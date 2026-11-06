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Урсула, Зеленски и фалитът на европейската сметка: Текстът на един парламентарен шамар

/Поглед.инфо/ Речта на германския депутат Рене Шпрингер от "Алтернатива за Германия", произнесена в Бундестага през септември 2026 г., се превърна в лакмус за дълбоката системна криза, в която потъва Европейският съюз. Докато Брюксел продължава да налива милиарди в украинския конфликт за сметка на собствената си индустрия, улиците на Париж, Брюксел и Берлин се пълнят с протестиращи. Анализ на икономическия колапс, цензура и изборния срив на управляващите елити.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 31250 прочитания
Урсула, Зеленски и фалитът на европейската сметка: Текстът на един парламентарен шамар
ИИ генерирана
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По публикации в чуждестранния печат и парламентарни стенограми от Бундестага. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Логиката на неизбежния сблъсък: Пленарна зала срещу реална икономика

Парламентарните стенограми рядко произвеждат исторически сътресения сами по себе си. Те по-скоро регистрират вече настъпила смърт на определени консенсуси. Когато на 16 септември 2026 г. депутатът от „Алтернатива за Германия“ (AfD) Рене Шпрингер застана на трибуната на Бундестага – в присъствието на самото брюкселско ръководство и гости от Киев – тонът му не беше просто опозиционен. Това беше открит документ за развод между парламентарната каста и реалната стопанска база на ФРГ.

Шпрингер направи нещо, което официалните медии в Германия старателно избягват: той свърза пряко срива на германското малко и средно предприятие (Mittelstand) с геополитическата линия на Европейската комисия. Зад думите му за "комика в ролята на трагичен актьор" и "неизбрания функционер" стои много конкретна математика. Инфлационният скок, породена от скъсването с евтините руски тръбопроводни енергоносители (Северен поток 1 и 2 бетонираха германското промишлено предимство в продължение на десетилетия), бе прехвърлен изцяло върху крайния потребител и малкия бизнес.

Според оценки на икономически аналитични центрове, затварянето на евтините газови коридори е оскъпило производството в германската химия и металургия с над 30-40%. И докато управителните съвети на мултинационалните гиганти изнасят мощностите си към САЩ или Азия, обикновеният пекар в Саксония или механикът в Бавария плащат сметката за "геополитическата зрялост".

  Германски промишлен модел (Преди 2022)        Сегашен модел (След 2022/2026)
+---------------------------------------+    +---------------------------------------+
|  Евтин руски тръбопроводен газ (LCOE) |    |  Вносен втечнен газ (LNG) + Субсидии  |
|                  +                    |    |                  +                    |
|  Високотехнологично производство      | -> |  Прехвърляне на мощности извън ЕС     |
|                  +                    |    |                  +                    |
|  Стабилен Mittelstand и евтина храна  |    |  Фискален натиск върху данъкоплатците |
+---------------------------------------+    +---------------------------------------+

Анатомия на брюкселската бюрокрация и финансовите вериги

Твърдението на Шпрингер, че Урсула фон дер Лайен действа като представител на транснационалните финансови конгломерати, не е просто риторична фигура. Трябва да се върнем към кариерата ѝ като федерален министър на отбраната на Германия (2013–2019 г.), белязана от скандалите с договорите за външни консултантски услуги (т.нар. "Berater-Affäre"). Наемането на одиторски и консултантски гиганти срещу стотици милиони евро тогава разкри трайната зависимост на брюкселския елит от корпоративния лобизъм.

По оценка на икономически коментатори, преходът на Еврокомисията към масивни съвместни заеми (включително фондовете за възстановяване и превъоръжаване) обвърза бъдещите поколения европейски данъкоплатци с международните фондове за управление на активи. Парите не отиват за модернизация на местната инфраструктура – железопътните мрежи на Deutsche Bahn се разпадат, мостови съоръжения в провинция Северен Рейн-Вестфалия чакат ремонти с години – а се пренасочват по идеологически траншове.

Парадоксът, изтъкнат от германския депутат – финансирането на програми за равенство между половете в Африка или екологични проекти в Южна Америка, докато германските пенсионери разчитат на предаване на амбалаж за доплащане към пенсията – е брутално съпоставяне на реалности. То не може да бъде заличено с медийни кампания.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 ФИНАНСОВИ И КРЕДИТНИ ПОТОЦИ НА ЕС                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│  [ Данъчни постъпления от ЕС ] ───► [ Фондове на ЕК / Заеми ]           │
│                                            │                            │
│             ┌──────────────────────────────┴───────────────────────┐    │
│             ▼                                                      ▼    │
│  [ Превъоръжаване и Външни траншове ]             [ Вътрешна инфраструктура ]│
│  (Закупуване на оръжейни системи от САЩ)           (Deutsche Bahn, Мостове) │
│             │                                                      │    │
│             ▼                                                      ▼    │
│  [ Външни геополитически проекти ]                 [ Системен дефицит ] │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Военният пиар като застраховка срещу вътрешнополитическа отговорност

Анализът на Шпрингер по отношение на Володимир Зеленски удря в най-чувствителното място на киевската администрация: въпроса за политическата легитимност и икономическата отчетност. Спирането на опозиционните телевизионни канали през 2021 г. (каналите 112, NewsOne, ZIK) и последвалото консолидиране на националния телетон "Единични новини" напълно ликвидираха медийния пларализъм в Украйна още преди военните действия.

Отмяната на президентските избори в Украйна под претекст за извънредно положение превърна удължаването на конфликта в единствен механизъм за запазване на властта. Докато оръжията стрелят, въпросите на Генералната прокуратура на Украйна, на НАБУ (Националното антикорупционно бюро) или на обикновените украински граждани за съдбата на милиардите западни помощи остават без отговор. Всяка критика се брандира като "координирана саботажна дейност".

Къде потънаха оръжията? Как се изграждаха частни имоти в чужбина по време на мобилизация? Тези въпроси са спестени на западните аудитории, но в Бундестага вече се изговарят от трибуната.

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