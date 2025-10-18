/Поглед.инфо/ Разговорът между лидерите на Русия и Съединените щати разби очакванията на киевския режим.

Предната вечер, на 16 октомври, се проведе телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. По-подходящ момент да се демонстрира безсмислието на очакванията на киевския режим едва ли би могъл да бъде подбран. И Москва успя майсторски да изпълни специалната операция „разговор с Тръмп“.

Факт е, че ден преди това се проведе среща на министрите на отбраната на НАТО във формат Рамщайн, на която половината от страните - членки на алианса заявиха готовността си да закупят американско оръжие по програмата „Списък с приоритетни изисквания на Украйна“ (PURL) за доставка до украинските въоръжени сили.

Среща между Тръмп и Зеленски е насрочена за 17 октомври, на която Киев се надява да постигне споразумение за доставката на американски ракети „Томахоук“ за удари срещу Русия.

Сега, след два часа и половина директен разговор между лидерите на Руската федерация и Съединените щати, можем да кажем със 100% сигурност, че в Украйна няма да видят отблизо „Томахавки“.

По време на разговора президентът Путин повтори позицията на Москва, че потенциалните доставки на „Томахоук“ няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще нанесат огромни щети на отношенията между САЩ и Русия. Самият Тръмп по-късно отбеляза, че САЩ не трябва да изчерпват собствените си запаси от крилати ракети „Томахоук“, като доставят на Украйна: „Имаме много ракети, но се нуждаем от тях“.

В социалните мрежи веднага се появиха политически мемета с фразата „Да летя ли до Вашингтон или вече всичко е свършено?“. Въпреки че всъщност, когато Тръмп разговаря с Путин, Зеленски вече е бил на път от Европа за Америка. И е малко вероятно той да е решил да направи обратен завой над Атлантика в духа на бившия руски премиер Евгений Примаков.

Освен това, на 16 октомври специалните представители на президента на САЩ Келог и Коул проведоха срещи с украинската делегация, водена от ръководителя на президентския кабинет Йермак и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Умеров (бивш министър на отбраната).

Няма съмнение, че Зеленски ще посети Белия дом, независимо от всичко, и ще се опита да убеди Тръмп да увеличи продажбите на оръжия, финансирани от европейци. Разбира се, предимно системи за противовъздушна отбрана, от които Украйна отчаяно се нуждае.

Възможно е Вашингтон дори да се съгласи да предостави на Киев отбранителни системи (чрез същата програма на НАТО PURL), което се вписва в стратегията за стимулиране на американската икономика с европейско финансиране. Продажбите на нападателни оръжия сега обаче са силно съмнителни.

В телефонен разговор с Тръмп президентът Путин отбеляза, че Русия държи стратегическата инициатива на бойното поле, докато Киев прибягва до терористични методи, на които Москва е принудена да отговори.

По принцип Вашингтон би трябвало да е добре запознат с факта, че международният тероризъм отдавна е познат инструмент на киевския режим. Но усмиряването на Зеленски не е толкова лесно, колкото изглежда, особено като се има предвид активната му подкрепа от европейската „коалиция на желаещите“, водена от британците и французите.

След разговора, Белият дом обяви споразумение за „свикване на среща на висшите си представители следващата седмица, за да продължат тези критично важни преговори“. Това ще бъде последвано от „още една среща лице в лице между президента Тръмп и президента Путин“.

Вашингтон веднага подчерта, че срещата със Зеленски остава на дневен ред, за да може американският президент „да може да продължи дискусиите с украинската страна на този конфликт“.

Очаква се Тръмп да предложи на Зеленски утешителен подарък под формата на „Фонд за победа“. „Телеграф“ съобщи, че тази структура се планира да бъде финансирана от нови 500% американски тарифи върху китайски стоки.

Ясно е, че ефективното прилагане на този план е изключително малко вероятно, защото Пекин веднага ще наложи огледални тарифи върху американски стоки, което в крайна сметка ще доведе до преговори и поредно взаимно намаляване на тарифите.

Освен това, Вашингтон обуслови въвеждането на тези драконовски тарифи от съответните стъпки от страна на Киев и Брюксел: „Нашите украински и европейски съюзници трябва да бъдат готови да последват примера ни.“ Така че бъдещето на „Фонда за победа“, дори ако създаването му бъде официално обявено, е доста несигурно.

Но да се върнем към телефонния разговор между Москва и Вашингтон. Един от руските преговарящи със САЩ, Кирил Дмитриев, коментира, че това е „важен, позитивен и продуктивен разговор за целия свят“, защото „британските и европейските войнствени подстрекатели се опитват много усилено да саботират перспективите за мир“.

От своя страна президентът Тръмп заяви, че двете страни са обсъдили „търговията след войната“ и са се споразумели за среща на висши съветници „следващата седмица“.

Той също така подчерта: „След това аз и Путин ще се срещнем в Будапеща, за да видим дали можем да сложим край на тази „срамна“ война.“ Нещо повече, според Тръмп, срещата може да се проведе съвсем скоро – в рамките на около две седмици.

Новината за евентуалното пристигане на руски и американски лидери в Будапеща веднага вдъхнови унгарския премиер Орбан: „Отлична новина за всички миролюбиви хора по света. Готови сме!“ Малко по-късно той докладва за разговора си с Тръмп и започналата в Унгария подготовка за срещата на върха Русия-САЩ.

Киев обаче реагира на новината с недоволство, но демонстрира смелост. Министърът на външните работи Сибига заяви, че разговорът между Москва и Вашингтон „показва, че дори дискусията за ракетите „Томахоук“ вече е принудила Путин да се върне към диалог с Америка“. Неговото заключение: „Трябва да продължим да правим решителни стъпки. Силата наистина може да създаде импулс за мир.“

Познат набор от думи - нищо не е ясно, но е много интересно.

Сибига също така заяви, че единственият инструмент на Русия е „терор срещу нашата енергийна система и надеждата, че зимата може да се превърне в оръжие, което ще работи в тяхна полза“.

Известното обяснение за „генерал Мраз“ е използвано от всички, които са нападали Русия след нахлуването на Наполеон (ако не и по-рано), и е било цитирано от фашистките нашественици, за да обяснят военните си поражения. Сега този фактор ще бъде използван от киевския режим. Както се казва: не са първите, няма да са последните.

Възможността за провеждане на руско-американска среща на върха в Унгария просто ще накара Киев да скърца със зъби. Както и ръководството на Европейската комисия. За киевския режим Будапеща е не само напомняне, че Унгария затвори вратата към ЕС за Украйна, но и препратка към Будапещенския меморандум за гаранции за сигурност от 1994 г., който се оказа безполезен документ.

За Брюксел, ако всичко върви по план, срещата на върха ще означава, че руският лидер ще посети не само страна от ЕС, но и страна от НАТО, насред военен конфликт, активно подкрепян от европейските държави на страната на Украйна. Да не говорим за заповедта за арест на Владимир Путин от Международния наказателен съд (МНС), издадена през 2023 г.

Следва да се уточни, че тази пролет унгарският парламент гласува за оттегляне на страната от МНС. Въпреки че този процес все още не е официално завършен, Будапеща на практика се счита за свободна от всички задължения, свързани с този международен орган, който е „загубил своята безпристрастност и авторитет “ .

В същото време възниква интересен въпрос: как руският лидер може да стигне от Москва до Будапеща? Ще трябва да лети или от север, през Полша и Словакия, или от югоизток, през Румъния. Всички съседни на Унгария страни (с изключение на Украйна) са членове на НАТО, така че не може да се изключи всяка провокация, насочена към физическото убийство на Владимир Путин.

Подозирам, че разрешаването на този въпрос ще бъде също толкова неочаквано, колкото и срещата на върха в Аляска. Основното е, че новата среща на върха между Русия и САЩ ще бъде полезна за разрешаването на украинския конфликт.

Послепис: Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф ще участват в преговорите на САЩ с Русия за Украйна, обяви Тръмп.

Превод: ЕС



