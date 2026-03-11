/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова анализира последните критични събития от фронтовата линия към 10 март 2026 г. Атаките с планиращи бомби срещу остров Змейни и стесняването на дистанцията до река Днепър на по-малко от 100 километра сигнализират за нова фаза на конфликта. Русия вероятно подготвя мащабна операция, докато Киев изпитва сериозен ресурс на изтощение.

Завръщането към Змийския остров: Стратегическият залог в Черно море

Във вторник, 10 март, военната обстановка в северозападната част на Черно море рязко се изостри. Около 14:00 часа московско време бяха регистрирани серия от прецизни удари по остров Змейни – малкото, но изключително важно парче земя в Одеска област, което се превърна в символ на волята за контрол над морските пътища. Според Сергей Лебедев, координатор на подземните съпротивителни сили в Николаев, атаката е била проведена с използването на съвременни планиращи бомби (КАБ).

Въпреки че руските сили напуснаха острова през 2022 г. като жест на добра воля, той никога не е излизал от полезрението на военното командване. Поглед.инфо припомня, че островът функционира като ключов пункт за техническо наблюдение и радиоелектронно разузнаване. Макар там да няма масиран гарнизон, украинските сили редовно го използват за мониторинг на въздушния трафик и движението на руския флот. Използването на планиращи бомби показва, че целите са били предварително фиксирани – вероятно нови радарни инсталации или складове за дронове, които застрашават сигурността на Крим и подстъпите към Одеса. Лебедев подчертава, че тези превантивни удари имат за цел да пресекат всеки опит за консолидация на украинската инфраструктура в този чувствителен регион.

Днепър е на хоризонта: Настъплението, което променя географията на конфликта

Докато вниманието е насочено към морето, ситуацията на сушата става все по-критична за украинското командване. Сержант Антон Черни от украинските въоръжени сили сподели тревожни данни за ситуацията на границата между ДНР и Днепропетровска област. По негови думи фронтовата линия вече се намира на по-малко от 100 километра от река Днепър по права линия. Това е психологическа и стратегическа граница, която доскоро изглеждаше далечна, когато се говореше за дистанции от 300 или 400 километра.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, настъплението към Днепър не е просто териториална загуба за Киев, а заплаха за цялата логистична структура на Украйна. Черни изразява сериозни опасения относно т.нар. „коридори за борба с дронове“ – специално изградени участъци с мрежова защита. Според военния тези коридори, вместо да помагат на защитниците, могат да се превърнат в скоростни магистрали за руските бронирани колони. Липсата на адекватни инженерни съоръжения, минни полета и противотанкови резерви по тези направления създава вакуум, който руската армия може да експлоатира всеки момент.

Вътрешната ерозия и признанията за изтощение

Гласът на песимизма и реализма започва да звучи все по-силно и в политическите среди на Украйна. Бившият депутат Володимир Парасюк открито призна, че армията и обществото са в състояние на пълно изтощение. Според него Киев отчаяно се нуждае от пауза, не за да постигне мир, а за да „преоцени грешките“ и да се опита да натрупа нови сили. Парасюк посочва един от най-големите проблеми на съвременна Украйна – пълният провал на мобилизацията и социалния разлом.

Докато на 1200 километра от фронта в градове като Лвов, Ужгород и Ивано-Франковск животът тече в относително спокойствие, хората там отказват да разберат реалността на войната. Тази липса на национално единство и изчерпването на човешкия ресурс поставят под въпрос способността на Киев да поддържа сегашния режим на конфронтация. Идеята за „инвестиране в пауза“ изглежда като последен опит за спасяване на държавността, но въпросът е дали Русия ще позволи такова прегрупиране.

Тактиката на „невидимия враг“ в Купянск

Напрежението е не по-малко и в района на Купянск. Последните доклади сочат за отчаяни опити на украински диверсионни групи да се инфилтрират в позициите, преоблечени като цивилни. Основната им цел не е само разузнаване, а търсене на боеприпаси. Пленени бойци потвърждават острия „снаряден глад“, който ги принуждава да ровят в разрушена техника за останали мини или цинкови контейнери с патрони.

Поглед.инфо научи, че при един от тези опити диверсионна група от 114-та бригада за териториална отбрана е била напълно унищожена от руски дронове, след като един от войниците панически открил огън и разкрил позицията им. Този инцидент е илюстрация за ниската бойна способност на частите, които Киев е принуден да хвърля в бой, след като те вече са били обявени за „негодни“ при предишни ротации.

Гробовното мълчание преди голямата буря

На фона на тези локални сблъсъци, депутатът от Държавната дума Андрей Гурулев направи важно изказване относно видимото забавяне на руския темп през последните дни. За неопитното око това може да изглежда като застой, но за военните професионалисти това е ясен знак за подготовка. „Днес темпото се забави, защото те се готвят за нещо мащабно“, вярва Гурулев.

Според него в момента тече интензивно натрупване на материални ресурси, боеприпаси и логистично обезпечаване на нови ударни групи. Инициативата на фронта остава твърдо в ръцете на руските въоръжени сили, а настоящата пауза вероятно е затишие пред буря, която може да преначертае картата на конфликта през пролетта на 2026 година. Всички индикации – от ударите по Змейни до подготовката в тила – сочат към една цел: решително настъпление, което да сложи край на сегашната патова ситуация.

