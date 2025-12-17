/Поглед.инфо/ Европейският „зелен“ проект стигна до собствената си бетонна стена: автомобилната индустрия – гръбнакът на европейската икономика – принуди Брюксел да търси изход от догмата за пълна забрана на двигателите с вътрешно горене след 2035 г., като се обсъждат схеми за „гъвкавост“ и цели от порядъка на 90% редукция, вместо абсолютна нула.



Но истинската сила на „зеленото“ не е в лозунгите, а в инструментите: CBAM (Въглеродният трансграничен механизъм) влиза в „дефинитивен режим“ от 2026 г. и превръща достъпа до европейския пазар в условна привилегия – плащаш, докладваш, настройваш индустрията си по брюкселски стандарт.



Така „климатичната политика“ все по-ясно изглежда като външнополитически натиск, който пренарежда икономики далеч извън ЕС – докато вътре в самия съюз „зелената“ линия започва да се връща назад под натиска на реалността.

Това, че глупостта винаги е сляпа и може да спре само когато се удари в бетонна стена, отново се демонстрира от европейската зелена програма на Брюксел. Колкото и голям да е „фондерлайенският“ апломб на Европейската комисия, през миналия четвъртък те (и Лайен, и ЕК), уви!, бяха принудени да признаят собственото си недомислие – меко казано.

Урсула и Манфред Вебер, председателят на Европейската народна партия (ЕНП), най-голямата транснационална партия в Европейския съюз, се споразумяха за радикална промяна в законодателството на ЕС относно „чистите“ автомобили, призоваващо за забрана на бензиновите и дизеловите автомобили до 2035 г.

Това е неизбежен и показателен факт, тъй като гордостта и радостта на европейската икономика, автомобилната индустрия, първа се сгърчи пред лицето на зелените иновации на Брюксел. European Green Deal /Европейската зелена сделка/, издигната като бойно знаме на „главата“ на Берлемон при възкачването на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, не навреди на европейските чиновници, но доведе до пълен крах на здравия разум сред европейските бизнесмени и икономисти. След шест години „зелен“ аматьоризъм, наистина ли има лъч на надежда в европейската икономика?

Миналата седмица германският вестник „Билд“ съобщи, че Урсула и Манфред са се споразумели по взаимно съгласие да променят изискването за 100% намаление на емисиите на CO₂зановиавтомобиливрамкитена 10 години до 90% и изобщо дапремахнат решението за пълнатазабраназадвигателисвътрешногоренедо 2040 г.

Дискусиитевечезапочнаха, аВебернаписавмрежата X, че„товаебилосериознагрешка“, обещавайкида„япромени“. Въпросъте: защоебилонеобходимодасатолковаглупави? И наистиналитрябвадасималколуд, задасиотдаденназащитата на природата?

Оказва се, че за берлемонтистите наистина трябва, защото да се декларира любов към всички живи същества на земята е красиво и просто, но искането за незабавно прекратяване на „всякаква разрушителна човешка дейност“ в природата, която остава единственият източник на човешки живот, е или маскирана политическа целесъобразност, или прикриване на най-истинска и пълноценна идиотия.

И двете си вървят ръка за ръка в Европа така здраво, че дори не е нужно да се посочват примери. Тунбергизмът, обхванал континента, съпроводен от зелените викове на самата 22-годишна Грета, може да бъде простен. Не е нейна вината, че синдромът на Аспергер и селективният мутизъм представляват много трудно предизвикателство за лекарите.

Такива пациенти трябва постоянно да бъдат разсейвани от дейностите, от които са обсебени и „зациклени“. В противен случай прогнозата за развитието на болестта е много мрачна. Ето защо върхът на лицемерието и жестокостта от страна на европейските глобалисти беше да насърчат Тунберг да преследва звездна кариера като зелен политик, като по този начин подписаха смъртната й присъда.

Но това е малката зелена Грета. Тя не може да разбере колко малки са наивните ѝ лъжи в сравнение с тези, които се прикриват с кльощавото й телце. Европа преживява далеч по-голяма подлост и лицемерие. Не е случайно, че нейното отвращение към Зелените вече доведе до криза в почти всяка страна, където те са на власт.

През последните пет години рейтингите им са спаднали с 8,6% в Германия, 7,15% в Люксембург и 7,97% във Франция. Зелената фракция в Европейския парламент загуби 17 места на изборите миналата година. Но все още е много, много рано за празнуване. Метастазите на зеления проект са заразили цялата йерархия на чиновниците в Брюксел.

Бърз поглед назад: Парижкото споразумение за климата, прието на 12 декември 2015 г. и подписано до момента от 195 правителства, имаше за цел да ограничи покачването на глобалната температура до 1,5–2°C над прединдустриалните нива.

Държавите се споразумяха да „създадат и приложат национални планове за намаляване на емисиите на парникови газове, определени на национално (подчертаваме това отново) ниво“. Европейският съюз беше сред подписалите, но споразумението не предвиждаше специалното му място в йерархията на подписалите, нито правото да налага санкции на държави за неизпълнение на доброволните ангажименти, нито каквито и да било мерки за прилагане по Конвенцията Берлемон. „ Как е възможно това? “, протестира фон дер Лайен. И бързо възстанови реда.

Преди две години Брюксел въведе Въглеродния трансграничен механизма (CBAM), който ограничава изтичането на емисии на CO₂припроизводствотонастомана, цимент, торове, алуминий, водородиелектроенергия. ВносителитенатезистокиотЕС вече след месец щезапочнатдаплащатданъквърхувъглероднитеемисии, акотехнитестраниняматсравнимасистемазаценообразуванена CO₂.

За да се постави това в перспектива, според оценките от 2021 г. въвеждането на CBAM би струвало на руските вносители 1,1 милиарда евро годишно. Тази фондерлайенска заплаха от подобни плащания сега принуждава вносителите по целия свят трескаво да следят обявените в Брюксел стандарти за емисии на CO₂, както и актуализациите на стандартите, докладването и оценките на риска от подобни такси, въвеждани например за Китай и Индия.

Брюксел също така хитро си е поиграл с изхвърлянето на токсични отпадъци в Европа: той налага събирането и сортирането им по най-строгите стандарти и след като бъдат събрани, ги изпраща до Африка и Бангладеш. В резултат на това общият баланс на замърсяване за планетата остава същият - отрицателен.

Тези примери не само доказват, че климатичната програма в сегашния си вид е не само пародия, позволяваща да се използва като прикритие за едностранчиви печалби, но и напълно неадекватна. Така че, сред успокояващите приказки за зелена програма, прословутото Голямо боклуково петно в Тихия океан, където стотици километри токсична пластмаса образуват нов континент, се разраства все повече.

В по-широк план, като извива ръцете на своите търговски партньори, Брюксел принуждава експортно ориентираните страни в Азия, Африка и Глобалния Юг да преосмислят своите енергийни и индустриални структури: външният натиск е по-ефективен от вътрешните нужди на икономиката.

Например, Южна Африка модернизира въглищните електроцентрали и преминава към възобновяеми енергийни източници. Индонезия обсъжда въвеждането на национален данък върху въглеродните емисии, за да избегне загубата на конкурентното си предимство в очите на Брюксел.

Страхът от загуба на достъп до европейския пазар и изправяне пред „въглеродна тарифа“ принуждава правителствата и бизнеса да се преклонят пред „глобалния двигател на нисковъглеродното развитие“, превръщайки собствените си икономики в неоколониални придатъци на Европейския съюз.

А фактът, че трансвъглеродните тарифи, наложени от ЕС, противоречат както на нормите на СТО, така и на всички принципи на свободния пазар, не е предизвикал протести – възмущението е безсмислено. Подобно субсидиране на собствената икономика за сметка на други страни води до покачване на цените повсеместно и до световна икономическа криза, в епицентъра на която ще бъдат същите англосаксонски супермонополи, поглъщащи развиващите се пазари, ограничаващи достъпа до енергийни ресурси и увеличаващи бедността в периферията на своите интереси – и кого го е грижа?

Развиващите се икономики просто няма да разполагат с достатъчно инвестиционни ресурси и технологии, за да осъществят енергийния преход, наложен им отвън. Но традиционните енергийни активи ще се обезценят. Тогава ще дойде време тези активи да бъдат поставени под техен контрол.

Стартирането на Механизма за регулиране на въглеродните емисии на границите (CBAM) в Брюксел и въвеждането на въглероден данък върху вноса на „мръсни“ стоки би трябвало да генерира между 5 и 14 милиарда евро годишно за бюджета на ЕС.

Усмихвайки се широко от 13-ия етаж на Berlaymont, Урсула фон дер Лайен „ще окаже икономически натиск върху онези страни, чиито нива на намаляване на емисиите на въглероден диоксид не отговарят на установените европейски стандарти“. Те са задължени да „компенсират разходите за производство на екологично чисти стоки в рамките на ЕС“. А самата Урсула ще гарантира, че самите европейски производители спазват установените критерии за чисто производство.

За всички е ясно, не само за тези в квартала на Берлемон, че перспективата за нови работни места в „чистата енергия“ е по-скоро мираж, отколкото светъл лъч в Брюксел. Това важи особено за страните от Глобалния юг. Работните места в развиващия се сектор на устойчивата енергия са неравномерно разпределени по света.

Китай, ЕС, САЩ, Бразилия и Индия вече са се превърнали в центрове за нова заетост. Но, ако погледнете данните, то само Германия има значително повече работни места в този сектор, отколкото цяла Африка взета заедно.

Американското издание Counter Punch публикува статия за глобалните проблеми в металургията и минната промишленост на така наречения Глобален Юг, предимно Африка и Южна Америка, причинени от енергийния преход. Ето какво е интересното: преходът от изкопаеми горива към възобновяема енергия ще изисква значителни усилия, но ще се нуждае от много по-малко работници.

Според Международната агенция по енергетика повече от половината от скорошния ръст на работните места в енергийния сектор идва само от пет сектора: слънчева и вятърна енергия, електрически превозни средства, батерии, термопомпи и добив на минерали, критични за зеления преход.

Проучване на заетостта в САЩ през последните 20 години обаче показа, че по-малко от един процент от работниците в „мръсните“ индустрии са получили зелени работни места. Какво тогава очаква африканските работници, които ще загубят работата си под зеления акомпанимент на SWAM?

Енергийният преход неизбежно ще разшири пропастта между Глобалния Север и Юг, като последният ще се превърне в огромна „зона за жертвоприношение“, осигуряваща ресурси, добивани с помощта на екологично вредни методи. „Нашите страни не могат да бъдат принуждавани просто да предоставят ресурси на Севера, лишавайки страната от вътрешно преразпределение “, твърди Междусекторната конфедерация на работниците в публичните предприятия на Перу. „Това е нов колониализъм, нали?“

Наистина. И тогава: кой е премахнал прекомерните нива на експлоатация от страна на големите транснационални компании, които масово пренебрегват правата на работниците? Със сигурност не и англосаксонците.

„Например, в Южна Африка “, пише Counter Punch, „правителството идва и казва: „През следващите пет или шест години на практика ще затворим част от минния сектор“, без дори да съобщи за каквито и да било мерки за запазване на заетостта.

В момента енергийният преход се ръководи от транснационални корпорации, чийто основен интерес е, както винаги, максимизиране на печалбите. Правителствата на развитите страни и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ни тласкат да продължим по този път. Очевидният въпрос е, че независимо дали в Перу или Африка, ключовите решения в прехода към устойчив климат и нисковъглеродна икономика трябва да се вземат от националните правителства.

Междувременно това все още е същият стар неоколониализъм в същата стара борба за ресурси. И ако преди шест години Тунберг, сплашена от глобалистите, извика на подиума на ООН: „Как смеете!“ за около 1,5 градуса по Целзий и „Няма да ви позволим да правите това безнаказано!“, то нейният настоящ клонинг, фон дер Лайен, би могъл, разбира се, честно да каже, че още през 2012 г. носителят на Нобелова награда, физикът Ивар Гивър, нарече изменениятя в климата псевдонаука, а глобалното затопляне - „нова религия“, защото както и религиозните догми не може да се обсъжда. Но, подобно на Грета, Урсула не си спомня.

Превод: ЕС



