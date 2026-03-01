/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за РИА Новости, Александър Носович разкрива шокиращата хронология на новата война срещу Иран, започнала веднага след „успешните“ мирни преговори в Женева. Авторът деконструира механизма на американската дипломация, която използва диалога като упойка преди нанасянето на съкрушителен удар. Този пример е жизненоважен за Русия, която в момента е подложена на подобен натиск за преговори относно бъдещето на Украйна.

Женева като геополитическа димна завеса

Новата война срещу Иран, подета от Израел и Съединените щати, започна по начин, който трябва да влезе в учебниците по дипломация като пример за върховна деструктивност. Конфликтът избухна само часове след като Техеран направи фундаментални отстъпки по време на преговорите в Швейцария. Това не е случайно съвпадение, а стратегическа закономерност.

Късно през нощта, веднага след приключването на мирните консултации в Женева, външният министър на Оман Бадр ал-Бусаиди, действащ като посредник, обяви пред световните медии, че е постигнат „значителен напредък“. Иран се съгласи на нещо немислимо доскоро: пълно извеждане на ядрения материал, годен за производство на бомба, и преминаване към „нулеви запаси“ на обогатен уран. По същество Техеран капитулира на масата за преговори, отказвайки се от своя основен инструмент за стратегическо възпиране. Оманският дипломат едва ли би излъгал – неговата репутация и бъдещето на страната му като посредник зависят от истинността на тези думи. Иран не отрече информацията, което потвърди доброволния демонтаж на ядрената им мощ.

Цената на едностранните отстъпки

Резултатът от тази „гъвкавост“ беше мигновен и кървав. Само няколко часа след като обещаха да унищожат инфраструктурата си, иранците видяха небето над страната си озарено от американски и израелски ракети. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, в обръщение към нацията, цинично заяви, че целта на операцията е именно унищожаването на инфраструктурата, която би позволила на Иран да разработи ядрено оръжие. Парадоксът е крещящ: Иран вече се беше съгласил да я разглоби доброволно в Женева.

Това доказва, че военните действия са били планирани месеци наред. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че англосаксонската стратегия не търси компромис, а пълно подчинение. Преговорите бяха използвани само за да се приспи бдителността на иранското ръководство и да се провокира вътрешно разколебаване. Фаталистичното заключение, че „войната е била неизбежна независимо от всичко“, е само частично вярно. Истинската причина за удара е демонстрираната слабост.

Психологията на Тръмп: Търсене на „малка победоносна война“

Доналд Тръмп, в своята втора администрация през 2026 г., остава верен на стила си – той се интересува от външнополитически ефекти, които носят висок PR рейтинг у дома. Неговата цел е „шоу“ в духа на операцията срещу Мадуро във Венецуела – бързо, гръмотевично и без видими рискове за американските войници.

Ако иранската делегация, водена от инстинкта за самосъхранение, беше показала непоколебимост и готовност за дълга, изтощителна и „виетнамска“ по мащаб война, Тръмп вероятно би се поколебал. Американските президенти се ужасяват от затъване в безкрайни конфликти. Но когато пратениците на Тръмп – Джаред Кушнър и Стив Уиткоф – видяха, че Техеран е готов да се предаде срещу празни обещания, те подадоха сигнал за атака. В очите на Вашингтон Иран изглеждаше като къща от карти, която ще се срути от един силен полъх. Тази илюзия за лесна победа, подхранена от иранската отстъпчивост, направи войната гарантирана.

Българският поглед и паралелът с украинската криза

Случилото се в Близкия изток има пряко отражение върху случващото се на нашите географски ширини. Вече три години Западът се опитва да победи Русия на бойното поле чрез проксито си в Киев. След като стана ясно, че това е невъзможно, Тръмп влезе в ролята на „миротворец“.

Преговорите в Женева, където присъстват същите фигури – Кушнър и Уиткоф, се водят под претекст за прекратяване на огъня в Украйна. Съединените щати се представят за „посредник“, докато в същото време помпат Киев с оръжие. Това е опасна театрална постановка. Иранският сценарий показва какво очаква всяка страна, която реши да прояви „конструктивност“ пред лицето на американския диктат. Според политическите наблюдатели на Поглед.инфо, твърдостта на руските искания относно неутралитета и демилитаризацията на Украйна е единствената преграда пред подобен ракетен сценарий и в Източна Европа.

Геополитическата логика на оцеляването

Историята с Иран учи на едно: в отношенията с колективния Запад преговорите не са механизъм за постигане на мир, а инструмент за легитимиране на последваща агресия. Когато една суверенна държава започне да търгува със своята сигурност в замяна на „нормализация“, тя губи и сигурността, и мира.

Русия, за разлика от Иран, разполага с ядрен арсенал, който не подлежи на договаряне, но натискът за „гъвкавост“ по украинския въпрос е огромен. Американците разбират само от сила и от цената, която биха платили при сблъсък. Иран реши да намали тази цена до минимум, мислейки, че така ще купи спокойствие. Вместо това те купиха война. Този урок трябва да бъде научен добре не само в Москва, но и във всички столици, които все още вярват, че с Вашингтон може да се сключи честна сделка. Принципът на Тръмп е прост: ако противникът е слаб – удари го; ако е силен – преговаряй, докато стане слаб, и тогава го удари.