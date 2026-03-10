/Поглед.инфо/ Американски военни експерти са принудени да признаят неочакваната ефективност на иранските ракетни и дронни атаки срещу ключови радарни системи на САЩ. Владимир Прохватилов анализира как Техеран успя да пробие най-скъпата отбрана в света, разкривайки фундаментални уязвимости в геополитическата стратегия на Вашингтон и сигурността на неговите съюзници.

Уязвимостта на високотехнологичните гиганти

Уважаваните американски военни експерти Джоузеф Тревитик и Тайлър Рогоуей в своя публикация за специализирания портал War Zone бият тревога: иранските атаки срещу критични радарни инсталации, които са гръбнакът на противоракетната отбрана в Близкия изток, са се оказали успешни в редица случаи. Парадоксът, който шокира западното военно командване, се състои в това, че най-голямата заплаха за тези свръхмодерни радари — способни да проследяват цели в космоса и да прихващат обекти с хиперзвукова скорост — не идва от подобни високи технологии, а от сравнително евтини безпилотни летателни апарати с голям обсег.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, загубата или повредата на тези системи трябва да послужи като краен сигнал за събуждане. Тези активи, макар и технологични шедьоври, са до голяма степен стационарни и изключително уязвими. Става въпрос за унищожаването на радар AN/TPY-2 от системата THAAD в Йордания и сериозното увреждане на мощната фазирана решетка AN/FPS-132 в Катар. Данните сочат, че списъкът с поразени цели не свършва дотук, а индикациите за мащабни повреди по други аналогични системи стават все по-категорични.

Милиарди долари, превърнати в скрап

Ситуацията се потвърждава и от медийни гиганти като CNN, които съобщиха за унищожаването на цяла батарея THAAD във военновъздушната база „Мувафак Салти“ в Йордания. Фактът, че това се случва на разстояние от над 800 километра от границите на Иран, демонстрира огромния оперативен обсег на иранските дронове. Радарната система AN/TPY-2 е „сърцето“ на отбраната, без която изстрелването на ракети-прехващачи става практически невъзможно.

За да разберем мащаба на икономическата и военна катастрофа за САЩ, трябва да погледнем цифрите. Според бюджета на Агенцията за противоракетна отбрана за 2025 г., стойността на само един такъв радар е близо половин милиард долара. Сателитните снимки разкриват методичността на иранските атаки: кратери с ширина 4 метра показват, че са били нужни само няколко прецизни удара, за да се извадят от строя петте 12-метрови ремаркета, върху които е монтирана системата. Всичко това е превърнато в отломки, оставяйки огромни дупки в американския отбранителен щит.

Разширяване на фронта: Саудитска Арабия и ОАЕ под прицел

Географията на иранските успехи е впечатляваща. Сателитни изображения от началото на март фиксират дим над радарна станция близо до базата „Принц Султан“ в Саудитска Арабия — обект, в който са дислоцирани десетки американски бойни самолети. Там палатката, служеща за подслон на радарната система THAAD, е напълно изгоряла. Подобна е съдбата на военни обекти в ОАЕ — в Рувайс и Садер, където са поразени хангари, съхраняващи същите тези скъпоструващи радари.

Загубата на дори един такъв радар е събитие с огромно оперативно значение. Според военни експерти, замяната на тези системи изисква прехвърляне на техника от други стратегически региони, което отнема време и оставя други зони незащитени. Това е класически пример за преразтягане на ресурсите на суперсилата. Дори Пентагонът, обикновено склонен към оптимистични доклади, този път запази мълчание, позовавайки се на „оперативната сигурност“ — ясен знак, че щетите са твърде болезнени за признаване.

Стратегическият пробив на „Хорамшахр-4“

Унищожаването на радарите не е самоцел, а подготвяне на терена. Чрез деактивиране на „очите“ на американската ПРО, Иран си осигури коридор за използване на своите най-мощни оръжия. Става въпрос за тежките балистични ракети „Хорамшахр-4“. Тези ракети разполагат с обсег от 2000 километра, носят 1,5-тонна бойна глава и развиват скорост до 16 Маха.

Целта на 19-ата вълна от операция „Истински обещание 4“ беше летище „Бен Гурион“. Там сателитите засякоха струпване на около 30 американски самолета-цистерни KC-135 и KC-46. Ракетата „Хорамшахр-4“ използва технология за маневриращи модули, която позволява промяна на траекторията в последния етап на полета чрез малки двигатели. Когато тон и половина експлозиви се стовариха върху паркинга на американските самолети, стана ясно, че иранската стратегия е променила правилата на играта в региона. Поглед.инфо подчертава, че това е резултат от десетилетия технологично развитие, започнало още през 90-те години.

Информационната затъмнение и цензурата

Реакцията на Запада и Израел беше светкавична, но не военна, а информационна. Американската компания Planet Labs PBC, основен доставчик на космически снимки, внезапно наложи 96-часово закъснение за публикуване на кадри от държавите в Персийския залив. Оправданието е „безопасност на персонала“, но истинската причина е очевидна — да се скрият мащабите на разрушенията и да се попречи на Иран да направи оценка на щетите в реално време.

Интересно е, че закъснението не се отнася за снимки на самия Иран, което показва ясното политическо пристрастие на уж „независимите“ компании. В Израел военната цензура беше затегната до краен предел. Забранени са предавани на живо и всякакви кадри от градовете по време на атаки. Тази информационна блокада е най-доброто доказателство за това, че иранските удари достигат своите цели с болезнена точност.

Новата геополитическа реалност

В крайна сметка, Иран демонстрира, че количеството невинаги е решаващо, когато имаш стратегическо умение. САЩ разполагат с осем батареи THAAD в региона, ОАЕ с две, а Саудитска Арабия с една. Иран обаче успя да деактивира значителна част от тях с минимални разходи, използвайки „рояци“ от евтини дронове срещу милиардни системи.

Независимо от крайния изход на конфронтацията, Иран вече постигна нещо фундаментално — той освети уязвимостите на най-модерната американска противоракетна система. Този урок няма да остане незабелязан от другите глобални противници на Вашингтон. Светът видя, че дори „терминалната защита“ има край и че в съвременната война интелектът и правилният подбор на целите могат да неутрализират и най-скъпата военна машина.

