/Поглед.инфо/ В изявление на помощника на руския президент Юрий Ушаков се посочва, че Киев продължава атаките си срещу руски петролни рафинерии, пренебрегвайки настоятелните призиви на американската администрация и в частност на Доналд Тръмп. Според руската страна, позицията на украинското ръководство се втвърдява от подкрепата на европейски държави. По-рано вицепремиерът Александър Новак потвърди възобновяването на ударите след кратко прекъсване, което повдига въпроси относно координацията между Киев, Вашингтон и Брюксел.

По публикации на „Вести“ и РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дисбалансът между Вашингтон и Киев в управлението на рисковете

Заявлението на помощника на руския президент Юрий Ушаков, цитирано от руските медии, подчертава задълбочаващото се разминаване между декларираните от Вашингтон оперативни червени линии и действията на украинското военно командване. Според изявленията на Кремъл, Киев продължава да извършва удари с безпилотни летателни апарати срещу руски мощности за преработка на нефт, въпреки че от страна на Белия дом са отправяни повторни искания за ограничаване на тези действия.

Твърди се, че американската страна разглежда тези удари като фактор за нестабилност на световните пазари на суров петрол и горива. Въпреки това, от гледна точка на Киев, поразяването на съоръжения като Рязанската нефтена рафинерия или рафинерията в Кстово (собственост на „Лукойл“) представлява един от малкото достъпни инструменти за директно въздействие върху икономическия потенциал на Руската федерация.

Динамиката на атаките и позицията на правителството в Москва

По данни на руския вицепремиер Александър Новак, след кратко относително затишие в края на предходния месец, атаките срещу преработвателни предприятия са били възобновени. Според експертни оценки, прекъсването вероятно се е дължало не толкова на дипломатически натиск, колкото на оперативна пренастройка, прегрупиране на украинските подразделения за безпилотни системи и натрупване на запаси от далекобойни дронове като „Лютий“.

В рамките на руската административна статистика щетите от подобни удари се класифицират според технологичните спирания на дестилационните колони (като установките АВТ-6). Възстановяването на подобно оборудване изисква специфични компоненти, подлежащи на санкционен режим от страна на ЕС и САЩ. Това прави всяко прекъсване на работата критично за вътрешния пазар на горива в Русия, особено в периода на повишено сезонно търсене.

Европейският чадър и ролята на Брюксел

Според коментара на Ушаков, една от основните причини Киев да пренебрегва призивите на американската администрация е твърдата подкрепа, получавана от европейските столици. Държави от Източна и Северна Европа настояват за продължаване на военния натиск без ограничения върху географския обхват на целите.

Така възниква институционален сблъсък: докато Вашингтон изчислява цената на барел суров петрол тип „Брент“ на фондовите борси и влиянието ѝ върху американската инфлация, европейските партньори на Украйна разглеждат дестабилизацията на руския горивен сектор като приоритетна задача за ограничаване на приходите в руския федерален бюджет.