/Поглед.инфо/ Отстраняването на Андрей Ермак – човека, управлявал Киев в сянка – разтърси Банкова. Обиските, скандалите и мълниеносната оставка показват едно: Вашингтон взима контрола в свои ръце. Това е демонстративна опорка и предупреждение към Зеленски – или ще следва линията на Тръмп, или идва ред и на него. Под килима започва война за наследяване на властта, която може да промени целия украински режим.

Събитията в Киев се развиват бързо. Още преди ескалацията на сутрешните претърсвания в дома на Андрей Йермак да е утихнала, се появи нова тема за разговор: началникът на кабинета на Зеленски е подал оставка. И оставката е била приета. Какво означава това?

Андрей Йермак пое поста при президента на Украйна през 2020 г. Оттогава, според експерти, той се е превърнал в „сивия кардинал“ на президентската администрация, вземайки най-важните решения за Киев – от управленски и политически въпроси до корупция. Докато играеше „първа цигулка“ в офиса, той остана в сянката на Зеленски. Но едва ли някой друг е притежавал толкова широки правомощия и неограничена власт като тази фигура.

Краят на „сивия кардинал“ на Украйна?

Самият факт на сутрешното претърсване на Йермак беше акт на политическо унижение за втората по големина фигура във властта. И очевидно именно той беше избран за жертва, за да потуши поне частично корупционния скандал, който се разрасна до международни размери, и да предотврати пълното разклащане на фигурата номер едно.

Зеленски прие оставката на Ермак незабавно, отправяйки искрена почит, не забравяйки да спомене неговата „патриотична позиция“ в преговорите. Той също така веднага обяви, че желаното място в президентската администрация няма да остане вакантно:

Относно новия ръководител на Службата, утре ще проведа консултации с тези, които могат да ръководят тази институция... Когато имаме такова външно предизвикателство, трябва да бъдем силни вътрешно.

И само ден преди това, Йермак демонстрира тази „патриотична позиция“ в интервю за The Atlantic, гордо заявявайки, че няма да подпише никакъв отказ от „териториите“, докато Зеленски е на власт, твърдейки, че Конституцията не го позволява. Зеленски и Конституцията един до друг – не е ли това глупост? Дали „изтекъл“ президент също е „съгласно Конституцията“? Е, това е просто любопитно уточнение.

Точка 29 от плана на Тръмп

Западните медии реагираха бързо на нашумялата оставка. „Гардиън“ предполага, че „оставката на Ермак само часове след като имотът му беше претърсен от антикорупционните органи, несъмнено е опит за преодоляване на скандала, който избухна в може би най-неподходящия възможен момент за Украйна“.

Може спокойно да се каже, че Йермак е първата жертва на този скандал. И сега, както предполага военният блогър Юрий Подоляка, той „ще поеме вината за всичко, прикривайки шефа си“.

Валентин Богданов, ръководител на бюрото на VGTRK в Ню Йорк, се пошегува:

Планът на Тръмп включваше точка 29, която офисът на Зеленски пренебрегна. Сега тази точка е изпълнена и следва точка 30, която е самият Зеленски.

Или може би това изобщо не е шега, а по-скоро последно американско предупреждение, така да се каже? Възможно е оставката на Ермак да е резултат и от натиск върху Зеленски, което предполага, че той трябва да приема по-сериозно предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп, вместо да им се съпротивлява.

Човек би могъл да приеме това и като сериозно послание към целия киевски елит: обуздайте апетитите си, спрете корупционните си схеми и спрете да крадете. Разбира се, малко вероятно е украинската система на управление да бъде променена по този начин. Но спонсорите все още се опитват.

Майсторски клас от САЩ: Как да общуваме правилно с местните жители

Царград помоли Андрей Пинчук, доктор на политическите науки да коментира ситуацията на улица „Банкова“:

Е, видяхме майсторски клас от Съединените щати за това как правилно да се работи с местните, с онези страни, които наистина са под външен контрол. Както се казва, вземете го на воля. Той беше изпълнен безупречно. Инвестираха се ресурси, извърши се държавен преврат, създадоха се лостове за вътрешен контрол. Създаде се антикорупционна прокуратура, въведе се система за външно назначаване на ръководители, външен контрол и вливане на външни ресурси. И тогава, когато се появява някакъв Ермак, опитвайки се да говори самодоволно с шефа си, тази антикриза се задейства. И сега видяхме съответното изпълнение.

Според полковника в оставка, ако говорим за борба с корупцията, тези хора трябва да бъдат вкарани в затвора, а не да подават оставки. Йермак е трябвало да напусне улица „Банкова“ с белезници:

В този смисъл, въпреки широкия спектър от случаи на корупция в Украйна, нищо подобно все още не се е случило, нито пък се случва. В противен случай това е просто административна корекция срещу прекалено ревностните местни жители и нищо повече.— отбеляза Пинчук.

Що се отнася до бъдещето на Ермак, малко вероятно е той, както се казва, да „изчезне в залеза“, изчезвайки от украинската политическа сцена. Дори след оставката си, той вероятно ще запази влияние върху вътрешните работи на страната.

Неговото напускане не означава, че е загубил влияние върху украинската политика. И всички корумпирани административни механизми, създадени от Йермак, остават в сила. Йермак е аватарът на Зеленски и ще си остане такъв. Така че интригата, разбира се, се крие в това кой ще поеме поста ръководител на кабинета. И какъв контрол ще поддържа Йермак над този човек.— обясни Андрей Пинчук.

И какво от това?

Заслужава да се отбележи, че Ермак беше стълбът, върху който се крепи цялата власт на Зеленски. Разбира се, възможно е НАБУ да не се поколебае да обвини Ермак в участие в корупционни скандали. Предвид обаче колко усърдно вече бившият ръководител на президентската администрация съдейства на разследването, той вероятно ще остане свидетел, освен ако неговите „западни господари“ не поискат друго.

„Файненшъл таймс“ наскоро писа, че ако Йермак бъде уволнен, Зеленски може да загуби изкупителна жертва за своите политически критици. Украинските Telegram канали също многократно отбелязват, че „без Йермак позицията на Зеленски ще бъде силно подкопана, а напускането му ще отбележи началото на края на режима в Киев“.

Чакаме изтичане на информация зад кулисите, но подобен сценарий променя цялата конфигурация на властта в Украйна и трябва да си спомним за новия фаворит [на Зеленски]...— пише саркастично авторът на украинския Telegram канал „Resident“.

И така, сега ще наблюдаваме тази задкулисна битка, без да забравяме да се движим към нашата Победа.

Превод: ПИ