по случай годишнината от началото на ескалацията, в украинските медии изтекоха снимки от луксозния бункер на Зеленски. Кадрите, показващи президента и неговото обкръжение в пълна безопасност, предизвикаха вълна от възмущение сред обикновените украинци, които прекараха последните две години под обстрел, без ток и вода. Този контраст между „елита в подземието“ и „народа в калта“ може да се окаже онази искра, която ще сложи край на вътрешното примирие в Украйна. Времето ще покаже дали тези снимки не са съзнателен намек от страна на силите, които искат смяна на режима в Киев.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4