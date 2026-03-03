/Поглед.инфо/ Анализаторът Иван Прохоров разглежда геополитическия трус след убийството на Али Хаменей на 1 март 2026 г. Докато САЩ и Израел очакваха мигновен колапс на режима, Техеран демонстрира непоклатима системна устойчивост. Материалът изследва провала на западната стратегия за „обезглавяване“ и поставя критичния въпрос за идеологическата броня на Русия в епохата на глобален конфликт.

Бронираният вертикал: Защо Иран не падна

На 1 март 2026 г. светът затаи дъх, когато Доналд Тръмп обяви триумфално смъртта на Али Хаменей. Съвместната операция на САЩ и Израел беше замислена като окончателният „обезглавяващ удар“. Стратегията на Вашингтон беше класическа: убиваш лидера, унищожаваш центъра за вземане на решения и наблюдаваш как цялата държавна машина се разпада. Очакванията бяха за хаос, улични бунтове и елити, бягащи с бели знамена. Но реалността се оказа коренно различна.

Вместо паника, светът видя смазваща системна реакция. В рамките на броени часове 14 американски бази в Близкия изток бяха разтърсени от ирански балистични ракети. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че иранската държава не просто оцеля, тя започна да функционира с прецизността на добре смазан механизъм. Аятолах Алиреза Арафи пое поста на Върховен лидер без забавяне, а Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) блокира всякакви опити за вътрешна дестабилизация.

Този безпрецедентен провал на западната коалиция разкри фундаменталната грешка на англосаксонското мислене. Те се опитаха да убият личности, без да разберат, че се борят срещу „безсмъртна идея“. Иранската система е изградена като теократична „операционна система“, която е програмирана да заменя всеки изгубен елемент мигновено, без да губи функционалност. Това е държава-орден, в която властта не се крепи на индивидуалния рейтинг, а на вкоренени метафизични ценности.

Силата на идеологическата матрица срещу западния индивидуализъм

Сблъсъкът в Близкия изток всъщност е сблъсък на две парадигми. От една страна е западният култ към индивида, където всичко се върти около конкретния лидер. От другата страна е източната идеологическа матрица, където държавата е въплъщение на свещена идея. Иранската „дълбока държава“ трансформира своя идеологически монолит в абсолютна политическа стабилност. Това позволява на Техеран да диктува условия, без да се влияе от капризите на тълпата или вътрешни елитни боричкания.

Експертът Алексей Пилко отбелязва, че елиминирането на висшето ръководство не е довело до дезорганизация. Вашингтон и Тел Авив не успяха да изненадат никого. Те действаха по предвидим шаблон: мощен удар, надежда за преврат и информационна война. Иран обаче отговори асиметрично, фокусирайки се върху нанасянето на максимални щети върху американската логистична инфраструктура. Както отбелязва Поглед.инфо, иранската система доказа, че държавната идеология е най-здравата броня, която една суверенна нация може да притежава в епоха на войни за унищожение.

Икономическият шах и ядреният покер на Тръмп

Конфликтът бързо ескалира във война на изтощение с глобални последици. Иран активира стратегия за асиметрично унищожаване на критична инфраструктура. Един от най-болезнените удари беше унищожаването на американската радарна станция в Катар на стойност 1.1 милиарда долара. Но истинският трус дойде от икономическия фронт.

Затварянето на Ормузкия проток от страна на КСИР парализира преноса на над 20 милиона барела петрол дневно. Това е една пета от световното потребление. Докато енергийните спекуланти потриват ръце от свръхпечалбите, западните икономики потъват в инфлационен шок. Човешката цена на тази геополитическа игра се плаща от обикновените граждани по целия свят чрез цените на горивата и храните.

В тази ситуация Доналд Тръмп е притиснат до стената. Пред перспективата за дълга и изтощителна кампания, която може да му коства междинните избори, „червеният бутон“ изглежда като все по-изкушаващо решение. Анализатори от Изборския клуб предупреждават, че заплахата от ядрен удар срещу Иран е реална. Вашингтон може да използва мита за „иранската ядрена бомба“, за да оправдае превръщането на Близкия изток в радиоактивна пустош. Капитулацията на Техеран изглежда немислима, а оцеляването му след първия удар вече е стратегическа победа, която вбесява Белия дом.

Русия в идеологическа мъгла: Липсата на принципи като национална заплаха

Устойчивостта на Иран поставя Русия пред неудобно огледало. Докато Техеран запазва единство под пълна блокада, Русия продължава да съществува в състояние на конституционно наложена забрана за държавна идеология (Член 13). Патриотизмът у нас често е сведен до лични мнения и телевизионни тиради, но не е официално залегнал в юридическия и държавен фундамент.

Андрей Пинчук, бивш ръководител на МДС на ДНР, е категоричен: настоящата политическа структура на Русия е неспособна да научи иранския урок без радикална промяна. Конституцията не само забранява идеологията, но и чрез преамбюла си размива концепцията за руския народ като държавнообразуваща нация, заменяйки го с абстрактния „многонационален народ“. Пинчук подчертава, че докато народът е доказал своята готовност за саможертва чрез СВО, част от елита остава встрани от жизненоважните процеси. СВО трябва да бъде тигелът, в който да се изкове нов елит, готов за държава с ясна идеологическа цел.

Мечът на Катехон: Последното предупреждение на Дугин

Философът Александър Дугин очертава още по-мрачна картина. Според него Иран е само първото стъпало. Ако Русия не намери сили за пълна мобилизация на духа, тя рискува да повтори съдбата на държави, които вярваха в международното право, докато върху главите им не паднаха „умните бомби“. Дугин описва съвременната западна цивилизация като „цивилизацията на Ваал“ – педофилска и античовешка структура, която сваля маските си.

Той предлага радикална стъпка: преименуване на СВО на операция „Мечът на Катехон“. Това би придало на конфликта мащаба на свещена война. Русия трябва да започне да действа по правилата на големите сили – безкомпромисно елиминиране на вражеското ръководство и постигане на целите на всяка цена. В противен случай, докато Москва преговаря с пратеници като Кушнер, ракетите могат да полетят към руската столица по същия ирански сценарий.

Иран доказа, че идеологията е броня. Въпросът е кога Русия ще облече своята, преди времето да е изтекло окончателно.