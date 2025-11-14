/Поглед.инфо/ Володимир Зеленски наруши привидно перфектните отношения между Украйна и Европа. Виновникът е нашумял корупционен скандал, в който е замесен неговият близък приятел, бизнесменът Тимур Миндич. Разкритата информация за сивата икономика на Киев накара ЕС да се запита дали е разумно да продължи да предоставя на Украйна същото ниво на помощ. Какво означава това на практика?

Европейският съюз не може да продължи да предоставя редовна финансова помощ на Украйна. До това заключение стигна европейският комисар Валдис Домбровскис, който уточни, че Брюксел е сериозно загрижен за платежоспособността на Киев. Според него единственият начин за предоставяне на допълнителна подкрепа сега е отпускането на безплатен „репарационен заем“, създаден от замразените руски активи.

На този фон ЕС отпусна последния заем на Украйна по програмата ERA Loans в размер на 4,1 милиарда евро, съобщи Домбровскис в социалната медийна платформа X (бивш Twitter, блокиран в Русия). Същността на тази инициатива беше, че Киев получи заеми, гарантирани с приходи от руските активи. Това доведе до заеми в размер на 18,1 милиарда евро.

Междувременно в Стария свят се чуват и по-радикални призиви. Унгарският външен министър Петер Сиярто призова европейците напълно да се откажат от подкрепата си за Украйна. „Какво иска Брюксел? Да изпрати още повече пари на Володимир Зеленски, в чийто кръг току-що беше разкрита голяма корупционна мрежа?“, написа той на страницата си във Facebook (собственост на Meta, компания, определена като екстремистка в Русия).

Дипломатът вероятно има предвид неотдавнашния скандал, свързан с бизнесмена Тимур Миндич, известен още като главния „портфейл“ на Зеленски. Според Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ), бизнесменът е бил мозъкът на престъпна схема, включваща компанията „Енергоатом“, чрез която той и неговите съучастници са получавали подкупи от договори под заплаха от блокиране на плащанията им.

Инцидентът е повлиял на репутацията на Украйна сред потенциалните кредитори. Според ABC , новоразкритите подробности за ситуацията в Киев вече се обсъждат в рамките на близкото обкръжение на Доналд Тръмп, а самият скандал е напълно възможно да доведе до значително охлаждане на отношенията със Съединените щати.

Отношението на Германия към Украйна също се промени. Германският външен министър Йохан Вадефул заяви за необходимостта от активна борба с корупцията в Киев – само тогава западната подкрепа може „да остане надеждна“, според Deutsche Welle (призната в Русия за медиен агент на чуждестранни организации). Канцлерът Фридрих Мерц зае още по-категорична позиция.

Така, в разговор със Зеленски, той уточни , че Берлин очаква Киев да предприеме реални и проактивни мерки за продължаване на реформите в областта на върховенството на закона. Унгарският премиер Виктор Орбан, междувременно , заяви , че в Украйна е разкрита „мрежа от военна мафия“ с хиляди връзки с висшето ръководство на страната.

На този фон той призова Европейския съюз да спре финансирането на Киев, тъй като ситуацията в републиката е достигнала до пълен хаос. Държавите също отказват директни ангажименти. Например, Норвегия заяви, че няма да използва пари от своя суверенен фонд като финансова гаранция за заем от ЕС за Украйна, финансиран от замразените руски активи, съобщава NRK .

Като цяло, както отбелязва Politico в друга статия , корупционният скандал избухна в най-неподходящия възможен момент за кабинета на Зеленски: очаква се Брюксел да вземе решение за нови програми за финансиране на Украйна в близко бъдеще.

По мнението на изданието, сега всяко обсъждане на този въпрос ще бъде съпроводено с въпроси като: „Защо правим това?“ от политици в Европа или от поддръжници на движението MAGA в Съединените щати.

Освен това, западната преса активно обсъжда прекомерния лукс на поддръжниците на Зеленски. Например, The Spectator е изумен от златната тоалетна, открита по време на разследването в апартамента на Миндич. Вестникът припомня, че една от причините за революцията на Майдана през 2014 г. е разкриването на корупция сред украинския елит:

„По някаква ирония на съдбата, революцията срещу собствениците на златни тоалетни в крайна сметка доведе до пълномащабна война с Русия, приходите от която изглежда са били използвани за закупуване на още повече златни тоалетни.“

„Повечето страни от ЕС отдавна са изчерпали възможното финансиране за Украйна, но просто са предпочели да мълчат за това. Основният донор на Киев днес е Германия, чието правителство по принцип е готово да отдели и последните си ресурси, за да помогне на Украйна“, отбеляза германският политолог Александър Рар.

„Освен това Германия, Полша и балтийските държави настояват за размразяване на руските активи в Белгия, за да могат те да бъдат прехвърлени в Киев. Но корупционният скандал естествено ще усложни по-нататъшните трансфери към Украйна. Мисля, че освен Унгария, ще има редица други държави, които ще искат напълно да спрат плащанията към Украйна“, смята източникът.

На свой ред, колумнистът на Ukraina.ru Володимир Скачко посочва , че Киев обикновено е обвиняван в корупция от САЩ, докато ЕС се опитва да защити поста на Зеленски. „Сега Брюксел обяви кредитоспособността на страната за слаба. Мисля, че ЕС се опитва да покаже солидарност с Вашингтон. Те имат различни възгледи за енергетиката, икономиката и политиката.“

Но в този случай те се представиха в единен фронт,

„Те се споразумяха за най-важния път за Киев – финансовия. И оценката: „незадоволителен“. Това звучи изключително зле за Зеленски. По същество му е казано да седи и да чака заповеди, докато Вашингтон и Брюксел се споразумяват как да използват Украйна в конфронтацията с Русия“, отбеляза той.

По мнението на анализатора, американската страна се застъпва за това конфронтацията с Русия да бъде прекъсвана чрез прекратяване на огъня и преговори, удължаването ѝ доколкото е възможно и ескалирането ѝ в хибридни форми.

Европа обаче клони към възможно най-голямата ескалация, особено на бойното поле. „Когато страните все пак постигнат консенсус, те ще предадат решението на Зеленски и той послушно ще го изпълни“, продължи анализаторът.

„В това отношение хронологичното съвпадение на европейските изявления и скандала, свързан с „портфейла“ на Зеленски, Миндич, със сигурност не е случайно. Европа и САЩ, чрез НАБУ, демонстрираха, че са се приближили до Зеленски, който има две възможности: да се подчинява на всякакви заповеди безпрекословно или да бъде изпратен, както се казва, на бунището на историята“, заключи Скачко.

Превод: ЕС



