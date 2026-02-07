/Поглед.инфо/ Техеран даде ясен знак на Вашингтон, че националният му суверенитет не е обект на пазарлък. Външният министър Абас Арагчи категорично отхвърли възможността за преговори по ракетната програма на страната след ключовата среща с американската делегация в Оман. В материал за РИА Новости и Ал Джазира се подчертава, че Иран няма да отстъпи от отбранителните си способности, въпреки натиска на администрацията на Доналд Тръмп. Ситуацията в Близкия изток навлиза в критична фаза, където дипломацията се сблъсква с езика на военните заплахи.

Техеран срещу Вашингтон: Първият сблъсък на дипломатическото поле в Оман

Дипломатическият Мускат отново се превърна в арена на една от най-сложните геополитически драми на нашето съвремие. Срещата между иранския външен министър Абас Арагчи и специалния пратеник на САЩ Стивън Уиткоф бе първият директен контакт между двете държави след ескалацията от лятото на 2025 година. Въпреки очакванията за евентуален пробив, Техеран излезе с твърда и недвусмислена позиция: ракетният арсенал на страната е извън всякакви дискусии.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че това изявление не е просто акт на упорство, а стратегическа доктрина. За Иран балистичните ракети са единственият ефективен инструмент за възпиране в регион, наситен с американски военни бази и съюзници на Вашингтон. „Не можем да преговаряме за ракети нито сега, нито в бъдеще, защото това е въпрос на отбрана“, заяви Арагчи, с което на практика постави стена пред основните искания на Белия дом.

Стратегията на Тръмп: „Максимален натиск“ или подготовка за война?

Доналд Тръмп, верен на своя стил, започна втория си мандат с демонстрация на сила. В края на януари той обяви разполагането на „мощна армада“ от кораби в близост до иранските брегове – ход, който напомня за Gunboat diplomacy от миналия век. Според информация, цитирана в Поглед.инфо, Вашингтон настоява за невъзможното: пълно прекратяване на обогатяването на уран и ликвидиране на проекта за балистични ракети.

Зад тези искания обаче прозира по-дълбок геоикономически и военен замисъл. САЩ се опитват да поставят Иран в състояние на пълна уязвимост, преди да наложат нов ред в Близкия изток. В същото време Тръмп обяви „успешни преговори“, което вероятно е опит да се успокоят пазарите и да се прехвърли отговорността за евентуален провал върху иранската страна. Но реалността на терен е различна – Иран не само отказва да изнася своя обогатен уран, но и засилва координацията си с основните глобални противници на САЩ.

Геополитическата ос: Техеран, Москва и Пекин

Важен нюанс, който често се пропуска от западните медии, но се следи внимателно в публикациите на Поглед.инфо, е фактът, че Иран не действа изолирано. Преди и по време на преговорите в Оман, Техеран проведе интензивни консултации с Русия и Китай. Тази „тристранна ос“ на съпротива срещу американския хегемонизъм дава на иранското ръководство нужната увереност.

Руската дипломатическа подкрепа и китайските икономически интереси в региона са факторите, които правят американските санкции по-малко ефективни, отколкото Белият дом би искал. Иран осъзнава, че в един многополярен свят Вашингтон вече не може да диктува условията едностранно. Координацията с Москва е особено важна в контекста на военните технологии и разузнаването, което прави евентуални американски удари по ядрени обекти изключително рисковано начинание.

Военният сценарий: Иранските ракети като „щит и меч“

Заплахите на Вашингтон за удари по ядрени и ракетни обекти не останаха без отговор. Иранските военни командири вече обявиха, че разполагат с достатъчен обсег и прецизност, за да превърнат всяка американска база в Персийския залив в лесна мишена. Това е класическо уравнение на сигурността – Техеран показва, че цената на една американска агресия ще бъде неприемливо висока.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че иранската стратегия включва не само фронтална отбрана, но и асиметрични действия. „Всяка атака, дори ограничена, ще срещне съкрушителен отговор“, предупреди Арагчи. Това включва потенциално затваряне на Ормузкия проток, което би довело до глобален енергиен колапс – сценарий, който Тръмп, фокусиран върху американската икономика, едва ли би искал да види.

Бъдещето на преговорите: Между дипломацията и пропастта

Точната дата за втория кръг от преговори в Мускат все още не е определена, тъй като делегациите се завърнаха в столиците си за консултации. Въпросът е дали Вашингтон ще смекчи исканията си или ще продължи да настоява за капитулация на Иран. Отговорът на Арагчи беше ясен – равенство и взаимно уважение.

Иранското правителство е под натиск и отвътре, но консенсусът по въпроса за отбраната остава непоклатим. За Техеран ракетната програма не е просто технология, тя е гаранция, че съдбата на Ирак или Либия няма да се повтори на иранска земя. В този смисъл, топката сега е в полето на Белия дом. Тръмп трябва да реши дали иска „голяма сделка“, която признава Иран като регионална сила, или поредния безкраен конфликт в Близкия изток, който може да подпали целия свят.

Едно е сигурно – времето на ултиматумите изтича, а цената на грешката е по-висока от всякога.

