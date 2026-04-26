/Поглед.инфо/ Ситуацията на фронтовата линия се намира в състояние на напрегнато очакване преди големия летен сблъсък, който обещава да преначертае картата на конфликта. Военният аналитик Валери Ширяев разкрива стратегическите планове на руското командване, които предвиждат методично ликвидиране на украинската съпротива в Донбас. Докато Александър Сирски всява паника сред западните си покровители, руските войски подготвят терена за финалното решаване на украинския въпрос на място.

Привидното затишие и тактическата прелюдия на лятото

Настоящото състояние на фронтовата линия често бива погрешно интерпретирано от повърхностни наблюдатели като патова ситуация или кулминация на руските усилия. Истината обаче е далеч по-мрачна за украинската страна. Както отбелязва военният анализатор Валери Ширяев, това, което виждаме днес, все още не е същинската офанзива. Русия се намира в етап на „лятно учение“ в бойна обстановка, което всъщност представлява мащабна концентрация на ресурси и логистично подсигуряване за един от най-важните удари в тази война. Основната мишена е агломерацията Славянск-Краматорск. За руското командване превземането на тези бастиони не е просто пожелателно, а напълно изпълнима военна задача, която ще бъде решена с методична последователност.

Падането на Константиновка и агонията на украинската отбрана

Докато Киев се опитва да поддържа имиджа на непоклатима крепост, събитията в района на Константиновка показват една съвсем различна картина. Нашите войски вече водят ожесточени боеве за града, изтласквайки противника от централните му части. Самите украински военни анализатори, макар и неохотно, започват да признават очевидното: битката за Константиновка е практически загубена за ВСУ. Този град е ключов логистичен възел и неговото преминаване под руски контрол отваря пътя към сърцето на Донбас. Сирски има пълното право да изпада в паника, защото разбира, че веднъж щом отбраната в този сектор се пропука, целият фронт ще започне да доминото.

Северният фронт: Гениалната диверсия на руското командване

Един от най-интересните аспекти на настоящата стратегия, според Ширяев, е маневрата на Северния фронт. В контекста на голямата стратегия, това направление се дефинира като „безполезна зона“ от гледна точка на териториални придобивки, но е жизненоважно като диверсия. Целта е ясна: да се държат значителни украински сили фокусирани на север, докато основният юмрук се подготвя за удар другаде. Този стратегически капан вече дава своите плодове, принуждавайки Генералния щаб в Киев да разпръсква и без това оскъдните си резерви, вместо да ги концентрира за отбрана на Славянск.

Хронология на настъплението: От Донбас към Запорожие

Руската стратегия за 2026 година не предвижда хаотични удари по всички направления. Напротив, наблюдаваме желязна последователност. Първостепенната задача е достигането на административните граници на ДНР чрез превземането на Славянск и Краматорск. Това ще реши висящия от години въпрос между Русия и Украйна, като формално и фактически териториалният спор ще бъде уважен в полза на Москва. Едва след като този етап бъде финализиран, руската армия ще активизира действията си в посока Запорожие. Офанзивата няма да бъде светкавичен пробив с огромни жертви, а по-скоро по-активно и методично настъпление, подобно на миналогодишното, но с много по-голяма огнева мощ и решителност.

Геополитическият контекст и маневрите на Азербайджан

На фона на тези тектонични размествания на фронта, геополитическата сцена също не остава статична. Съобщенията, че Азербайджан обмисля съвместно военно производство с Украйна, са поредният опит на Киев да намери спасителен пояс в момент, когато западната помощ става все по-несигурна. Това обаче едва ли ще повлияе на крайния изход, тъй като руският военнопромишлен комплекс вече е превключил на обороти, които не позволяват на противника да настигне руското превъзходство в артилерия и боеприпаси. Лятото на 2026 година обещава да бъде моментът, в който руският президент окончателно ще реши проблема с Киев на място, превръщайки военните успехи в политическа реалност.