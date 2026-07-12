Зеленски уволни премиера Юлия Свириденко и подготвя мащабна чистка в кабинета

/Поглед.инфо/ В Киев започна поредният етап от преразпределението на остатъчния административен ресурс, маскиран като „технологично обновяване“ на изпълнителната власт. Владимир Зеленски официално обяви отстраняването на министър-председателя Юлия Свириденко, която издържа на горещия стол малко по-малко от дванадесет месеца. Политическата рокада, координирана с Върховната рада, повдига редица въпроси относно реалната стабилност на държавния апарат в условията на системна икономическа и финансова зависимост от външни траншове.

Юлия Свириденко, която пое ръководството на украинското правителство след шумното и драматично разпускане на кабинета на Денис Шмигал през юли 2025 година, напуска поста си без видими публични скандали, но в атмосфера на пълна институционална несигурност. Според официално изявление на Владимир Зеленски в социалните мрежи, решението е взето след съвместни консултации, като на бившата вече премиерка е обещано „ново направление“ на работа. Какво точно означава това в настоящата киевска терминология, остава неясно, но практиката показва, че подобни формулировки често служат за замазване на сериозни вътрешни конфликти между президентската канцелария и министерския съвет.

Тук изплува първият сериозен детайл, който не се връзва с официалната версия за „планово обновяване“. Свириденко бе назначена като фигура, способна да балансира икономическите интереси и да поддържа директен контакт с международните финансови институции, доколкото преди това оглавяваше Министерството на икономиката. Фактът, че тя не успя да се задържи на поста дори една пълна година, показва, че управленският цикъл в Киев се свива критично. Кабинетът на Шмигал функционираше с години, докато сегашната конфигурация издържа едва около единадесет месеца. Това изглежда логично от гледна точка на търсенето на изкупителни изкупителни жертви за закъсващата икономика, но има един огромен проблем – липсата на подготвени кадри, които да поемат отговорност за дефицит, измерван в десетки милиарди долари.

Смяната на премиера автоматично означава и техническо разпускане на целия състав на министерския съвет, съгласно украинското законодателство. Твърди се, че Върховната рада е в готовност да гласува новите номинации в ускорен порядък, но реалното гласуване в зала често зависи от сложни пазарлъци между различните лобистки групи в партията „Слуга на народа“ и остатъците от опозиционните фракции.

Хронология на министерската въртележка

За да се разбере контекстът на сегашния колапс, трябва да се върнем към събитията от лятото на 2025 година. На 16 юли 2025 г. Върховната рада прие оставката на Денис Шмигал, който ръководеше правителството в продължение на няколко изключително тежки години. Веднага след това, на 17 юли 2025 г., парламентът одобри състава на кабинета, оглавен от Свириденко. По онова време това се представяше като радикален завой към по-агресивно управление на ресурсите и затягане на финансовата дисциплина.

Само че числата не потвърждават успеха на тази стратегия. През последната година вътрешният дълг на страната нарасна по експоненциална крива, а данъчните реформи, инициирани под натиска на Министерството на финансите, предизвикаха тихо, но дълбоко недоволство сред местния малък и среден бизнес. Промяната на Наказателния кодекс и затягането на мерките срещу икономически нарушения не доведоха до очаквания прилив на средства в хазната, а по по-скоро парализираха и малкото останали легални производствени мощности.

В Киев се говори, че Свириденко е изразила несъгласие с начина на разпределяне на целевите фондове за енергийна инфраструктура, особено по отношение на ремонта на топлоцентралите и подстанциите, разрушени или повредени в хода на бойните действия. Тази версия звучи добре в устите на нейните защитници, но финансовите отчети показват, че по-голямата част от средствата така или иначе не са стигнали до крайните изпълнители поради бюрократични забавяния в Министерството на енергетиката и Държавната агенция за възстановяване.

Политическата логика на Банкова

Администрацията на Зеленски (известна като „Банкова“ по името на улицата, където се намира) се намира в ситуация, в която всяка грешка на изпълнителната власт се пренася директно върху рейтинга на самия президент. Тъй като президентските и парламентарните избори са замразени за неопределено време под предлог на военното положение, единственият легитимен вентил за изпускане на общественото напрежение остава периодичната смяна на министри.

Настоящото уволнение на Свириденко обаче крие рискове. Тя се ползваше с относително доверие в Брюксел и Вашингтон, тъй като редовно подписваше меморандумите с Международния валутен фонд (МВФ). Кой ще бъде следващият технократ, готов да подпише следващия пакет от тежки ангажименти за съкращаване на социалните разходи? По оценки на независими коментатори, в момента се обсъждат три възможни кандидатури, включително чиновници от настоящото ръководство на Нацбанк и съветници от президентския офис, но нито едно от тези имена няма необходимата тежест, за да гарантира стабилност.

Има и друг аспект. Зеленски заяви, че възнамерява да извърши промените „заедно с парламентаристите“. Това е ясен сигнал, че вътре в самата управляваща партия има пукнатини. Парламентарното мнозинство отдавна е само на хартия, а за всяко ключово решение се налага да се търси подкрепа от бизнес групи, свързани с местните олигарси, които все още запазват влияние върху отделни депутати.

Икономическият залог и енергийният колапс

Новото правителство ще трябва да се изправи пред реалност, която не може да бъде коригирана с пиар съобщения в Telegram. Предстоящият есенно-зимен период се очертава като най-критичният от началото на конфликта. Системата за пренос на електроенергия работи на предела на възможностите си, а капацитетът на подземните газови хранилища в Западна Украйна остава наполовина празен поради липса на средства за покупка на суровина от европейските хъбове.

Вместо да се занимава с реална икономическа стратегия, кабинетът на Свириденко беше принуден да балансира между исканията на военното министерство за допълнително финансиране и изискванията на западните донори за прозрачност. Тази задача е математически нерешима. Когато бюджетният дефицит надхвърля 40 милиарда долара, всяко пренареждане на министри прилича по-скоро на козметичен ремонт на сграда с компрометирани основи.

Не бива да се забравя и фактът, че логистичните вериги през Полша и Румъния стават все по-скъпи за поддръжка. Административните такси и застрахователните премии за товари, влизащи в страната, са се увеличили двойно в сравнение с първата половина на 2025 година. На този фон, оставката на премиера изглежда не като суверенно политическо решение, а като форсмажорно бягство от отговорност преди настъпването на неизбежните системни аварии в критичната инфраструктура.

Институционалният вакуум в Киев

Постоянните чистки по високите етажи на властта водят до едно много конкретно следствие – средното управленско ниво в министерствата отказва да взема каквито и да било решения. Всеки заместник-министър или директор на дирекция е наясно, че неговият подпис под даден договор може да стане повод за разследване от страна на Националното антикорупционно бюро (НАБУ) веднага след като поредният премиер падне от власт.

Това блокира работата по десетки международни програми за помощ. Институции като Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) изискват дългосрочни гаранции и стабилни партньори за преговори. Когато партньорът се сменя на всеки десет месеца, проектите просто се замразяват.

В крайна сметка, уволнението на Юлия Свириденко е симптом за по-дълбока болест на управлението в Киев. Системата е загубила способността си за стратегическо планиране и е преминала изцяло в режим на ситуативно реагиране. Всеки следващ състав на кабинета ще има все по-кратък живот и все по-малко лостове за реално въздействие върху процесите в страната. Политическият театър продължава, но публиката в лицето на западните кредитори започва да губи търпение, а ресурсите за поддържане на декорациите бързо привършват.