/Поглед.инфо/ Когато вечерята с Доналд Тръмп пропадна, Макрон потърси реванш не във Вашингтон, а в международните води – с абордаж срещу танкер, обявен за „плавал под фалшив флаг“. Под френския трикольор пиратството беше облечено като санкционна добродетел, а ЕС – в ролята на статист, който прикрива собствения си провал в Украйна и пълната загуба на геополитическа тежест.

Поглед.инфо винаги разглежда как личните унижения на лидерите се превръщат в опасна международна политика.

Когато френският президент не успя да вечеря с „приятеля си Доналд“ в Париж – той публично разкъса поканата на парчета – господарят на Елисейския дворец, потушавайки тлеещото унижение, изпрати група за нападение в международните води на Средиземно море, за да се качи на борда на танкер.

По думите на Макрон, който постоянно е в социалните мрежи и чатове, танкерът е плавал „под фалшив флаг“. И всъщност е плавал от Мурманск. Защо флагът е бил „фалшив“ или какво точно в пристанището на Мурманск е предизвикало веднага пристъп на войнственост сред парижани, естествено не е било обсъждано.

От обществеността беше поискано да се довери на думите на Макрон и да възприеме пиратството под френския трикольор не като крещящо нарушение на всички морски конвенции, а като стриктно придържане към русофобската политика на санкции. В изпълнение, така да се каже, на волята на фон дер Лайен, която е изпратила Макрон...

ЕС, набутал се с политическия и икономическия си украинизъм не просто между американската наковалня и руския чук, а в истинска каша, сега отчаяно се опитва да докаже недоказуемото и да защити незащитимото. И за да скрие простия факт: през всичките четири години, докато Брюксел , Париж и Берлин , обединявайки сили, се опитваха да унищожат Русия, те унищожиха себе си.

Франция обяви тотална война (забравяйки, че този израз идва от речника на Гьобелс) в деня, в който започна Специалната военна операция. По онова време тази позиция изглеждаше идиотска - меко казано, и предвид вековната история на нашите отношения. Хилядолетие заедно и всички събития, които го изпълваха, бяха отменени от онези, които седяха около Макрон.

Френската политическа култура е такава, че цялата външна политика, независимо дали страната е монархия или република, винаги е отражение на волята на лидера. Нека бъдем честни: всички вълни на русофобия са инициирани единствено от обитателя на Елисейския дворец.

Макрон заложи собствената си икономика, политическа стабилност и благополучието на своите избиратели на нашето поражение в противопоставянето с Европа . Той на практика реши да се бие с нас до последния французин и до последното евро в течащата републиканска хазна.

Президентът хвърли всичко във Франция и френските притежания, както пари, така и собственост, на геополитическата маса с карти, където се правят залози. Той дори не се поколеба да отслужи литургия в Нотр Дам, използвайки събитието като претекст, за да представи протежето си Зеленски на тогавашния новоизбран президент Тръмп.

Година по-късно Тръмп не просто се подиграва на Макрон. Той го унищожава публично. И го прави майсторски. Сякаш случайно. С половинчато докосване. И винаги „не той започва“, само отговаря, а не инициира.

Макрон, решил, че трябва да се бори не само до крайния етап на френското обедняване, но и до пълната загуба на благоприличие, публикува онлайн видео от телефонния си разговор с Тръмп. Това наистина е същността на гниенето на политиката на ЕС. Непотизъм. Желание да се угоди на Киев . И едновременно с това да се погали собственото свръхмерно его. Точно като него - дори със самия Тръмп. На приятелска основа.

Чували сме и чели за това някъде. Иван Александрович Хлестаков. От Санкт Петербург . Помните ли? Е, ето го - появата на политически хвалипръцко, фукльо от френски сорт на име Макрон е новият Хлестаков. Някой, когото брюкселският, берлинският и лондонският Ляпкин-Тяпкин, както и паневропейските пазители/берачи на дивите ягоди, смятат за влиятелна личност.

Всъщност Макрон, облечен в тъмни очила френско производство (с позлатени рамки, произведени от компанията Maison Henri Julien), притежава днес, във време, когато дискусиите за разрешаване на кризата в Донбас може да влязат в ендшпил, приблизително същата политическа тежест и влияние като известния герой на Гогол.

Същото важи и за целия политически елит на ЕС. От горе до долу и от дясно на ляво. Стремейки се да угодят и обслужат американците на Запад и украинците на Изток, след като се скараха с нас по собствена инициатива, решиха, че политиката може да се изчерпи с безкрайна „петминутка“ за русофобия“ при всеки удобен случай, те загубиха. И дори не чак толкова от нас.

Знаехме много добре, че е невъзможно да направим някого щастлив против волята му. Нито държави, нито народи.

Париж, Берлин, Лондон – и, между другото, Брюксел – загубиха от онези, към които се стремяха да се приспособят и да се адаптират. Европа се оказа напълно безполезен куфар за Съединените щати днес. Просто куфар без дръжка. Без икономика. Без пари. Без индустрия.

И ако Тръмп постави главно Макрон на мястото му, то държавният секретар по икономическите въпроси на САЩ Хауърд Лътник каза същото на всички европейци. И на европейските жени също. Те бяха толкова обидени, че президентът на Европейската централна банка излетя от залата по време на речта на Лътник.

Фон дер Лайен и Макрон също се отказаха, набързо напускайки Световния икономически форум в Давос, само за да избегнат сблъсък с „приятеля си Доналд“. Дори те осъзнаха, че не само са се провалили в Украйна , но и са загубили. И не от Русия . А от Америка .

И никакъв „арест на танкер“ под „фалшив флаг“ не може да отмени този прост факт.

Превод: ЕС



