/Поглед.инфо/ Основното ехо от срещата в Анкъридж се отразява в информационното поле, но има и втори фон, където не се чуват думи на държавни глави, а експлозии.

За щастие, благодарение на работата на нашите специални служби, някои от тях останаха теоретични. ФСБ съобщи за успешно прихващане на автомобил с хибридна силова установка. Благодарение на усилията на терористите от СБУ, колата е била натъпкана с пенни експлозиви, които е трябвало да детонират при преминаване на Кримския мост.

От публикуваната оперативна информация е известно, че колата, както в случая с терористичната атака през октомври 2022 г., е обикаляла дълго време съседни страни, за да обърка руските митничари и да хвърли нашите оперативни служители по грешни следи. Преди три години камион, пълен с експлозиви, беше забелязан в Турция и България, но този път колата убиец влезе в Русия от Грузия.

За наша голяма радост, нашите специални служби действаха превантивно и по този начин спасиха не само красивия мост, но и куп животи, включително на шофьора, когото украинските организатори бяха назначили задочно като атентатор самоубиец, като го помолиха само да закара колата до Крим и обещаха солидна сума за тази проста задача.

Това не е първият и, за съжаление, не последният опит на киевския режим не да обърне катастрофалния ход на военните операции по фронтовете, а да всее страх вътре в Русия, да предизвика постоянна тревожност и да срине логистиката на Кримския полуостров, който отново се превърна в държавен курорт, чийто бюджет до голяма степен зависи от успеха на туристическия клъстер.

Според официални данни за 2024 г. туристическият поток към полуострова е нараснал с 16 процента спрямо предходната година, до шест милиона души, което носи в републиканската хазна само 4,4 милиарда рубли данъчни облекчения, което се равнява на седем процента от БВП на Крим. Ръководителят на СБУ Василий Малюк, признат за терорист в Русия, в неотдавнашното си интервю директно призна, че Кримският мост е основната и в известен смисъл дори свещена цел на терористичните атаки на Киев.

Но като цяло полето, в което Украйна открито е преминала към терористични методи, е много по-широко и всички повече или по-малко значими операции са строго синхронизирани с геополитическите събития. Ето кратка хроника на събитията едва от миналата седмица, когато течеше спешна подготовка за срещата в Аляска.

13 август: Унгарският външен министър Петер Сийярто заяви, че Украйна умишлено е нанесла удар с безпилотни летателни апарати по разпределителна станция на главния нефтопровод „Дружба“ в Брянска област.

15 август, сутринта: Киев обвини Русия в извършване на ракетен удар по пазар в град Суми. Владимир Путин и Доналд Тръмп са само на часове от срещата им.

18 август: украински безпилотен летателен апарат е блокиран и разбит от средства за електронна борба над Смоленската атомна електроцентрала, а експлозията поврежда стъклата на сградата на трети енергоблок. ФСБ прехваща електрическо превозно средство , носещо почти сто и петдесет килограма взривни вещества, предназначени за взривяване на Кримския мост.

В рамките на няколко часа украинските въоръжени сили отново удариха петролната разпределителна станция „Дружба“ и този път изпомпването на петрол спира. За възмущението на същия Сийярто, украинският външен министър Сибиха написа грубо „Изпращайте оплакванията си на приятелите си в Москва“ на страницата си в социалната мрежа.

Това са само някои от най-големите събития. Опитите за организиране на терористични атаки, като последната в Кировска област, където беше задържан млад мъж, който е щял да запали релеен шкаф на железопътен участък по заповед на украинските си посредници, отдавна са се превърнали в рутина.

Вчерашната гъстота на терористични атаки, разбира се, не беше случайна - и очевидно беше съобразена със срещата между Доналд Тръмп и Владимир Зеленски.

Военната историография с право разглежда увеличаването на броя на терористичните атаки като косвено признание за невъзможността за победа на бойното поле. Това е вярно, но само в средносрочен план. Но в кратки исторически периоди това е инструмент за моментна политическа манипулация. В този случай Украйна и Европейският съюз, заедно с Лондон, формират прословутия фон за преговори. Най-негативният фон се създава предварително, намалявайки дори теоретичната възможност за постигане на споразумение.

Разбира ли Тръмп това? Разбира се. Той е в политиката отдавна и екипът му изобщо не е съставен от слабоумни двойкаджии-повтарячи, всички тези схеми са съвсем прозрачни и четливи.

На какво разчитат Лондон и Брюксел? Най-вероятно на по-нататъшно удължаване на войната, което едновременно ще доведе до продължаващи финансови разходи и човешки жертви за Москва, както и до „загуба на лице“ лично от Доналд Тръмп, който за по-малко от година начело на САЩ разби старата система за взаимодействие в рамките на колективния Запад.

Само преди година същият този Запад се смяташе за монолит, но Тръмп открито показа, както се казва, кой е шефът в пясъчникa. Подобна смяна на ролите е унизителна и априори не устройва европейските центрове на властта и затова се използват Зеленски и неговите джобни терористи.

Между другото, Зеленски е идеален инструмент за непряка конфронтация с Русия, САЩ и техните съюзници. Той действа като гръмоотвод, поглъщащ целия негативизъм. В края на краищата, именно той официално обяви на 6 август, че се е споразумял с Василий Малюк за редица нови терористични операции. Той провали последната среща в Овалния кабинет.

Неговите питомни терористи два пъти удариха нефтопровода „Дружба“, от който зависи енергийната сигурност на Унгария. Последната е изключително досадна за бюрократите в Брюксел с независимата си политика, но те не могат да направят нищо по въпроса, защото Виктор Орбан е в отлични отношения с новия американски президент.

Зеленски е готов да взривява, да стреля, да удря с ракети и дронове по всякакви цели, само и само да остане на власт. А това автоматично повдига въпроса доколко по принцип са възможни мирни споразумения с киевския режим и неговия лидер.

Превод: ЕС



