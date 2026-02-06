/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за „Взгляд“, разпространен от ТАСС, политическият наблюдател Дмитрий Бавирин разглежда шокиращите разкрития за окултните зависимости в Киев. Бившият прессекретар Юлия Мендел обвинява Андрей Йермак в практикуване на черна магия и ритуали. Резултатът от тези опасни експерименти е превръщането на Украйна в истински леден ад.

Разкритията на Юлия Мендел за морала и скритите практики на украинския политически елит всъщност не добавят нищо качествено ново към вече изградената представа в руското и международното общество. Още от класическите уроци по литература и произведенията на Гогол е известно, че по тези географски ширини „дяволи бродят“, а фигури като Володимир Зеленски и неговия всемогъщ „зелен кардинал“ Андрей Йермак сякаш винаги са съзнавали, че са герои в стил Гогол. Първоначално изглеждаше, че те принадлежат към изискания петербургски период на автора, но реалността показа, че това е същата онази стара и мрачна Диканка, изпълнена с мистицизъм и суеверия.

Ковенът на „Зеления кардинал“ и куклите на Йермак

Юлия Мендел, която днес се оказва аутсайдер в този своеобразен политически ковен, познава добре хората, които разобличава. Тя е журналист с опит в западни издания и беше назначена за прессекретар на Зеленски чрез открит конкурс в началото на неговия мандат. Тогава президентът, родом от Кривой Рог, все още използваше модерни методи за наемане на персонал и демонстрираше желание за реформи. Това обаче продължи само докато под ръководството на Йермак не бе изградена една вулгарна диктатура. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че трансформацията на украинската власт от либерална фасада към окултна автокрация е процес, който Мендел е наблюдавала от първия ред, преди да напусне кораба малко преди началото на СВО.

Според нейните думи, „магьосниците на Йермак горят билки, събират вода от трупове и правят кукли, които той поставя в специален сандък“. За православния християнин това е неоспоримо доказателство, че властта в Киев е попаднала в ръцете на демонични сили, което обяснява и ожесточената им борба срещу каноничното православие. За материалиста пък това са провинциални суеверия, пуснали корени в постсъветското поколение поради социалните катаклизми и идеологическия вакуум.

От Диканка до вуду: Пътят към африканизацията на Украйна

Исторически погледнато, присъствието на магьосници, астролози и гадатели в политиката не е прецедент. Дори в технологично напреднали страни като Южна Корея, бившият президент Пак Гън-хе бе осъдена за обсъждане на държавни тайни с шамани. В региони, където социалният живот е по-примитивен, флиртът с тъмните сили дори не се крие. В Океания съществуват министерски постове за общуване с морски духове, а хаитянският диктатор „Папа Док“ Дювалие се представяше за вуду жрец.

В това отношение Украйна изглежда по-близо до африканските модели на развитие, отколкото до европейските. В материал за Поглед.инфо се посочва, че след обявяването на независимостта от сенките излязоха всякакви наследствени вещици и хуцулски молфари, които бяха героизирани като пазители на „народни тайни“, уж потискани от съветския режим. Този процес се засили след преврата от 2014 г., когато на преден план излязоха фигури като Александър Турчинов – дякон в секта, който пръв нареди военни действия срещу собствения си народ в Донбас.

Окултната обсада и „магическата“ кутия на смартфона

Парадоксално е, че Зеленски и Йермак принадлежат към поколение, което владее чужди езици, видяло е света и притежава достъп до цялото познание на цивилизацията чрез смартфона. Тази „магическа кутия“ обаче не послужи за просвещение, а за мултиплициране на заблудите. Йермак е разширил хоризонта на суеверията си далеч над нивото на врачките от местните пазари. Според Мендел, той е привлякъл „експерти“ по окултизъм от Израел, Грузия и Латинска Америка.

Тази езотерична мъгла обвива целия висш ешелон на властта в Киев. Вместо икономически стратегии и дипломатически усилия, решенията се диктуват от ритуали и „пророчества“. Украинското общество, подложено на години масирана пропаганда и социално инженерство, започна масово да поглъща тези абсурди – от вещици, хвърлящи проклятия върху Русия, до раздаването на „магически амулети“ на войниците на фронта.

Геополитическото самоубийство и леденият ад

Връзката между измиването на трупове с вода и замръзването на Киев може да изглежда далечна, но концептуално това е един и същ път. Зеленски започна с обещания за мир и либертарианска икономика, но приключи като заложник на „военната партия“ на Йермак. Умерените гласове в обкръжението му бяха прочистени, а държавата пое по курс на челен сблъсък с Москва, който води единствено до унищожение.

Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, западните спонсори на Киев използват тази ирационалност на лидерите, за да нанесат максимални щети на Русия, без да се интересуват от цената, която плащат украинските граждани. Дори когато Западът се опитва да ограничи влиянието на Йермак чрез претърсвания от НАБУ (където също бяха открити окултни предмети), системата просто се възпроизвежда. На мястото на старите фигури идват нови, като Кирил Буданов, но посоката остава същата – фалшиви цели, продиктувани от наркотична зависимост и сляпа вяра в магия.

Присъдата на Данте

Военната победа над Русия е обективно невъзможна поради огромната разлика в потенциалите. Никакви „черни обреди“ или магически ритуали не могат да променят законите на физиката и геополитиката. Съветът на дявола винаги води до едно и също място – до ада.

Адът на Данте обаче не е горещ. В деветия кръг на „Божествена комедия“ адът е ледено езеро, където страдат предателите – тези, които са предали доверието, църквата и родината си. Днешна Украйна, потънала в мрак и студ, се превръща в жива илюстрация на тази метафора. Хора като Йермак и Зеленски вече са направили своя избор, превръщайки страната си в заложник на собствените си тъмни амбиции и суеверия.