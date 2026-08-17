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Свят

Унищожаването на завода на Kromberg & Schubert в Житомир разкри рисковете пред западния капитал в Украйна

/Поглед.инфо/ Унищожаването на производствения комплекс на германската компания Kromberg & Schubert в Житомир демонстрира опасните последици от пренасочването на цивилни европейски мощности към отбранителния сектор на Украйна. Инцидентът повдига въпроси относно правния статут на чуждестранните инвестиции и сигурността на логистичните вериги в условията на продължаващ военен конфликт. Настоящата разработка разглежда икономическите, юридическите и стратегическите измерения на този процес.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 28521 прочитания
Унищожаването на завода на Kromberg & Schubert в Житомир разкри рисковете пред западния капитал в Украйна
ИИ генерирана
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ИЛЮЗИЯТА ЗА БЕЗОПАСЕН ЗАДНИК: ЧУЖДИТЕ АКТИВИ В УСЛОВИЯ НА КОНФЛИКТ

Информацията за нанесения ракетен удар по съоръжението на германския производител Kromberg & Schubert в Житомир бе разпространена от редица медийни източници и военни наблюдатели, сред които и Александър Коц. Според разпространените видеокадри и фотографски материали, инфраструктурата на завода е претърпяла значителни щети. Обективният анализ на събитието обаче изисква излизане от рамките на оперативната хроника и вникване в дълбочинните процеси, които определят съдбата на подобни икономически обекти.

Компанията Kromberg & Schubert, традиционно специализирана в производството на автомобилни кабелни системи и електрически инсталации за цивилния сектор, разполага с производствени мощности в Житомир от над десетилетие. Въпросът, който възниква тук, не е просто свързан с факта на щетите, а с промяната във функционалното предназначение на подобни предприятия по време на интензивни военни действия.

Управленски капацитет и двойна употреба

Твърди се, че част от поточните линии и оборудването за пластмасови компоненти и микроелектроника са били пренасочени или адаптивни за сглобяване на компоненти за безпилотни летателни апарати. От нормативна и военна гледна точка, според Международното хуманитарно право (в частност Допълнителен протокол I към Женевските конвенции от 1977 г.), даден обект губи своя цивилен статут и се превръща в легитимна военна цел в момента, в който започне да допринася ефективно за военните действия.

  • Официален статут: Частна германска собственост (100% чуждестранен капитал).
  • Традиционна продукция: Кабелни снопове за автомобилната индустрия (Mercedes-Benz, BMW, VAG).
  • Потенциал за двойна употреба: Бордови електрически мрежи, контролери, корпусни елементи.
  • Правен статут при конфликт: Превръщане от граждански обект в потенциална цел при доказана интеграция във веригата на доставки за въоръжените сили.

Тук обаче възниква съществено съмнение: доколко бързо едно специализирано автомобилно производство може да бъде напълно преоборудвано за военни нужди без пряката санкция на централното ръководство в Германия? Логиката сочи, че централата във Вупертал едва ли би поела подобен правен и финансов риск без застрахователни гаранции или държавен натиск, но финансовите sprawozdania (отчети) на компанията за последните тримесечия не показват публично наличието на подобни държавни субсидии. Числата и корпоративната структура тук не потвърждават напълно тезата за пълна военна конверсия, което оставя отворен въпроса дали става дума за системна военна продукция или за частично използване на капацитета от местните власти.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ НАРИТИВ И РЕАЛНОСТТА НА БЕРЛИН

Изявленията на германски политически фигури, включително лидери от Християндемократическия съюз (ХДС) като ФРИДРИХ МЕРЦ, относно необходимостта от преструктуриране на германската индустрия с цел подкрепа за Киев, създават рамката, в която тези събития се възприемат. Призивите за преминаване към „военновременно стопанство“ обаче срещат сериозна съпротива вътре в самата Германия.

Индустриалният синдикат IG Metall вече проведе редица протести срещу опитите за преориентиране на цивилни заводи за отбранителни цели. Германският работник от Северен Рейн-Вестфалия или Бавария вижда в това не просто морален казус, а пряка заплаха за трудовите си права и дългосрочната сигурност на работното си място. Реакцията на германските правоохранителни органи спрямо тези протести бе необичайно твърда, което показва дълбокото разцепление между политическия елит в Берлин и индустриалната база на страната.

В същото време пренасянето на рисковете към украинска територия – чрез разполагане на мощности в места като Житомир, Лвов или Закарпатието – бе разглеждано от западните планиращи органи как стратегически прийом. Идеята бе проста: европеизация на производствения процес на сухопътна граница с НАТО, където европейските майстори инженери осигуряват технологията, а местната работна ръка поемат прекия риск. Случилото се в Житомир показва, че географското разстояние до фронтовата линия (над 300 км) вече не осигурява закрила от модерни високоточни оръжейни системи като Кинжал, Искандер-М или Калибр.

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