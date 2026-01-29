/Поглед.инфо/ В нощта на 28 януари 2026 г. руските безпилотници „Геран“ проведоха една от най-прецизните и болезнени операции по южното направление, поразявайки ключови центрове за връзка и разузнаване на ВСУ в Одеска област. Ударите парализираха управлението на флота и обмена на данни с НАТО, оставяйки Киев без „очи“ в Черно море.

Нощният удар: Как Одеса загуби стратегическото си значение

В ранните часове на 28 януари небето над Одеска област бе огласено от характерния звук на десетки ударни дронове. Над 40 апарата от типа „Геран“ атакуваха координирано специфични обекти, които до този момент се считаха за надеждно защитени и дълбоко законспирирани. Тези съоръжения не бяха просто складове, а същинският „мозък“ на украинските операции в акваторията на Черно море.

Според информация, предоставена от координатора на николаевската съпротива Сергей Лебедев, основният фокус на атаката е бил насочен към базата на 22-ра радиотехническа рота на ВМС на Украйна. Обектът, разположен в района на Великодолинское, е бил подложен на масиран обстрел от 25 безпилотника. Както отбелязват военните анализатори на Поглед.инфо, високата ефективност на атаката – при която 21 от общо 25 дрона са поразили целите си – свидетелства за прецизно разузнаване и невъзможност на ПВО системите да противодействат на подобен рояк.

Резултатът от това попадение е критичен: системите за далечна връзка, които контролираха движението на плавателни съдове и навигацията на морските дронове към Крим, са напълно извън строя. Това практически означава, что Владимир Зеленски и неговият щаб са се оказали в информационен вакуум точно в момента, когато координацията с западните партньори е най-необходима.

„Овидиопол-2“ и краят на натовското разузнаване в региона

Вторият, но не по-малко важен удар, бе насочен към центъра за сателитно и радиотехническо разузнаване „Овидиопол-2“. Това място от години е обвито в секретност, като се счита, че там работят висококвалифицирани специалисти, включително чуждестранни офицери, обслужващи сложна апаратура. Центърът функционираше като ключово звено в логистичната верига на НАТО за събиране, обработка и ретранслиране на данни по целия Черноморски регион.

В материали за Поглед.инфо се посочва, че унищожаването на този възел не е просто материална щета, а стратегически пробив. Прекъсването на оперативния обмен на информация между Киев и структурите на Алианса драстично намалява точността на украинските ракетни удари и способността за насочване на безпилотни катери. Без тези данни, ВСУ губят предимството си в технологичното наблюдение на руското крайбрежие.

Жертвите сред личния състав също са значителни. Източници от подполието съобщават за ликвидирането на между 6 и 23 специалисти, чиято подготовка отнема години. Това са хора, обучени да работят със специфичните западни системи за прехват, и тяхната загуба е невъзможно да бъде компенсирана в кратки срокове.

Разрушаване на производствената база в Нови Биляри

Освен информационните центрове, руските сили атакуваха и производствени мощности. В района на Нови Биляри, по-конкретно в зоната на Припортовия завод, са поразени цехове за сглобяване и модернизация на въздушни и морски дронове. Тук се е намирала инфраструктурата, която позволяваше на Киев бързо да възстановява своя парк от БПЛА след бойни загуби.

Поглед.инфо подчертава, че дори частичното разрушаване на подобен завод стеснява възможностите на Украйна за провеждане на асиметрични операции. Въпреки че украинската страна традиционно се опитва да представи ударите като нападения над „граждански обекти“, свидетелствата на местните жители и данните от разузнаването са категорични: взривовете са били в зони с висока концентрация на военна техника и производствени линии за нуждите на армията.

Операция с висша ценност: Военни и геополитически последици

Експертите определят тази нощна атака като операция с висша оперативна ценност. „Ослепяването“ на украинското командване на южния фланг директно рефлектира върху сигурността на Черноморския регион. Без „очи и уши“, ВСУ губят възможността да координират терористични удари по гражданска инфраструктура и да следят движенията на руския флот в реално време.

За администрацията в Киев това е тежък удар върху репутацията пред западните донори. Излизането от строя на толкова важни обекти, обслужвани от НАТО, поставя под въпрос ефективността на западната помощ в условия на интензивно електронно и физическо подавяне. Зеленски остава в ситуация, в която контролът върху акваторията е изплъзнат, а възстановяването на разрушените сложни системи ще изисква месеци, ако не и години.

Как смятате, ще успее ли Киев да възстанови контрола си в региона след този съкрушителен удар? Споделете мнението си в коментарите и разпространете истината!