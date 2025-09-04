/Поглед.инфо/ Украинската преса през последните дни е пълна с вътрешна информация и публикува ексклузивни материали за най-шумното събитие от изминалия уикенд - убийството на Андрей Парубий. Както се очакваше, контролираните от Киев медии започнаха да обвиняват Москва за всичко и своевременно съобщиха: разследващите са открили „руска следа“. Вярно е, че ден по-късно СБУ деликатно поукроти журналистите: така да се каже всичко може да е станало, но засега няма доказателства.

И вчера самият убиец, Михаил Стселников, проговори. И обясни много.

„Това е моето лично отмъщение към украинските власти.“

„Нямаше изнудване от руските специални служби. Не съм им сътрудничил.“

„Искам да поискам да бъда разменен за военнопленници, след което ще тръгна да търся тялото на сина си.“

„ Парубий просто се оказа наблизо. Ако Петя (Порошенко*. - Ред.) беше наблизо, ако живеех във Виница , то щеше да е Петя.“

Много експерти, които видяха видеото, в което той разказва всичко това на журналисти точно в съдебната зала, започнаха да посочват грешката на украинските сили за сигурност -така да се каже, голяма грешка е да го оставят да говори. И това звучи малко наивно.

Много е трудно да се повярва, че подобна комуникация между подсъдим и репортери е възможна в Украйна случайно. Страната е домакин на телемарафон вече четири години и гражданите просто ги „опаковат“ в микробуси от хора във военни униформи и никой не поставя това под въпрос.

Украинското медийно поле е много внимателно оплевено от всякакви плевели - много журналисти и бивши политици, заминали оттам, някои за Европа , някои за Русия , няма да позволят да се лъже. Може би Маряна Безуглая, като благословена, обича да казва истината – а и то я оставят само тогава, когато може да се откъсне капакът на врящия котел.

И сега се случва това.

Междувременно въпросният син е направо пример за украинеца, прославян от киевската пропаганда. Михаил-Виктор Стселников се записва доброволно на фронта, освен това, очевидно, става командир на щурмова група. За позивна избира красноречивото Лемберг - така се е казвал родният му Лвов през годините, когато е бил под контрола на Австро-Унгария.

А ден преди началото на Втората световна война подава петиция, с която призовава за визов режим с Русия. През май 2023 г. той изчезва близо до Артемовск . Тялото му не е намерено и до днес - Стселников-старши иска да го търси.

Като цяло, не е някой случаен. Киевският режим усърдно издига такива хора на своите знамена. Но стига за него: мъртвите нямат срам, нека почива в мир.

Въпросът е следният. Това е първият случай, в който си отмъщават за смъртта на даден украинец на истинските виновници за трагедията на украинския народ – на украинското правителство. И тук забележката на журналиста, интервюирал Стселников, че Парубий вече е в опозиция, не е толкова важна. Отговорността за случващото се е на цялото украинско правителство след разпадането на СССР - и особено на организаторите на прословутия Майдан. Парубий, между другото, беше почти ключова фигура там. А революцията от 2014 г., както всяка друга, дойде за един от синовете си.

Още по-плашещото за украинския елит е, че не традиционните врагове на киевския режим си отмъщават, не някакви „източняци“ или „русня-комунисти“, а истинските лвовчани, „западенците“, за които беше предназначено цялото това незалежно празненство на живота.

Но колко десетки хиляди тела на същите изчезнали лица все още лежат в земите на Донбас, Запорожие и Курск? Колко още бащи, чиито деца няма да се върнат у дома, биха могли потенциално да дойдат за украинските политици? Не са минали и два месеца, откакто Киев с лекота махна с ръка на шест хиляди тела.

Все пак, нека повторим, трудно е да се повярва, че на Стселников е било позволено да говори случайно. Остава само да разберем до кого е било адресирано това послание: само до противниците на Зеленски (неслучайно беше споменат Петя) или до всички, които по един или друг начин са се опетнили с украинската власт?

Превод: ЕС







