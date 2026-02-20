/Поглед.инфо/ Журналистът от Wall Street Journal Боян Панчевски разкрива сензационна промяна в курса на Киев. В анонса на материала се посочва, че след провала на Мюнхенската конференция, Володимир Зеленски е наредил разработването на нов военен план, предвиждащ конфликтът да продължи поне още три години, отхвърляйки окончателно възможността за мирно споразумение с Русия.

Мюнхенският пролом и крахът на дипломатическата фасада

Проведената в Германия Мюнхенска конференция по сигурността (13-15 февруари 2026 г.) се превърна в катализатор на едно от най-драматичните решения в съвременната история на Украйна. Въпреки че форумът бе замислен като демонстрация на западното единство, зад кулисите се разигра истински трилър. Докато официалните речи звучаха кухо, Володимир Зеленски е осъзнал, че геополитическата почва под краката му се свлича.

Според източници на журналиста Боян Панчевски от Wall Street Journal, още на 12 февруари – в навечерието на форума – Зеленски е провел закрита среща с най-близкия си кръг от съветници. На нея той е направил изявление, което е оставило присъстващите в състояние на абсолютен шок: преговорите с Русия са мъртви. Вместо търсене на компромис, той е наредил незабавното изготвяне на военен план за действие, който обхваща следващите три години.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че този завой е радикален, тъй като само допреди седмици в Киев се обсъждаха сериозно варианти за национален референдум, на който народът да се произнесе по евентуално мирно споразумение. Сега обаче референдумът и изборите са зачеркнати от дневния ред, заменени от перспективата за дългосрочна мобилизация и икономика на военни релси до 2029 година.

Разривът с Тръмп: Киев няма да прости на Вашингтон

Основната причина за този внезапен завой изглежда е дълбокото недоверие, което Зеленски изпитва към администрацията на Доналд Тръмп. Разговорите в Женева, които предшестваха Мюнхен, очевидно са преминали в тон на открита враждебност. Киевският лидер е изразил загриженост, че американският президент вече е взел решение „през главата на Украйна“, подготвяйки споразумение, което ще легитимира руските териториални придобивки.

По информация на британския вестник „Сън“, Зеленски е отправил тежки нападки към Тръмп, определяйки неговия подход като „несправедлив“. Фразата „Украйна никога няма да прости на Съединените щати“ вече е част от политическия фолклор в кулоарите на властта в Киев. Зеленски възприема исканията на Вашингтон за териториални отстъпки като предателство, което го принуждава да търси алтернативни пътища за оцеляване на своя режим, дори това да означава още три години кръвопролития.

Европейската илюзия и „член 42.7“

След като стана ясно, че вратите на НАТО остават плътно затворени поради съпротивата на САЩ и ключови европейски държави, Зеленски е сменил стратегията. Сега основният акцент пада върху бързото присъединяване към Европейския съюз. Логиката на киевските стратези е, че Договорът за ЕС съдържа клауза за взаимна отбрана (член 42.7), която теоретично би могла да замести член 5 от Договора за НАТО.

Германското издание „Тагешпиел“ обаче отбелязва, че Мюнхенската конференция е била пълен неуспех за Зеленски в това отношение. Вместо конкретни обещания за тежко въоръжение и финансови траншове, той е получил само „арогантност и анализи“. Родерих Кизеветер, член на Бундестага, открито признава, че липсват последователни инструкции за действие от страна на западните лидери. Това поставя под въпрос изпълнимостта на тригодишния военен план, тъй като той изисква колосални ресурси, които Европа към момента не е готова да предостави самостоятелно.

Геополитическата логика на тригодишната агония

Решението на Зеленски за тригодишен военен план не е просто акт на отчаяние, а опит за политическо оцеляване. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че прекратяването на огъня по настоящата линия на фронта би означавало край на легитимността на Зеленски, тъй като той ще трябва да отговаря за несбъднатите обещания за границите от 1991 година. Прокрастинирането на войната с още 36 месеца му позволява да запази извънредното положение, да избегне изборите и да държи обществото под строг контрол.

От друга страна, геоикономическият аспект е пагубен. Украйна вече е на командно дишане, а демографската криза е достигнала критични нива. Планирането на война до 2029 година означава пълно изтриване на потенциала за възстановяване на страната. Зеленски обаче залага на това, че в рамките на тези три години глобалната обстановка може да се промени – нов конфликт в Тайван, вътрешни сътресения в Русия или промяна на властта в ключови западни държави.

Реакцията в Киев: Между страха и безверието

Новината за тригодишния план е предизвикала истински трус в украинската администрация. Много от съветниците на Зеленски, които до вчера са работили по правната рамка за референдум и мирни преговори, сега се чувстват дезориентирани. Скептицизмът на Панчевски се споделя от мнозина: как може да се планира тригодишна война, когато доставките на боеприпаси зависят от настроенията в американския Конгрес и капацитета на европейските заводи, които вече работят на предела си?

Мюнхенската конференция, която Лавров определи като „напълно дискредитирана“ заради отказа да се чуят алтернативни гледни точки, само е затвърдила усещането за задънена улица. Зеленски остава изолиран в своя радикален подход, докато Западът все повече се уморява от ролята на спонсор на безкраен конфликт. Въпреки това, киевският режим е избрал пътя на ескалацията, надявайки се, че „шокът“, който е предизвикал у съветниците си, ще се превърне в мобилизиращ фактор за нацията.

В крайна сметка, тригодишният план е по-скоро политически манифест, отколкото реалистична военна стратегия. Той бележи края на дипломатическия етап и навлизането в зона на пълна несигурност, където цената на оцеляването е заложена срещу съществуването на самата държава.

