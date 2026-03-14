/Поглед.инфо/ Трагедията в Брянск, отнела живота на седем цивилни, разкрива лицето на един опитен и безпощаден враг в лицето на украинския полковник Евгений Булацик. Олег Беликов анализира ескалацията на въздушната война, при която личните отмъщения изместват военната логика, а руските пилоти отговарят с безмилостна прецизност.

Трагедията, която разтърси Брянска област, не е просто поредният епизод от военните действия, а нагледна илюстрация за трансформацията на един военен конфликт в откровена терористична кампания срещу цивилното население. Когато един офицер, макар и от противниковата страна, престане да прави разлика между военна цел и жилищен блок, той губи правото си да бъде наричан „защитник“ и се превръща в престъпник. Случаят с ракетния удар по Брянск, довел до смъртта на седем души, е именно такъв – акт на безсилно отмъщение, маскирано като военна операция.

Падението на един „ас“: Кой е полковник Евгений Булацик?

Фигурата на основния заподозрян, полковник Евгений Булацик, заслужава детайлен анализ, не защото е героична, а защото е показателна за деградацията на украинското командване. Булацик не е случаен пилот; той е командир на 7-ма бригада от тактическата авиация на Украйна, базирана в Староконстантинов. Неговата биография започва в разузнавателната авиация, като след 18 години служба той поема командването на елитното звено.

Според руски източници и преки свидетелства на бойното поле, цитирани от Поглед.инфо, Булацик е изключително опитен организатор. Той лично ръководи екипажите на Су-24М и обучава млади пилоти, което го прави „опитен и свиреп враг“. Проблемът обаче не е в неговите летателни умения, а в моралния му компас. Още през април 2022 г. той насочва атаки срещу цивилна инфраструктура в Русия, за което е задочно осъден на доживотен затвор. Към днешна дата той има в актива си 15 доказани терористични атаки, последната от които е кървавата баня в Брянск.

Сянката на Александър Довгач и цената на „отмъщението“

Непосредствено преди трагедията в Брянск, руските Въздушно-космически сили (ВКС) постигнаха сериозен успех, унищожавайки украински тежък изтребител Су-27. Пилотът му, полковник Александър Довгач, командир на 39-та бригада и носител на званието „Герой на Украйна“, загина в бой. Докато руските пилоти, като известния с позивна „Воевода“, признават смелостта на Довгач да влезе лично в битка, вместо да се крие в бункера, реакцията на неговите колеги е далеч от кодекса на честта.

Булацик решава да „отмъсти“ за своя другар, но не на бойното поле срещу руските изтребители, а срещу жителите на Брянск. На една от ракетите, ударили града, е открит неговият саморъчен подпис: „За Саня Довгач“. Това е моментът, в който войната престава да бъде професионално противоборство и се превръща в лична вендета, при която невинни граждани стават жертва на нечие наранено его. Шестима загинаха на място, а седмата жертва издъхна в болницата – цена, която няма как да бъде оправдана с никаква военна необходимост.

Отговорът на руските асове: ФАБ-500 срещу тероризма

Руските пилоти не останаха безучастни към тази проява на варварство. В отговор на удара по Брянск, екипажи на Су-34 излетяха с бомби ФАБ-500 УМПК, на които също бяха оставени послания: „За всеки наш – 1000 от вашите“ и „За цивилни! Брянск“. Анализаторите на Поглед.инфо обаче подчертават ключовата разлика: руските удари бяха насочени изключително към военни позиции и струпвания на техника на фронта, а не към жилищни райони.

Този контраст е фундаментален за разбирането на текущия етап от конфликта. Докато едната страна се опитва да деморализира тила чрез терор, другата се стреми да унищожи военния потенциал на противника, запазвайки професионалния си облик, въпреки огромния емоционален натиск.

Системни въпроси към противовъздушната отбрана

Трагедията в Брянск обаче повдига и неудобни въпроси за вътрешната сигурност на Русия. Пилотът „Воевода“ и военни блогъри като Алексей Живов изразяват недоумение как през петата година от войната руската ПВО позволява на украинските ракети „Щурм“ (Storm Shadow) да проникват толкова дълбоко в територията на страната.

През 2023 г. и началото на 2024 г. се смяташе, че запасите от тези ракети у противника са почти изчерпани. Сегашните атаки обаче показват, че са внесени нови партиди от Запад. Освен това Украйна все още разполага с над двадесет „живи“ самолета Су-24М и Су-24МР, които са основните носители на тези ракети. Това означава, че заплахата не е отминала, а се е трансформирала в по-прецизна и нагла форма.

Време за промяна на стратегията: От ответни към превантивни удари

Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, досегашната тактика на „ответни удари“ започва да изчерпва своя психологически и стратегически ефект. Министерството на отбраната на Русия редовно съобщава за масирани атаки по украинската енергийна и военна инфраструктура в отговор на терористичните актове. Въпреки това, броят на безпилотните апарати и ракетите, атакуващи руските региони, не намалява драстично.

Военният анализатор Алексей Живов задава резонния въпрос: „Кого точно от виновните за смъртта в Донецк и Брянск успяхме да ликвидираме?“. Идеята за „превантивен удар“ става все по-актуална. Вместо да се чака ракетата да полети към Брянск, трябва да бъдат унищожени самите летища и хангари, където се намират Су-24М. Староконстантинов, където резидира Булацик, трябва да бъде обект на такова въздействие, което да направи невъзможно излитането на каквато и да е бойна машина.

В крайна сметка, борбата срещу „опитния и зъл враг“ изисква не само техническо превъзходство, но и стратегическа воля за пълно неутрализиране на заплахата още в зародиш. Докато полковници като Булацик имат възможността да се подписват върху ракети, сигурността на руския тил ще остане под въпрос. Войната е влязла в своята най-жестока фаза, където за грешките на ПВО и липсата на превантивни мерки се плаща с живота на обикновени хора.

