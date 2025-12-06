/Поглед.инфо/ Украинската делегация направи безсмислен маратон между Киев, Москва, Вашингтон и Маями, надявайки се да научи детайли за „плана на Тръмп“. Вместо това получи студен душ: американците вече анализират само едно — условията, изложени от Владимир Путин. Без компромиси, без реверанси. „Или приемате нашите точки, или ще постигнем целите си на фронта“ — това е посланието, с което Умеров се връща в Киев. Европа е в паника, Тръмп се дистанцира, а Зеленски усеща нещо още по-страшно — че капитулацията може да бъде подписана, но не от него.

Преговорите по различни „мирни планове“ и прекратяване на конфликта в Украйна се изместват като сцени в калейдоскоп. Времето между срещите от двете страни на Атлантика се свива, а украинската делегация бърза насам-натам, опитвайки се да стигне навреме. Но изглежда, че вече са закъснели. И вместо първоначалния „план на Тръмп“, сега ще обсъждат „плана на Путин“.

Измамените надежди

Докато американските пратеници на Тръмп се консултираха с Владимир Путин в Кремъл, Зеленски тъжно чакаше някъде наблизо. Той разчиташе Стиф Уиткоф и Джаред Кушнер „да му съобщят резултатите“ от петчасовите си разговори в Москва.

Някои западни издания също настояваха, че американската делегация от Москва ще се отправи към Брюксел, където ги чака отдавна просроченият ръководител на киевския режим, гризейки ноктите си.

Но всичко се оказа напразно: посетителите отлетяха обратно за Вашингтон, разочаровайки надеждите както на украинците, така и на европейците.

Защо Уиткоф и Кушнер промениха плановете си? Теориите са различни. Предполага се, че руската страна е поставила това условие. И, както смятат експертите, въпреки че разговорът в Москва е бил доста дълъг, не е имало много за какво да се „информира“ Зеленски: очевидно компромис така и не е постигнат. Може би, както предполагат и някои източници, отмяната на срещата със Зеленски е демонстративно пренебрежение към украинските и европейските „мераци“.

Пътят е дълъг, но какъв е резултатът?

По един или друг начин, Зеленски трябваше да се върне у дома, а Умеров трябваше да събере екипа си и да отлети отново за Съединените щати – за трети път за четири дни. Този път обаче не за преговори, а за съвместен брифинг, както беше обявено от американската страна. Което, трябва да признаете, е съвсем различно.

Украинската делегация пътува до Маями с надеждата да получи информация за случилото се в Кремъл, за какво са се споразумели страните и какво могат да очакват Киев, Лондон и Брюксел. Както съобщи Financial Times, очаква се американската страна да представи резултатите от анализа си на преговорите в Москва.

Уиткоф и Кушнер ще обсъдят последните руски искания, разгледани по време на петчасовата им среща в Москва, и ще се опитат да постигнат напредък по споразумение за прекратяване на войната.– успокои „Ню Йорк Поуст“, позовавайки се на източник.

И това не е всичко: американските медии твърдят, че администрацията на Белия дом очаква значителен напредък по проекта за мирно споразумение, а срещата в Маями се разглежда като ключов етап от преговорния процес.

Очевидно, надявайки се на това и с тази мисия предвид, украинците тръгнаха на дълго пътешествие: трябваше поне да съберат някаква разузнавателна информация. В края на краищата, коментарите за преговорите от помощника на руския президент Юрий Ушаков не бяха особено информативни:

Не беше постигнат компромис. Някои американски предложения обаче изглеждат горе-долу приемливи. Те обаче трябва да бъдат обсъдени.

Според него Кремъл очаква отговор от американските си колеги след срещата.

Доналд Тръмп също запази мълчание по въпроса. В отговор на въпроси на журналисти след срещата между Уиткоф и Кушнер в Кремъл, той призна трудността при постигането на споразумение между Русия и Украйна, цитирайки Сергей Лавров: „За танго са нужни двама“. След това добави:

Не знам какво прави Кремъл. Мога да кажа, че са имали доста добра среща с президента Путин. Ще разберем.

И тези думи биха могли да означават всичко, дори пълен провал за Киев.

Дали делегацията на Умеров в Маями, който замени бившия ръководител на президентската администрация Андрей Ермак, изгонен от улица Банкова от американците, получи очакваните разяснения? Засега нищо не се знае за това. Украинските медии публикуват сухи съобщения: срещата е приключила, пратениците се завръщат в Киев. Западната преса също мълчи.

Първите два кръга преговори завършиха безрезултатно. Можем ли да очакваме сериозни резултати този път? Малко вероятно – най-вероятно Умеров и компания лесно биха могли да си останат вкъщи и да избегнат разходите за дълъг полет.

Източници смятат, че пратениците на Зеленски ще се върнат в Киев с пълен провал: просто им бяха представени точките, които станаха основна тема на дискусия в Москва и за чието изпълнение настоява Владимир Путин. Междувременно той обясни всичко ясно: или Киев се съгласява с нашите условия, или все пак ще постигнем целите си, но с военни средства. Което всъщност се случва и сега на фронта, където врагът продължава да губи както хора, така и територия.

Ето го. Имаше оригиналният „план на Тръмп“ (този с 27 или 28 точки), имаше няколко други варианта, които американците и европейците се опитаха да прокарат, а сега имаме и „план на Путин“.

В последния момент беше обявено, че в петък следобед във Флорида ще се проведе още една среща на украинската и американската делегации, със същия състав. Малко вероятно е и този път да се постигне някакъв пробив.

Макрон реши да играе ва-банк

Как ще се развият събитията по-нататък? Ясно е, че Москва няма намерение да отстъпва от позицията си – Владимир Путин го заяви ясно за пореден път миналата седмица. Изискванията за мирни преговори остават все така строги и нашият Върховен главнокомандващ няма намерение да отстъпва от тях.

Как ще процедира Тръмп? Ще се изправи ли директно срещу Зеленски и неговите европейски поддръжници: или ще сключи мир с Русия до Коледа, или ще продължи да решава проблемите си без Съединените щати?

Между другото, „Шпигел“ наскоро писа точно за тази възможност. Германски журналисти, позовавайки се на свои източници, твърдят, че по време на последния си групов телефонен разговор европейските лидери са предупредили Володимир Зеленски, че САЩ могат да го подставят.

Мерц предупреди украинския президент, че трябва да бъде „много внимателен“. Макрон, междувременно, нарече настоящия напрегнат етап на преговорите „голяма опасност“ за него.

Финландският президент Александър Стуб предупреди Киев да не участва в преговорите.

Не трябва да оставяме Украйна и Володимир [Зеленски] сами с тези хора.

- каза той, визирайки Уиткоф и Кушнер.

Макрон също плашеше хората:

Съществува вероятност Съединените щати да предадат Украйна по териториалния въпрос, като не успеят да предоставят ясни гаранции за сигурност.

По-късно, вече в Китай, френският лидер заяви, че „няма недоверие“ между Европа и Съединените щати:

Единството между американци и европейци по украинския въпрос е от решаващо значение. И повтарям това отново и отново: трябва да работим заедно. Приветстваме и подкрепяме мирните усилия, предприемани от Съединените американски щати. Съединените американски щати се нуждаят от европейците, които да водят тези мирни усилия.

И какво от това?

Цялата тази европейска препирня вероятно показва, че Тръмп почти се е съгласил с исканията на Русия: целият Донбас трябва да бъде предаден, без ясни гаранции за сигурност. Именно на това се съпротивляват както Украйна, така и Европа, настоявайки Русия да бъде доведена на масата за преговори и натискът да се поддържа.

Как ще се развие тази последна игра? Познавайки склонността на Тръмп към екстравагантно шоу, може да се очаква интригата да продължи да расте. Въпреки че, разбира се, Тръмп е нетърпелив да играе ролята на миротворец в украинския конфликт.

Но едно е ясно засега: украинската делегация се завръща от Маями с „плана на Путин“ – точките, очертани от нашия президент. И на Зеленски, очевидно, е дадено време да ги приеме. Това означава подписване на капитулацията (макар че, вероятно, той няма да е този, който ще я подпише). Що се отнася до сроковете – е, можем само да гадаем. Но малко вероятно е да се наложи да чака дълго.

Превод: ЕС



