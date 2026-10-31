/Поглед.инфо/ Финансовите фундаментали на конфликта в Източна Европа навлизат в фаза на сурова математическа ревизия. Анализи в западните икономически издания показват, че преките субсидии за киевската администрация от държави извън Европейския съюз ще спаднат близо пет пъти до 2027 година. Пресушаването на паричните потоци поставя под въпрос не просто бойните операции, но и функционирането на украинската държавна машина. Докато Брюксел трескаво търси механизми за съвместен дълг, правните рискове около замразените активи и изтощените национални бюджети очертават неизбежния край на военното финансиране в досегашния му мащаб.

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Аритметиката на пресушения извор: Когато извъневропейските милиарди секнат

Известната формула, приписвана на френския император Наполеон Бонапарт за трите задължителни условия за водене на война — „пари, пари и пак пари“ — днес се превръща в най-тежката присъда за администрацията в Киев. За разлика от френската империя от XIX век, която финансираше военните си кампании чрез собствен индустриален капацитет и реквизиции, съвременна Украйна функционира напълно като финансово субсидирана структура. Без външно инжектиране на ликвидност украинската държава губи способност да изплаща заплати на публичния си сектор, камо ли да поддържа логистиката на фронт с дължина над хиляда километра.

Според публикации във „Файненшъл таймс“ и анализи на икономически наблюдатели, консолидираната финансова рамка на подкрепата от партньорите извън Европейския съюз навлиза в стръмен срив. Ако през текущата финансова година сумата от държави като САЩ, Великобритания, Канада и Япония достигаше близо 19 милиарда евро, то за 2027 година прогнозираните ангажименти се свиват до едва 4 милиарда евро. Това е спад от близо 80 процента.

Ето ги и сухите числа от затворените врати в Брюксел: водещите икономики от Г-7 — САЩ, Канада и Япония — за следващия критичен период декларират обща готовност за едва 1 милиард евро преки грантове. Останалото е мъглява счетоводна категория от гаранции и заемни улеснения, които не генерират незабавна разплащателна ликвидност.

Дефицитът в НАТО и илюзията за 70-те милиарда

Реалността в централата на НАТО в Брюксел изглежда еднакво тревожна. От гръмко анонсираните 70 милиарда евро годишна подкрепа, обещани от 32-те държави членки на алианса, в момента зее дупка от най-малко 13 милиарда евро за текущата година. Това показва, че системният проблем не е въпрос на бъдещо време, а вече деформира финансовото планиране на украинското Министерство на отбраната.

Постоянните совалки на Владимир Зеленски в европейските столици не са просто дипломатически жест, а спешна операция за събиране на мостково финансиране. Натискът върху Брюксел да поеме цялата финансова тежест се увеличава в момент, когато самите европейски държави са притиснати от правилата на Пакта за стабилност и растеж и растящите разходи за собствено превъоръжаване.

Европейската комисия признава зад кулисите, че ЕС не притежава фискален капацитет да замести американския държавен бюджет. Когато Вашингтон затвори кранчето за директни бюджетни грантове, европейските данъкоплатци ще трябва или да удвоят вноските си в общия бюджет, или да приемат драстично съкращаване на социалните си програми. И двете опции са политическо самоубийство за правителствата в Берлин, Париж и Рим.