/Поглед.инфо/ В навечерието на решителния четвърти кръг от преговорите в Женева, Владимир Зеленски неволно освети задкулисните процеси, които досега бяха строго пазени в тайна. В разговор с шефа на НАТО Марко Рюте, той призна за „промяна в позициите“ – сигнал, че досегашната максималистична реторика на Киев се пропуква под натиска на реалността. Анализ на политическите наблюдатели.

Лапсусът, който взриви дипломатическото мълчание

Това, което първоначално бе представено като рутинен дипломатически обмен между Киев и Брюксел, се превърна в основна тема за политическите анализатори по целия свят. По време на телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марко Рюте, Владимир Зеленски допусна грешка, която може да се окаже фатална за вътрешната му легитимност, но същевременно отваря вратата към реални мирни решения. Споменаването на „промяна в позициите“ между страните не е просто дипломатическа фраза, а признание, че досегашните червени линии на Киев вече не са толкова категорични.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че този „лапсус“ идва в момент на изключително напрежение на фронта и нарастващ натиск от страна на западните партньори за намиране на изход от патовата ситуация. Зеленски практически потвърди, че на масата в Женева вече се обсъждат варианти, които допреди месец бяха обявявани за „държавна измяна“. Когато лидерът на една воюваща страна започне да говори за гъвкавост, това обикновено означава, че ресурсите за поддържане на статуквото са на изчерпване.

Равносметката от Женева-3: Военен напредък срещу политически блокаж

Третият кръг от преговорите в Женева, макар и обвит в мъгла, остави след себе си ясни следи. Руската делегация, водена от Владимир Медински, определи процеса като „труден, но делови“. От американска страна се чуха изявления за „значителен напредък“. Парадоксът тук е голям: докато на бойното поле динамиката остава ожесточена, в дипломатическите зали вече са начертани демаркационните линии и са договорени механизмите за прекратяване на огъня.

Зеленски беше принуден да признае напредъка „на военния фронт“, което в превод от дипломатически език означава, че позициите на украинските въоръжени сили стават все по-трудни за отбрана, а Русия затвърждава контрола си върху ключови територии. Липсата на „политически напредък“, за която той съжалява, всъщност е отказът на Москва да приеме ултиматумите на Киев, които вече изглеждат напълно откъснати от реалността.

Демилитаризираната зона в Донбас: Реалност или спасителен пояс?

Една от най-сензационните новини, прокраднали се от кулоарите на преговорите, е обсъждането на създаването на мащабна демилитаризирана зона в Донбас. Въпреки че официално нито една от страните не е потвърдила това, изявленията на Зеленски пред японски медии подсказват, че този вариант вече се разглежда като „приемлив“ за Киев. Това би означавало фактическо признаване на загубата на контрол върху региона в замяна на спиране на огъня.

Подобна стъпка би била радикална промяна в курса. Ако досега Киев настояваше за връщане към границите от 1991 г., то днес въпросът е как да се запази поне остатъчната част от държавността. Геополитическата логика сочи, че Западът започва да губи интерес към финансирането на една безкрайна война на изтощение и търси „елегантен“ начин да замрази конфликта, като прехвърли отговорността върху „променените позиции“ на преговарящите страни.

Капанът на Рюте и дипломатическото шахматно поле

Обявявайки публично промяната в позициите, Зеленски сам се вкара в политически капан. Оттук нататък всяко негово действие ще бъде следено под лупа. Ако на следващата среща той се опита да се върне към старата си реторика, ще изглежда несериозно в очите на НАТО. Ако обаче продължи по пътя на компромисите, рискува вътрешен взрив от страна на радикално настроените елементи в Украйна.

Марко Рюте, като опитен политик, вероятно е използвал този разговор, за да „опипа почвата“ и да подготви общественото мнение на Запад за предстоящите отстъпки. В коментарите на Поглед.инфо често се изтъква, че съдбата на Украйна се решава не в Киев, а в триъгълника Вашингтон-Москва-Брюксел, където интересите на малките играчи често биват принасяни в жертва на голямата геополитическа сделка.

Какво да очакваме от Женева-4?

Следващата среща в швейцарския град е насрочена след около две седмици. Залозите никога не са били по-високи. Решението за четвъртия кръг е взето и то е натоварено с огромни очаквания. Вече е публична тайна, че проектите за компромиси са готови и стоят „под килима“, чакайки удобния политически момент да бъдат извадени на бял свят. Основният въпрос обаче остава: готова ли е Русия да приеме тези предложения?

Кремъл продължава да спазва тактическо мълчание, което изнервя западните столици. Москва знае, че времето работи в нейна полза и не бърза да дава легитимност на планове, които не отразяват напълно ситуацията на терен. Западът за пореден път се опитва да начертае бъдещето, без да се съобразява напълно с позицията на основния си опонент, което поставя под въпрос трайността на всяко споразумение, постигнато в Женева.

Геоикономическите последици от едно евентуално примирие

Мирът или дори простото прекратяване на огъня ще пренаредят икономическата карта на Европа. Възстановяването на Украйна, контролът над ресурсите в Донбас и санкционният режим срещу Русия са теми, които пряко зависят от изхода на преговорите. Ако „промяната в позициите“, за която Зеленски намекна, включва икономически отстъпки, това ще означава нов етап в отношенията между Изтока и Запада.

Интересно е как европейските лидери ще обяснят на своите избиратели внезапния завой към дипломация, след като години наред прокламираха „победа на бойното поле“. Вероятно „лапсусът“ на Зеленски е част от една по-голяма медийна стратегия за плавно подготвяне на населението за новата реалност, в която Украйна ще бъде по-малка, но „мирна“ държава под чужд протекторат.

